Itt az igazság a magyar gazdaság állapotáról, ennek nem fognak örülni a balos megmondóemberek

Az infláció letörése nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Szalai Piroska szerint sokszor politikai manipuláció övezi a magyar inflációról szóló vitákat.
A tények nem támasztják alá azokat az állításokat, amelyek szerint kezelhetetlenül magas lenne a magyar infláció
– fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy 2023 januárjában még 25,7 százalékos inflációt mértek, amely 2026 februárjára 1,4 százalékra csökkent. – Ilyen mértékű és ilyen gyors inflációcsökkenés példátlan a világgazdaság történetében – mondta.
Szalai szerint ebben fontos szerepe volt a kormányzati intézkedéseknek, például az árrésstopnak és a rezsicsökkentésnek.
Az élelmiszer-infláció november óta negatív tartományban van. Az Eurostat márciusi adatai szerint mínusz 4,1 százalékos volt az élelmiszer-termékcsoport inflációja Magyarországon, ami a legkisebb az Európai Unióban
– emelte ki. Az üzemanyagárak kapcsán hozzátette: a kormány időben meghozott intézkedései miatt az üzemanyag-infláció is negatívba fordult.
A rezsicsökkentés továbbra is versenyelőny
Szalai Piroska hangsúlyozta: a magyar háztartások energiaárai továbbra is a legalacsonyabbak Európában.
Az Európai Unióban Magyarországon a legolcsóbb a háztartási energia. Ez hosszú évek óta így van
– mondta. Szerinte ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar családok nagyobb arányban tudnak megtakarítani.
Csökkent a szegénység kockázata
A leendő bizottsági alelnök szerint a társadalmi mutatók szintén javulást mutatnak.
Több mint 1,3 millió ember került ki a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatából
– mondta. Hozzátette: jelentősen, 4,4 millióval csökkent azok száma is, akik nem tudnának fedezni egy váratlan kiadást, vagy 1,3 millióval azoké, akik anyagi okokból nem tudnak autót fenntartani.
A nélkülözés számos mutatója javult Magyarországon, és ma már az uniós átlagnál kedvezőbb helyzetben vagyunk, a középmezőny elején foglalunk helyet
– fogalmazott.
