Már majdnem kétmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót

Már több mint 1,8 millió visszaküldött nemzeti petíció, ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette, Magyarország kormánya rendszeresen kikéri az emberek véleményét, így biztosítva a jelentős döntések mögötti társadalmi felhatalmazást – és a magyar emberek egyre nagyobb számban vesznek részt ezeken a konzultációkon.

– kérte Orbán Balázs.

Mint korábban megírtuk, a kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, hogy mindenki elmondhassa véleményét a háború finanszírozásáról, az Ukrajnának nyújtott támogatásról és az energiaárak alakulásáról.

A kormány ebben a három kérdésben várja mindenki véleményét:

akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút,

akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát,

és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

