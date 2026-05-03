Gyökeres Viktor elit társaságba került, ám helyette váratlan hőst ünnepelnek Londonban

Az Arsenal menedzsere hozzátette, játékosa nagyon megérdemelte már ezt az esélyt: – Kemény voltam vele. Különleges idénye volt az előző, amikor betört az első csapatba. Azóta voltak nehéz pillanatai, de végig alázatos, koncentrált maradt, és ez teljesen mértékben összhangban volt a mi céljainkkal. Tudtam, hogy készen áll, ezt minden nap megmutatja az edzéseken. Ma ezt élesben is láthattuk, elképesztő teljesítményt nyújtott.

Klubrekorddal a trófeákért?

A Fulham elleni volt az Arsenal 40. győzelme minden sorozatot figyelembe véve az idényben, ennél jobb számot pedig csak egyszer, az 1970–1971-es évadban tudott felmutatni az észak-londoni együttes, amely akkor 41 sikernél állt meg.

A klubrekord beállításához, illetve megdöntéséhez még legalább négy lehetősége lesz a gárdának, amely a hátralévő három bajnoki mellett az Atlético Madrid elleni BL-elődöntő visszavágóján is gyarapíthatja a győzelmek számát – arról nem is beszélve, hogy a spanyolokkal szembeni diadal finálét érne a legrangosabb európai kupasorozatban.

Az Arsenal előnye jelenleg hat pont a bajnokságban a két mérkőzéssel kevesebbet játszó Manchester City előtt, míg a keddi BL-visszavágót 1-1-ről kezdi meg a csapat.