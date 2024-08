„Milák Kristófot az arany sem tudta szóra bírni” – csodálkozik a nemzetközi sajtó

Az M4 Sporton korábban, még a 200 méter pillangó előfutamai után arról számoltak be, hogy Milák Kristóf ígéretet tett nekik, a versenyszám után nyilatkozni fog; de ez így félreértésre adott okot. S a közmédia is abban bízott, hogy Milák akkor áll majd kamera elé, ha mindkét versenyszámán túl van. A 100 méter pillangó megnyerése erre tökéletes alkalmat kínált, de a nyilatkozat elmaradt, s Milák a nemzetközi sajtótájékoztatót is kihagyta, miként kirábban a 200 méter pillangó után is. Pedig ezen az érmeseknek elméletileg kötelező megjelenniük.

Milák Kristóf 100 pillangón verhetetlen volt Párizsban (Fotó: Csudai Sándor)

Milák Kristóf hallgatása természetesen a nemzetközi sajtóban is téma. „Milák Kristófot még az olimpiai arany sem tudta rávenni, hogy megtörje a hallgatását” – tudatja cikke címében a világ egyik vezető hírügynöksége, az AP, megjegyezve, hogy a rá feleslegesen váró tucatnyi magyar újságíró tudta, hogy most is erre számíthatnak.