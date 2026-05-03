Magyar Péter nem tűri, hogy az ő hétvégéjén más is rendezvényt szervezzen, most Karácsony Gergelybe rúgott bele + videó

Emlékeztetett azon kampány alatt tett állítására, miszerint emberileg alkalmatlan a miniszterelnöki tisztségre – mint írta, reméli nem lesz igaza. „Több emberség, higgadtság, empátia és nagyvonalúság szükséges a kormányfői poszt sikeres betöltéséhez. Még szűk egy hete van arra, hogy ezt belássa” – hangsúlyozta.

Hont András, az Öt publicistája a hírre csak egy rövid cinikus megjegyzést tett, miszerint innentől a kormány-főváros egyeztetés is a Facebookon zajlik. „Rendezvényszervezési kérdésekkel a középpontban. Amúgy tegnap én is tartottam itthon egy bulit, azt szabad?” – tette hozzá.

Mindenesetre úgy tűnik, Magyar Péter nem tűri, hogy bárki megpróbálja ellopni a Tisza Párt szombati rendezvényétől a show-t, ugyanakkor a konfliktus nyílt felvállalása azt is előrevetítheti, hogy – Karácsony Gergely reménykedésével ellentétben – mégsem lesz annyira gördülékeny az együttműködés közte és a hamarosan felálló új kormány között. Ezt erősíti az is, hogy a közlekedési miniszter az a Vitézy Dávid lesz, aki szakmai kritikáival az utóbbi években sorra borsot tört a főváros vezetésének orra alá.