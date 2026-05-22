„Nem tudom, hogy ezt mivel érdemeltem ki” – Szoboszlai őszinte vallomása Szalahról

Melyik volt a kedvenc szabadrúgásgólja?

Liverpoolban már Arne Slotot is arról kérdezték , hogy Szoboszlai lesz-e később a Liverpool csapatkapitánya, miután Virgil van Dijk távozik a klubtól. Szoboszlai azonban továbbra is óvatosan fogalmaz a témában. – Egy álmom vált akkor valóra, amikor a válogatottban én lettem a csapatkapitány Szalai Ádám után, ezzel együtt egy kicsivel több motivációm és felelősségem is van a válogatott meccsein. Próbálok a többiekre odafigyelni, hogy mindenki jól érzi itt magát, ne féljen – folytatta Szoboszlai, aki a liverpooli csapatkapitányságról annyit mondott, hogy ez nem az ő döntése.

Ezután kislányáról látott egy képet, amelyre élete fénypontjaként hivatkozott. Majd az idény során szerzett négy szabadrúgásgólja következett – az Arsenal, a Manchester City, a Bournemouth és a Tottenham ellen volt eredményes. – Nekem az Arsenal elleni volt a legkülönlegesebb, hisz azt legalább megnyertük, meg nekem, személy szerint az volt a legszebb.

Szoboszlainak ez a mozdulat nagy pofon volt

Ezután az idény egyik fájó pontja volt a téma. Múlt héten történt az Aston Villa otthonában, hogy Szoboszlai elcsúszott egy bedobás után, az ellenfél ebből labdát szerzett, majd az akció vége gól lett. Korábban a Liverpool ikonja, Steven Gerrard kísértetiesen hasonló mozdulatsort produkált Liverpool-mezben: – A Gerrard-os képet azóta sokszor láttam. Figyelj, sokszor megkaptam már, hogy mennyire hasonlítok rá, most még inkább lehet ezt mondani...

Ezen nem annyira gyorsan lendültem túl, 1-1-es állásnál ez elég nagy pofon volt nekem és a csapatnak, meccsben voltunk, akár el is dönthettük volna.

A lefújás után nem is a két gólpasszomra gondoltam, hanem talán nagyobb stoplit kellett volna a cipőmbe rakni... – mondta a magyar játékos.

Dominik Szoboszlai doing is best Steven Gerrard impression... pic.twitter.com/E24loc0dXY — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 16, 2026

Félig tele vagy üres az a bizonyos pohár?

Ez volt a záró kérdés a 25 éves középpályás felé, aki házon belül ötször is a hónap játékosa lett, de ahogy írtuk, csapatával most először nem szerzett trófeát. – Ha azt mondták volna nekem ,hogy kupát nyerek a csapattal, de egyszer sem leszek a hónap játékosa, akkor inkább azt választom. Azzal folytattam volna a sorozatomat, hogy minden évben trófeát nyerek. Most inkább az egyéni elismerések jöttek, ami nem baj, de az összeset elcseréltem volna egy kupára. Amennyire lehet, ezzel is boldog vagyok, és remélem, a következő idényben ismét trófeát emelhetek a magasba a csapattal.