Magyar PéterKarácsony GergelyTisza Párt

Magyar Péter nem tűri, hogy az ő hétvégéjén más is rendezvényt szervezzen, most Karácsony Gergelybe rúgott bele + videó

Nincsenek elragadtatva a tiszások Karácsony Gergely hízelgésétől. A főpolgármester bejelentette, jövő hét péntekre „rendszerzáró örömkoncertet” szervez, viszont olyan reakciót kapott a leendő miniszterelnöktől, amire valószínűleg nem számított: Magyar Péter szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni egy nappal azelőtt, hogy ő leteszi a miniszterelnöki esküt. Úgy tűnik, a leendő kormányfő nem tűri, hogy bárki megpróbálja megosztani a Tisza Párt szombati rendezvényéről figyelmet, mert annak a hétvégének csak róla kell szólnia.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 11:25
Emlékeztetett azon kampány alatt tett állítására, miszerint emberileg alkalmatlan a miniszterelnöki tisztségre – mint írta, reméli nem lesz igaza. „Több emberség, higgadtság, empátia és nagyvonalúság szükséges a kormányfői poszt sikeres betöltéséhez. Még szűk egy hete van arra, hogy ezt belássa” – hangsúlyozta.

Hont András, az Öt publicistája a hírre csak egy rövid cinikus megjegyzést tett, miszerint innentől a kormány-főváros egyeztetés is a Facebookon zajlik. „Rendezvényszervezési kérdésekkel a középpontban. Amúgy tegnap én is tartottam itthon egy bulit, azt szabad?” – tette hozzá.

Mindenesetre úgy tűnik, Magyar Péter nem tűri, hogy bárki megpróbálja ellopni a Tisza Párt szombati rendezvényétől a show-t, ugyanakkor a konfliktus nyílt felvállalása azt is előrevetítheti, hogy – Karácsony Gergely reménykedésével ellentétben – mégsem lesz annyira gördülékeny az együttműködés közte és a hamarosan felálló új kormány között. Ezt erősíti az is, hogy a közlekedési miniszter az a Vitézy Dávid lesz, aki szakmai kritikáival az utóbbi években sorra borsot tört a főváros vezetésének orra alá.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök (Fotó: Hatlaczky Balázs)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
