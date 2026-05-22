érdi máriaeurópa bajnokságvitorlázás

„Sziasztok, magyarok! Európa-bajnok lettem!” – bámulatos visszatérés a csúcsra

Szenzációs visszatérés! Érdi Mária aranyérmet nyert a horvátországi ILCA Európa-bajnokságon, amely hajóosztály vitorlázásban szerepel a 2028-as Los Angeles-i olimpia műsorán. A 2023-as világbajnok és 2024-es Európa-bajnok magyar vitorlázó a párizsi olimpia kudarca, súlyos deréksérülése, műtétje és hosszú rehabilitációja után bizonyította, hogy újra a legjobbak között van.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 21:01
Érdi Mári a 2. Eb-győzelme után edzőjével, Fabrizio Lazzerinivel Forrás: Cserta Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Párizs után a visszavonulás gondolata is felmerült

Ez az aranyérem jóval több egy újabb nagy nemzetközi sikernél. Érdi Mária 2023-ban világbajnok, 2024-ben Európa-bajnok volt, és esélyesként készült a párizsi olimpiára. Ki is mondta: a győzelem a célja. Az olimpia azonban nem úgy alakult, ahogy remélte. Derékfájdalomtól szenvedve versenyzett, és végül csak a 14. helyen zárt.

A csalódás után a folytatás sem volt magától értetődő. 2024 őszén műtéten esett át, saját bevallása szerint lelkileg is mélypontra került. A visszavonulás gondolata is felmerült benne, végül azonban úgy döntött, visszatér.

A tavalyi éve még a felépülés árnyékában telt, idén viszont újra kezdett formába lendülni. Többször kiemelte, ebben milyen fontos szerepe van az edzőjének, az olasz Fabrizio Lazzerininek, aki a nehéz időszakban kitartott mellette és bízott benne. A magyar versenyző szerint az olasz edző úgy érkezett meg mellé a tavalyi év végén, mint egy angyal, amikor még az sem volt biztos benne, talál-e olyan szakembert, akivel újra ilyen eredményekért harcolhat. „Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan, közösen ilyen eredményt el tudtunk hozni” – mondta Érdi.

Érdi Mária: Ez az a pillanat, amiért dolgoztam

Érdi Mária nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a párizsi olimpia óta nagyon mélyről kellett visszakapaszkodnia. Úgy fogalmazott, amikor eldöntötte, hogy vissza akar térni a sérülésből, ezért a pillanatért dolgozott minden nap a gyógytornászával.

„Nem tudtam, hogy mikor jön el megint egy ilyen csodálatos eredmény” – mondta, hozzátéve, hogy magyar vitorlázóként Európa-bajnoknak lenni különösen nagy dolog.

A horvátországi Eb-n más magyarok is rajthoz álltak. Az ILCA 7-es hajóosztályban Vadnai Jonatán, olimpiai és világbajnoki negyedik vitorlázónk az utolsó futamon megszerezte az 5. helyet az Arany-csoportban, összesítésben pedig 9. lett. Lackó Sára élete első felnőtt világversenyén az Ezüst-csoport 23. helyén végzett.

Érdi Mária örömszavai:



 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter Lengyelországban romba döntött egy hatalmas balos hazugságot

Csépányi Balázs avatarja

Lám, lám, mire is jó egy baráti látogatás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.