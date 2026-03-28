Már majdnem kétmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót

Már több mint egymillió-nyolcszázezren nyilvánították ki véleményüket arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – közölte Orbán Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 28. 14:16
Már több mint 1,8 millió visszaküldött nemzeti petíció, ennyien nyilvánították ki a véleményüket eddig arról, hogy nem akarják támogatni Ukrajnát, nem akarják támogatni a háborút, és nem akarnak többet fizetni az energiáért – írta közösségi oldalán a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hozzátette, Magyarország kormánya rendszeresen kikéri az emberek véleményét, így biztosítva a jelentős döntések mögötti társadalmi felhatalmazást – és a magyar emberek egyre nagyobb számban vesznek részt ezeken a konzultációkon.

Mint korábban megírtuk, a kormány április 8-ig meghosszabbította a nemzeti petíció határidejét, hogy mindenki elmondhassa véleményét a háború finanszírozásáról, az Ukrajnának nyújtott támogatásról és az energiaárak alakulásáról. 

A kormány ebben a három kérdésben várja mindenki véleményét:

  • akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút,
  • akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát,
  • és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

A nemzeti petíciót már online is ki lehet tölteni ide kattintva.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a nemzeti petíció kézbesítésén Rákospalotán 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu