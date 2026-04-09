Mit csinálna egy pszichopata „g…i nagy háború” estén?

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal.

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Magyar Péterfüggetlen-objektívorosz-ukrán háború 2026. 04. 09. 13:00
Mit csinálna egy „g…i nagy háború” esetén az elmegyógyintézettől menekülő magyarpéter, ha miniszterelnök lenne?

Először is, mielőtt kitörne az a bizonyos „g…i nagy háború”, még egy ideig azt üvöltözné, hogy „baromság g…i nagy háborúval fenyegetőzni, félelmet kelteni, mert nincs és nem lesz g…i nagy háború”.

Miután kitörne, közölné, hogy ő mindig tudta és mindig is azt mondta, „g…i nagy háború” lesz. Mindig tudta, mindig is ezt mondta, mert ő az orákulum. Ha valaki szembesítené korábbi mondataival, miszerint „baromság g…i nagy háborúval fenyegetőzni, félelmet kelteni, mert nincs és nem is lesz g…i nagy háború” azt válaszolná, hogy „jó vergődést”. Ez amúgy színtiszta pszichológia: a betegesen és kényszeresen hazudozók, akik túl hülyék ahhoz, hogy legalább öt percig ne bukjanak le legfrissebb hazugságukkal, azok mindig azt mondják lebukás esetén, hogy „jó vergődést”. És esetünkben ezt nyugodtan megtehetik, mert:

1.: A FOS „újságírói” soha nem fogják szembesíteni a hazugságaival, azon egyszerű oknál fogva, hogy ugyanolyanok, mint ez a gazember, másrészt azért fizetik őket külföldről, hogy soha ne szembesítsék semmivel a szintúgy külföldről kijelölt kesztyűbábot.

2.: A szektának teljesen mindegy, hogy mit mond, mivel a szekta agyának helyén az O1g van, nincs ott semmi más, és ha – igen! Bizony! – sátánista bálványuk kiskutyákat hágna, azt is lelkesen megtapsolnák.

Miután a „g…i nagy háború” közvetlen fenyegetést jelentene, magyarpéter a sleppjével együtt eltakarodna valami biztonságos, távoli helyre, és attól kezdve onnan üvöltené a repedt fazék hangján, hogy ő mindig mondta, és hogy gyerünk és hajrá és indulás és győzni fogunk, valamint hogy ő a legnagyobb hazafi.

Ugyanezt üvöltözné amúgy Weber meg Ursula is, ugyanarról a biztonságos helyről, és nagyon meg lennének elégedve magukkal, a Politico pedig hosszú szerkesztőségi cikkben éltetné őket, és buzdítaná szép és kellemes megdöglésre az európai polgárokat.

„Aki európai, megdöglik!” – skandálnák ezek a gazemberek, majd a távoli, biztonságos helyen megtankolnák olcsó (és mocskos) orosz benzinnel a vadiúj kocsijaikat, este pedig osztrigát szürcsölnének egy elegáns helyen, magyarpéter mindezt slim fit gatyában, s utána betenné. Szárazon. A pincér fiúnak.

Hát így.

Úgyhogy jól gondolja meg mindenki, szeretne-e „g…i nagy háborút”.

Ezzel a gazemberrel a háttérben.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu