„Sziasztok, magyarok! Európa-bajnok lettem!” – bámulatos visszatérés a csúcsra

Párizs után a visszavonulás gondolata is felmerült

Ez az aranyérem jóval több egy újabb nagy nemzetközi sikernél. Érdi Mária 2023-ban világbajnok, 2024-ben Európa-bajnok volt, és esélyesként készült a párizsi olimpiára. Ki is mondta: a győzelem a célja. Az olimpia azonban nem úgy alakult, ahogy remélte. Derékfájdalomtól szenvedve versenyzett, és végül csak a 14. helyen zárt.

A csalódás után a folytatás sem volt magától értetődő. 2024 őszén műtéten esett át, saját bevallása szerint lelkileg is mélypontra került. A visszavonulás gondolata is felmerült benne, végül azonban úgy döntött, visszatér.

A tavalyi éve még a felépülés árnyékában telt, idén viszont újra kezdett formába lendülni. Többször kiemelte, ebben milyen fontos szerepe van az edzőjének, az olasz Fabrizio Lazzerininek, aki a nehéz időszakban kitartott mellette és bízott benne. A magyar versenyző szerint az olasz edző úgy érkezett meg mellé a tavalyi év végén, mint egy angyal, amikor még az sem volt biztos benne, talál-e olyan szakembert, akivel újra ilyen eredményekért harcolhat. „Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan, közösen ilyen eredményt el tudtunk hozni” – mondta Érdi.

Érdi Mária: Ez az a pillanat, amiért dolgoztam

Érdi Mária nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpia óta nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnia. Úgy fogalmazott, amikor eldöntötte, hogy vissza akar térni a sérülésből, ezért a pillanatért dolgozott minden nap a gyógytornászával.

„Nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény” – mondta, hozzátéve, hogy magyar vitorlázóként Európa-bajnoknak lenni különösen nagy dolog.

A horvátországi Eb-n más magyarok is rajthoz álltak. Az ILCA 7-es hajóosztályban Vadnai Jonatán, olimpiai és világbajnoki negyedik vitorlázónk az utolsó futamon megszerezte az 5. helyet az Arany-csoportban, összesítésben pedig 9. lett. Lackó Sára élete első felnőtt világversenyén az Ezüst-csoport 23. helyén végzett.

