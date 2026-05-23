A külügyminiszter német kollégájával tárgyalt, tömegek tüntettek Tusk ellen és Magyar Péter hiába mehet Brüsszelbe

Tömegek tüntettek Tusk ellen, miközben Magyar Péterrel tárgyalt

Miközben Magyar Péter Donald Tuskkal közös, gondosan felépített lengyelországi imázsvideókkal jelentkezett, Varsó utcáit több mint 150 ezer tüntető lepte el. A demonstrálók azok a lengyel munkások és gazdák voltak, akik úgy érzik, hogy Brüsszel és Donald Tusk politikája tönkreteszi a megélhetésüket, ez a valóság azonban kimaradt Magyar Péter promóvideóiból. A felvételek alatt megjelent lengyel kommentekből úgy tűnik, a gdanski látogatás inkább visszatetszést váltott ki, mint lelkesedést. Egy felhasználó drónfelvételt tett közzé az X-en a varsói tüntetésről.

Miközben a liberális sajtó csak néhány száz fős demonstrációról beszélt, a valóságban tömegek vonultak utcára Lengyelországban az Európai Unió politikája ellen.

A felvételek jól mutatják a tüntetés valódi méretét:

Szerbia kitálalt: így alkalmaz kettős mércét Brüsszel

Ana Brnabic szerint az Európai Unió megváltoztatta a szerb csatlakozás feltételeit, ezért Belgrád ma már olyan elvárásokkal szembesül, amelyek a tárgyalások megkezdésekor még nem szerepeltek a feltételek között. A szerb parlament elnöke a prágai GLOBSEC Fórumon arról beszélt, hogy az ukrajnai háború óta Brüsszel más szemlélettel közelít a bővítéshez, és egyre nagyobb jelentőséget tulajdonít a külpolitikai összhangnak.