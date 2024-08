Hiába világbajnokunk bravúrja, kibabrált vele a szél

Érdi Mária szombat este szomorú hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Az ILCA 6 kategóriában versenyző vitorlázó felfedte, július elején kiújult a deréksérülése, ezért edzeni sem tudott, a párizsi olimpiára is így érkezett. Emellett nagy célokkal is, az aranyérem lebegett a szeme előtt. De vasárnapig nem jött ki neki a lépés a játékokon, szombat este az összetett 25. helyen állt, és lemondott arról, hogy olimpiai bajnok legyen.

Azóta viszont begyújtotta a rakétákat, és vasárnap megnyerte a női szakágának 8. futamát, ezzel hét helyet javított. Érdi aztán hétfőn is remekelt, ismét győzött, negyven másodperccel a második helyezett előtt ért célba. Összetettben már a 14., de ez nem biztosítja az éremfutamban való részvételt, hiszen oda a legjobb tíz kerül be. Az utolsó versenyen még lett volna rá esélye, hogy beverekedje magát az élmezőnybe, ám szélcsend miatt félbeszakították a futamot, és nem is folytatják. Így Érdi Mária nem tudott javítani a helyezésén, elbúcsúzik Párizstól.

A férfiaknál pedig el is halasztották a hétfői versenyeket. Ezeket végül nem is rendezik meg, ezzel eldőlt, hogy Vadnai Jonatán (ILCA 7 hajóosztály) hatodikként került a keddre tervezett éremfutamba.