Egy kiszivárgott nyugati terv szerint európai katonák és katonai bázisok telepítésével számolnak Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után. A dokumentum szerint egy többlépcsős katonai válaszmechanizmust is kidolgoztak. A harmadik szint már nyílt katonai konfrontációt vetít előre: „amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna, az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.”
Háborúra készül Európa: titkos tervek, túlélőfüzetek és Magyar Péter beismerése + videó
Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek jelzik: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Miközben a fronton már most is drámai állapotok uralkodnak, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz.”
A „hajlandók koalíciója” – amely több uniós államot, valamint az Egyesült Királyságot és Törökországot is magában foglalja – akár 72 órán belül reagálna egy ilyen helyzetben.
Túlélőcsomag, áramszünet, káosz – a lakosságot is készítik
Nemcsak katonai, hanem társadalmi szinten is erősödik a felkészülés. Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas túlélési kézikönyvet kap, amely a katasztrófák első három napjára készíti fel az embereket.
A dokumentum drámai forgatókönyvekkel számol:
a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz.
A holland kormány szerint nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészítésről:
„Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre” – hangsúlyozták.
Hasonló lépések zajlanak szerte Európában: túlélőcsomagok, bunkerek, stratégiai tartalékok.
Egyre több ország számol azzal, hogy a lakosságnak önellátóvá kell válnia válsághelyzetben.
Brutális valóság a fronton: ellátás nélkül halnak meg a sebesültek
A háború valósága már most is sokkoló. Az ukrán front közelében a sebesültek sokszor nem a sérüléseikbe, hanem az ellátás hiányába halnak bele.
A jelentések szerint: „előfordult, hogy egy járműben több katona holttestét találták meg, akik nem feltétlenül halálos sérüléseikbe haltak bele.”
A káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok esetben perceken múlik az élet.
Magyar Péter ukrán kapcsolatai is kérdéseket vetnek fel
Magyar Péter 2024-ben járt Ukrajnában, azonban látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Beszámolók szerint kijevi tartózkodása során ukrán vezetőkkel is egyeztethetett, de ennek pontos tartalma nem ismert.
A Tisza Párt vezetője emellett részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt, és európai vezetőkkel tárgyalt. Hivatalos találkozóról nem számoltak be, ugyanakkor az sem cáfolt, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.
Botrányos hangfelvétel: „G…ci nagy háború lesz”
Miközben a nyilvánosság előtt sokan relativizálják a háború veszélyét, egy kiszivárgott hangfelvétel egészen más képet fest.
Magyar Péter Vogel Evelinnek így fogalmazott:
G…ci nagy háború lesz.
A felvétel alapján a Tisza Párt vezetője tisztában van a fenyegetés súlyával, miközben nyilvánosan másképp kommunikál.
