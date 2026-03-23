Bóka János: Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán reagált a Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló hírekre. Bóka János szerint egyértelmű, hogy Brüsszel vezetésével dezinformációs kampány zajlik hazánk ellen.

2026. 03. 23. 18:16
Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
– Brüsszel egyre kétségbeesettebben próbál beavatkozni a magyar választási kampányba Magyar Péter és a Tisza Párt érdekében – jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Bóka János hangsúlyozta, hogy nemzetközi dezinformációs kampány zajlik Magyarország ellen. 

Bóka János szerint egyértelmű, hogy Brüsszel beleavatkozik a magyar választásokba
Bóka János szerint egyértelmű, hogy Brüsszel beleavatkozik a magyar választásokba 
Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

– A bizottság ma magyarázatot követelt azért, mert Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kollégájával telefonon beszélt. Hát akkor tisztázzunk néhány dolgot. Egy: teljesen természetes, hogy a magyar külügyminiszter telefonon beszél orosz kollégájával. Az annál kevésbé érthető, hogy az európai uniós kollégái miért nem teszik ezt, de ezen semmilyen megmagyaráznivaló nincsen

– jelentette ki a miniszter közösségi oldalán. 

Ennél azonban sokkal aggasztóbb Bóka János szerint, hogy az derült ki, hogy egy európai uniós titkosszolgálat lehallgatta a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. 

– Az is világos, hogy ez a titkosszolgálat ennek a beszélgetésnek a leiratát átadta egy újságírónak maszkírozott ügynöknek, aki ezt nyilvánosságra is hozta. Érdekes mód az Európai Bizottság ezen semmilyen megmagyaráznivalót nem észlelt – nyomatékosította Bóka.

– A helyzet nyilvánvaló: nemzetközi dezinformációs kampány zajlik Magyarországon, aminek a célja az, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot hatalomra segítse. Ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál, ami mélyen felháborító. Az április 12-i választás tétje egyértelmű: Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya lesz, vagy egy olyan bábkormánya, amit külföldi titkosszolgálati akcióval segítenek hatalomba. Lehet választani. A biztos választás a Fidesz

– zárta videóját a miniszter. 

Borítókép: Bóka János európai ügyekért felelős miniszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu