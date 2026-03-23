Kecskemétre is megérkezett a Békemenet, Orbán Viktor hamarosan beszédet mond – kövesse nálunk élőben

Kecskemétre is megérkezett a Békemenet, Orbán Viktor hamarosan beszédet mond

A miniszterelnök hétfő este 19.00 órakor a kecskeméti Főtéren kezdi meg sorsfordító körútját. Az országjárás során a kormányfő a háború és béke kérdéséről beszél.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 18:52
Kecskemét országjárás Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Újabb hét indul, a miniszterelnök pedig Kecskeméten folytatja az országjárását. Orbán Viktor eseménye 19 óra után kezdődött, és a miniszterelnök mellett mások is színpadra léptek. Orbán Viktorral tartott Lázár János miniszter is, Kecskemét kormánypárti országgyűlési képviselőjelöltjei is felszólaltak. A helyiek Kecskeméten is Békemenettel hangoltak a miniszterelnök felszólalására. 

Kecskemétre is megérkezett a Békemenet Fotó: Bús Csaba/Petőfi Népe

Dér Heni énekelt a műsor kezdetén. Ezután pedig Salacz László, a Bács-Kiskun vármegyei 1. számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője szólt az összegyűltekhez. 

Mi kétszer annyian vagyunk, mint ők voltak

– jelentette ki az eseményen Salacz László, a kormánypártok újrainduló képviselőjelöltje, utalva a Tisza Párt nemrégiben Kecskeméten tartott eseményének kudarcára. Hozzátette, a vidéken mostanra biztossá vált az élet, ugyanis vannak munkahelyek és biztos a megélhetése  mindenkinek, aki dolgozni akar.

– Vidéken mindenki egyszerűen gondolkodik, és úgy látszik, hogy most megint nekünk kell észnél lennünk – jelentette ki a politikus. Elmondta, Magyar Péter és jelöltjei elsorvasztanák a magyar utánpótlássportot, és arra szorítanák a családokat, hogy sokkal többet kelljen fizetniük, ha a gyermekeik sportolni akarnak. 

– Nem hagyhatjuk, hogy a hataloméhség és a kapzsiság utat törjön, és elpusztítsa az eddig elért eredményeinket – jelentette ki az országgyűlési képviselő.  

A színpadon következő Cseh Tamás, Bács-Kiskun vármegye 02. számú választókerületének képviselőjelöltje kijelentette, 

mi nem a csendes, hanem a hangos többség vagyunk, és hallatni fogjuk a hangunkat.

Kiemelte, a Tisza Párt és a jelöltjei mindenki szeme láttára adnák fel Magyarország szuverenitását, szabadságát. 

– A világ megváltozott, már nemcsak az a kérdés, hogy épül-e újabb óvoda, mentőállomás, hanem az is, hogy meg tudjuk-e védeni a mostanáig elért eredményeinket – jegyezte meg a jelölt. Hozzátette, áprilisban választani kell, hogy megvédjük-e a biztonságunkat, a családjainkat, vagy pedig belerántanak minket egy háborúba. 

– Április 12-én minden egyes szavazat egy tégla a biztonságunk falába – emelte ki Cseh Tamás. 

Lázár János: Orbán Viktor békét hoz mindenkire!

A kecskeméti nagygyűlésen Lázár János építési és közlekedési miniszter elmondta, 

szeretném köszönteni a kecskemétiek mellett azokat a tiszásokat, akiket Magyar Péter azért küldött ide, hogy szétverjék Orbán Viktor gyűlését.

Kiemelte, hogy április 12-én is ez a választás tétje: Válasszatok, hogy olyan embert szeretnétek az ország élére, aki káoszt akar, vagy Orbán Viktort, aki békét hoz mindenkire.

A miniszter kijelentette, a gyűlésen tízser annyian vannak a kormánypártokat támogató megjelentek, mint a Tisza Párt aktivistái. 

Mindannyian jól tudjuk, hogy a Tisza apad. A Tisza Ukrajnából ered, ott van a forrása, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a Tisza árad, hozza a szemetet Ukrajnából

– emelte ki Lázár János. Hozzátette, az áprilisi választások kérdése, hogy a változásra szavazók kockáztatják az elmúlt 16 évben elért eredményeket. 

– Április 12-én választás lesz, ekkor pedig nem Orbán Viktor sorsáról, hanem mindenki a mega sorsáról fog szavazni – jelentette ki a politikus. Leszögezte, aki Magyar Péterre szavaz, az óriási árat fog fizetni a Tisza Párt győzelme esetén. 

– Ha mi vagyunk, akkor velünk van 11 százalékos minimálbér emelés, 13. Havi nyugdíj és alacsony rezsi. Magyar Péterrel egyik sem lesz – emelte ki Lázár János. Elárulta, Magyarországot, és a magyar választókat egyszerre zsarolják pénzzel a brüsszeliták, olajjal az ukránok, mindeközben pedig a tiszás újságírókat külföldről támogatják.

– A magyarok Orbán Viktorra mindig számíthatnak, vele pedig képesek vagyunk megvédeni hazánk szuverenitását – zárta a beszédét Lázár János. A miniszter beszédét követően, hatalmas tapsvihar közepette a színpadra lépett Orbán Viktor miniszterelnök.  

Orbán Viktor fontos kéréssel fordult a kecskemétiekhez

Orbán Viktor köszöntött mindenkit, elmondta, biztosan vannak olyanok is közöttük, akik érdeklődnek, hátul pedig vannak páran, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, de ehhez korábban kellett volna felkelni. Azt üzente a provokátoroknak, hogyha kiabálnak, akkor nem hallják amit mond. 

Azt kérte a megjelentektől hogy támogassák a kormánypárt jelöltjeit, Salacz Lászlót és Cseh Tamást, akikre mindig lehet számítani.  

Kijelentette: a legfontosabb dolog négy év kormányzása során, hogy a parlamenti képviselők támogassák a miniszterelnököt. Önök mindig számíthatnak rám, de nekem nagyon fontos, hogy én is számíthassak a kecskeméti képviselőkre.

Elmondta, sokan félnek a kampánytól, de az valójában arra való, hogy hasonló értékeket valló emberek összejöjjenek. 

– A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen – jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között. 

– Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom – jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni. 

Pontos elszámolás, hosszú barátság – mondta Orbán Viktor, aki az elmúlt négy év eredményeiről beszélt. Azt mondta, nem engedték, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba. Négy kemény háborús év van mögöttünk, és Magyarországról nem ment katona, fegyver, sem pénz Ukrajnába. 

Felidézte, hogy visszaadták a 13. havi nyugdíjat és elkezdték felépíteni a 14. havi nyugdíjat, ezt a következő ciklus végére teljes egészében meg fogják kapni az idősek. 

Fiatalnak lenni jó dolog, de nem könnyű – fűzte tovább a gondolatmenetet Orbán Viktor, aki szerint a fiatalokról sem feledkeztek el. 

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
