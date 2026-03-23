Kecskemétre is megérkezett a Békemenet, Orbán Viktor hamarosan beszédet mond – kövesse nálunk élőben

Újabb hét indul, a miniszterelnök pedig Kecskeméten folytatja az országjárását. Orbán Viktor eseménye 19 óra után kezdődött, és a miniszterelnök mellett mások is színpadra léptek. Orbán Viktorral tartott Lázár János miniszter is, Kecskemét kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltjei is felszólaltak. A helyiek Kecskeméten is Békemenettel hangoltak a miniszterelnök felszólalására.

Dér Heni énekelt a műsor kezdetén. Ezután pedig Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője szólt az összegyűltekhez.

Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak

– jelentette ki az eseményen Salacz László, a kormánypártok újrainduló képviselőjelöltje, utalva a Tisza Párt nemrégiben Kecskeméten tartott eseményének kudarcára. Hozzátette, a vidéken mostanra biztossá vált az élet, ugyanis vannak munkahelyek és biztos a megélhetése mindenkinek, aki dolgozni akar.

– Vidéken mindenki egyszerűen gondolkodik, és úgy látszik, hogy most megint nekünk kell észnél lennünk – jelentette ki a politikus. Elmondta, Magyar Péter és jelöltjei elsorvasztanák a magyar utánpótlássportot, és arra szorítanák a családokat, hogy sokkal többet kelljen fizetniük, ha a gyermekeik sportolni akarnak.

– Nem hagyhatjuk, hogy a hataloméhség és a kapzsiság utat törjön, és elpusztítsa az eddig elért eredményeinket – jelentette ki az országgyűlési képviselő.

A színpadon következő Cseh Tamás, Bács-Kiskun vármegye 02. számú választókerületének képviselőjelöltje kijelentette,

mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk, és hallatni fogjuk a hangunkat.

Kiemelte, a Tisza Párt és a jelöltjei mindenki szeme láttára adnák fel Magyarország szuverenitását, szabadságát.

– A világ megváltozott, már nemcsak az a kérdés, hogy épül-e újabb óvoda, mentőállomás, hanem az is, hogy meg tudjuk-e védeni a mostanáig elért eredményeinket – jegyezte meg a jelölt. Hozzátette, áprilisban választani kell, hogy megvédjük-e a biztonságunkat, a családjainkat, vagy pedig belerántanak minket egy háborúba.

– Április 12-én minden egyes szavazat egy tégla a biztonságunk falába – emelte ki Cseh Tamás.