„Nem tudom, hogy ezt mivel érdemeltem ki” – Szoboszlai őszinte vallomása Szalahról

Szoboszlai Dominik a Liverpool utolsó mérkőzése előtt hosszabb interjút adott a Spíler TV-nek, amelyben beszélt a Liverpool mezében utolsó mérkőzésére készülő Mohamed Szalahról is, akivel nagyon jó baráti kapcsolatban áll. De felvetődött még a liverpooli csapatkapitányság is, illetve az idényt is értékelte Szoboszlai, aki lemondott volna az egyéni díjakról, ha cserébe a csapattal zár sikeresebb idényt.

2026. 05. 22. 21:53
Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah utolsó közös mérkőzésükre készülnek a Liverpool csapatánál Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
Liverpoolban már Arne Slotot is arról kérdezték , hogy Szoboszlai lesz-e később a Liverpool csapatkapitánya, miután Virgil van Dijk távozik a klubtól. Szoboszlai azonban továbbra is óvatosan fogalmaz a témában. – Egy álmom vált akkor valóra, amikor a válogatottban én lettem a csapatkapitány Szalai Ádám után, ezzel együtt egy kicsivel több motivációm és felelősségem is van a válogatott meccsein. Próbálok a többiekre odafigyelni, hogy mindenki jól érzi itt magát, ne féljen – folytatta Szoboszlai, aki a liverpooli csapatkapitányságról annyit mondott, hogy ez nem az ő döntése.

Ezután kislányáról látott egy képet, amelyre élete fénypontjaként hivatkozott. Majd az idény során szerzett négy szabadrúgásgólja következett – az Arsenal, a Manchester City, a Bournemouth és a Tottenham ellen volt eredményes. – Nekem az Arsenal elleni volt a legkülönlegesebb, hisz azt legalább megnyertük, meg nekem, személy szerint az volt a legszebb.  

Ezután az idény egyik fájó pontja volt a téma. Múlt héten történt az Aston Villa otthonában, hogy Szoboszlai elcsúszott egy bedobás után, az ellenfél ebből labdát szerzett, majd az akció vége gól lett. Korábban a Liverpool ikonja, Steven Gerrard kísértetiesen hasonló mozdulatsort produkált Liverpool-mezben: – A Gerrard-os képet azóta sokszor láttam. Figyelj, sokszor megkaptam már, hogy mennyire hasonlítok rá, most még inkább lehet ezt mondani... 

Ezen nem annyira gyorsan lendültem túl, 1-1-es állásnál ez elég nagy pofon volt nekem és a csapatnak, meccsben voltunk, akár el is dönthettük volna.

A lefújás után nem is a két gólpasszomra gondoltam, hanem talán nagyobb stoplit kellett volna a cipőmbe rakni... – mondta a magyar játékos.

Ez volt a záró kérdés a 25 éves középpályás felé, aki házon belül ötször is a hónap játékosa lett, de ahogy írtuk, csapatával most először nem szerzett trófeát. – Ha azt mondták volna nekem ,hogy kupát nyerek a csapattal, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, akkor inkább azt választom. Azzal folytattam volna a sorozatomat, hogy minden évben trófeát nyerek. Most inkább az egyéni elismerések jöttek, ami nem baj, de az összeset elcseréltem volna egy kupára. Amennyire lehet, ezzel is boldog vagyok, és remélem, a következő idényben ismét trófeát emelhetek a magasba a csapattal.

