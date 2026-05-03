Sallói már két perc után újra villant, Messi ritkán látható pofont kapott + videó
Sallói Dániel betalált, a Toronto FC azonban csak 1-1-es döntetlent játszott a San José Earthquakes ellen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának szombati játéknapján. A forduló legnagyobb szenzációja Lionel Messiék veresége, még inkább annak alakulása volt: az Inter Miami háromgólos előnyt elherdálva szenvedett 4-3-as vereséget az Orlando City elleni hazai mérkőzésen.
