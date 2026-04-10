Háborúra készül Európa: titkos tervek, túlélőfüzetek és Magyar Péter beismerése + videó

Kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek jelzik: nem csillapodik a háborús készülődés Európában. Miközben a fronton már most is drámai állapotok uralkodnak, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz.”

Magyar Nemzet
2026. 04. 10. 12:51
Anya menekül gyermekével a háború elől (Fotó: AFP)
Egy kiszivárgott nyugati terv szerint európai katonák és katonai bázisok telepítésével számolnak Ukrajnában egy esetleges tűzszünet után. A dokumentum szerint egy többlépcsős katonai válaszmechanizmust is kidolgoztak. A harmadik szint már nyílt katonai konfrontációt vetít előre: „amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna, az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.”

Európa háborúra készül (Fotó: AFP)
A „hajlandók koalíciója” – amely több uniós államot, valamint az Egyesült Királyságot és Törökországot is magában foglalja – akár 72 órán belül reagálna egy ilyen helyzetben.

Túlélőcsomag, áramszünet, káosz – a lakosságot is készítik

Nemcsak katonai, hanem társadalmi szinten is erősödik a felkészülés. Hollandiában például minden háztartás egy 33 oldalas túlélési kézikönyvet kap, amely a katasztrófák első három napjára készíti fel az embereket.

A dokumentum drámai forgatókönyvekkel számol:

a benzinkutak bezárnak, a szupermarketek kifogynak a készletekből, és bizonytalan, hogy lesz-e még csapvíz.

A holland kormány szerint nem riogatásról van szó, hanem tudatos felkészítésről:

„Mindenkit arra kérek: gondolkozzon előre” – hangsúlyozták.

Hasonló lépések zajlanak szerte Európában: túlélőcsomagok, bunkerek, stratégiai tartalékok. 

Egyre több ország számol azzal, hogy a lakosságnak önellátóvá kell válnia válsághelyzetben.

Brutális valóság a fronton: ellátás nélkül halnak meg a sebesültek

A háború valósága már most is sokkoló. Az ukrán front közelében a sebesültek sokszor nem a sérüléseikbe, hanem az ellátás hiányába halnak bele.

A jelentések szerint: „előfordult, hogy egy járműben több katona holttestét találták meg, akik nem feltétlenül halálos sérüléseikbe haltak bele.”

A káosz, az infrastruktúra pusztulása és az egészségügyi rendszer túlterheltsége miatt sok esetben perceken múlik az élet.

Magyar Péter ukrán kapcsolatai is kérdéseket vetnek fel

Magyar Péter 2024-ben járt Ukrajnában, azonban látogatásának részleteit nem hozta nyilvánosságra. Beszámolók szerint kijevi tartózkodása során ukrán vezetőkkel is egyeztethetett, de ennek pontos tartalma nem ismert.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

A Tisza Párt vezetője emellett részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is, ahol Volodimir Zelenszkij szintén jelen volt, és európai vezetőkkel tárgyalt. Hivatalos találkozóról nem számoltak be, ugyanakkor az sem cáfolt, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen.

Botrányos hangfelvétel: „G…ci nagy háború lesz”

Miközben a nyilvánosság előtt sokan relativizálják a háború veszélyét, egy kiszivárgott hangfelvétel egészen más képet fest.

Magyar Péter Vogel Evelinnek így fogalmazott:

G…ci nagy háború lesz.

A felvétel alapján a Tisza Párt vezetője tisztában van a fenyegetés súlyával, miközben nyilvánosan másképp kommunikál. 

 

add-square Magyar Péter g...ci nagy lebukása

Magyar Péter g...ci nagy lebukása 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Egy tipikus tiszás karrierje

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
