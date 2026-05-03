Gyökeres ViktorMikel ArtetaArsenal

Gyökeres Viktor elit társaságba került, ám helyette váratlan hőst ünnepelnek Londonban

Az Arsenal hozta a kötelezőt, a Fulham 3-0-s legyőzésével újabb lépést tett afelé, hogy 22 év után bajnoki címet ünnepelhessenek Észak-Londonban. A mérkőzés legjobbja a két gólig és egy gólpasszig jutó Gyökeres Viktor volt, ám a lefújás után mégsem a svéd válogatott csatár, hanem Mikel Arteta meglepő húzása került középpontba.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 11:14
Mikel Arteta is elégedett volt csatára játékával Fotó: News Images Forrás: NurPhoto/AFP
Az Arsenal menedzsere hozzátette, játékosa nagyon megérdemelte már ezt az esélyt: – Kemény voltam vele. Különleges idénye volt az előző, amikor betört az első csapatba. Azóta voltak nehéz pillanatai, de végig alázatos, koncentrált maradt, és ez teljesen mértékben összhangban volt a mi céljainkkal. Tudtam, hogy készen áll, ezt minden nap megmutatja az edzéseken. Ma ezt élesben is láthattuk, elképesztő teljesítményt nyújtott.

Klubrekorddal a trófeákért?

A Fulham elleni volt az Arsenal 40. győzelme minden sorozatot figyelembe véve az idényben, ennél jobb számot pedig csak egyszer, az 1970–1971-es évadban tudott felmutatni az észak-londoni együttes, amely akkor 41 sikernél állt meg.

A klubrekord beállításához, illetve megdöntéséhez még legalább négy lehetősége lesz a gárdának, amely a hátralévő három bajnoki mellett az Atlético Madrid elleni BL-elődöntő visszavágóján is gyarapíthatja a győzelmek számát – arról nem is beszélve, hogy a spanyolokkal szembeni diadal finálét érne a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az Arsenal előnye jelenleg hat pont a bajnokságban a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt, míg a keddi BL-visszavágót 1-1-ről kezdi meg a csapat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
