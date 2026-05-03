Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Nincs vége a cicaharcnak: Karácsony ragaszkodik a saját bulijához, Magyar Péternél pattog a labda
Karácsony Gergelyék reagáltak a leendő miniszterelnök beszólására, miszerint a „rendszerzáró örömkoncertjüket” a Tisza Párt május 9-i országos rendszerváltó bulija elé egy nappal, szinte ugyanoda szeretnék szervezni. A Telex megkeresésére azt a kimért választ adták, hogy „a felvetéseket megfontolva keressük a mindenkinek megfelelő megoldást, amiről időben adunk tájékoztatást” – vagyis nagy eséllyel Magyar Péter és híveinek nyomására megfontolják, hogy elhalasztják a rendezvényt.
