Orbán Anita szerint a személyes kapcsolat döntötte el a választást

A Tisza Párt győzelme az áprilisi országgyűlési választáson nem csoda, nem egy kampány, vagy egy sikeres jelszó, hanem a hosszú távú és szisztematikus munka, a bizalomépítés és a választókkal való személyes kapcsolat kiépítésének az eredménye – jelentette ki Orbán Anita magyar külügyminiszter szombaton Prágában a Globsec nemzetközi biztonságpolitikai konferencián.

2026. 05. 23. 13:42
Orbán Anita külügyminiszter
A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyar Péter a kampány során települések százait látogatta végig, több helyre pedig ismételten is visszatért. Orbán Anita szerint az emberek akkor bíznak a politikusokban, ha személyesen találkozhatnak velük és közvetlenül beszélhetnek velük.

Beszédében arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Párt az országgyűlési választáson 141 mandátumot szerzett a 199-ből, míg a 106 egyéni választókerületből 96-ban a párt jelöltje győzött. Orbán Anita a prágai látogatás során Petr Macinka cseh külügyminiszterrel is tárgyal.

Május 21. és 23. között rendezik meg Prágában a 21. Globsec fórumot, amely az elmúlt két évtizedben Európa egyik jelentős biztonságpolitikai és geopolitikai rendezvényévé nőtte ki magát. Az eseményen politikai vezetők, szakértők, üzletemberek és kutatók vitatják meg a nemzetközi politika legfontosabb kérdéseit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
