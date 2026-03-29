Hallgatnak Magyar Péterék a Tisza kampányfinanszírozási botrányáról

Nem válaszolt kérdéseinkre a Tisza az ellenzéki párt most kirobbant kampányfinanszírozási botrányával összefüggésben, miszerint Magyar Péter – egy volt ukrán kém állítása szerint – rendszeresen kap milliós nagyságrendű pénzt az ukránoktól, hogy ezzel segítsék a Tisza kampányát.

Magyar Péteréktől azt szerettük volna megtudni, hogy a Tisza, vagy valamelyik politikusa kapott valaha Ukrajnától pénzt. Ha igen, mennyit és milyen módon? Mi volt a pénzjuttatás oka? Kértek valamit cserébe? Esetleg más külföldi országtól kapott a párt anyagi támogatást, illetve bármikor kerültek kapcsolatba jelenlegi, vagy volt ukrán titkosszolgákkal? Ha a Tisza válaszol, közzétesszük álláspontját.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a TV2 stábjának exkluzív interjút adott egy volt ukrán titkosügynök, aki arról beszélt, hogy rendszeresen adnak pénzt Magyar Péternek és pártjának Zelenszkijék. – Magyar Péter tavaly november óta kap rendszeresen pénzt az ukránoktól, általában eurót, százas címletekben, vákuumcsomagolásban – állította a volt ügynök. – Azt tudom, hogy ez a pénz valahonnan Olaszországból jön Ausztrián keresztül. Egy fekete Nike táskában hetente ötmillió eurót hoznak a Tisza Pártnak. A kampányához kellett, arra kapta a pénzt – fogalmazott az ukrán férfi.

Egy ilyen szállítmány volt az is, amit néhány hete lefoglalt a TEK egy magyar autópályán. A volt titkosügynök szerint az aranykonvojban gumipókkal kikötözött pénzkötegek egy részét Magyar Péteréknek szánták. Szerinte ez tipikus ukrán módszer, Kijev mindig így intézi a piszkos ügyeinek pénzelését. A volt kém hozzátette: Zelenszkijék azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon, hiszen Magyarék támogatják Ukrajnát. Az interjúalany megemlítette azt is, hogy az ilyen feketepénzes kifizetéseket mindig tisztekre bízzák. Azért volt a március 5-i aranykonvojjal is velük egy korábbi tábornok.

A lefoglalt pénzszállítmány ügyében az adóhatóság pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A NAV azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A kiugrott kém szerint az ukránok néha hivatalos módon is támogatják a Tiszát. Attól, függően, hogy Magyar Péter mit kér tőlük. Így történt ez tavaly is, amikor egy alkalmazáson keresztül több százezer eurót küldtek a Tiszának. A fentieket erősíti Magyar Péter januári nyilatkozata, amely szerint legalább húszmilliárd forintra van szükség a sikeres kampányhoz.

Borítókép: Az ukrán aranykonvojból lefoglalt értékek (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)