Világbajnokunk megrázó posztja: Szenvedek, és megfordult a fejemben, hogy hazamegyek

Végre megérkezett a szél Marseille-be, így szombaton minden tervezett futamot meg tudtak rendezni a magyar szempontból fontos ILCA 6 és ILCA 7 hajóosztályban. Vadnai Jonatán az első, összesítésben az ötödik futamban az 5. helyen ért célba, ez az eddigi legjobb eredménye az olimpián. Az Európa-bajnoki ezüstérmes vitorlázó rendkívül stabilan versenyez, az eddigi hat futamot egy kivételével mindig az első húszban fejezte be, így a pontszerző pozíciók is elérhető távolságban vannak számára az összetettben. Jelenleg a nyolcadik helyen áll.

Vadnai Jonatán a nyolcadik helyen áll Fotó: Magyar Vitorlás Szövetség/Cserta Gábor

– Nagy, másfél-két méteres hullámok között versenyeztünk, komoly északnyugati szélben. Ez egyébként jellemző itt, sokat edzettünk ilyen körülmények között. Fárasztó, melós egy ilyen futam, de ha ügyes valaki, akkor tud szörfözni a hullámokon. Az első futamban jó tempóm volt, örültem az ötödik helynek. A másodikban egy kicsit fordult a szél, és az utolsó hátszeles szakaszban nem volt szerencsém, buktam pár pozíciót. De összességében nem volt ez rossz nap, jól állunk – nyilatkozta Vadnai Jonatán.

Érdi Mária: Megfordult a fejemben, hogy nem bírom tovább ezt a szenvedést

A világ- és Európa-bajnok Érdi Mária hat futam után a 25. helyen áll, és tegnap este a Facebookon szomorú bejegyzést osztott meg:

– Nem leszek olimpiai bajnok Párizsban… Sajnos egy visszatérő deréksérülésem, amivel évek óta küszködöm, kiújult július elején. Annak ellenére, hogy mindent megpróbáltunk az orvosokkal és fizioterapeutákkal, a helyzet egész hónapban csak romlott, nem tudtam semmilyen érdemi edzésmunkát végezni… Ennek ellenére még mindannyian bíztunk benne, hogy menni fog, amit elterveztünk: az aranyéremért vitorlázás. A mai napon, amikor a 15-18 csomós szélben vitorláztam, úgy éreztem, mintha nem is én ülnék a hajóban. Megfordult a fejemben, hogy nem bírom tovább ezt a szenvedést, és hazamegyek. DE! Elhatároztam magamban, hogy bár nem leszek olimpiai bajnok (ami nagyon fáj, hiszen ezért dolgozom a riói olimpia óta), tartozom annyival magamnak és mindenkinek, aki engem támogat, hogy bármennyire is fáj most fizikailag és érzelmileg, végigvitorlázom ezt az olimpiát, és megpróbálok felállni ebből a nehéz helyzetből, amiben vagyok. Köszönöm mindenkinek, aki mellettem áll, és én sajnálom a legjobban, hogy ez így alakult – írta Érdi Mária.