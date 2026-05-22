Drogokkal láncolták magukhoz a kiskorú lányokat a migránsok

Szexuálisan is kizsákmányolták a bevándorlók a sokszor kiskorú lányokat Németországban. Eleinte ruhákkal, parfümökkel csábítottak, majd drogokkal zsarolták őket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 21:25
Illusztráció Fotó: MICHAEL NGUYEN Forrás: NurPhoto
A rendőrség eddig nem azonosított egyértelműen azonosítható csoportszerkezetet, de biztosak abban, hogy a feltételezett elkövetők között kapcsolat áll fenn. Gramlich rendőrségi szóvivő leírta az események sorrendjét, és hangsúlyozta, hogy az áldozatok „látszólag önként mentek a lakásokba”, de „az elkövetők oldalán egyelőre nem látszik szervezett struktúra”. Megígérte, hogy osztálya alaposan kivizsgálja az ügyet. A cél az, hogy fényt derítsenek a be nem jelentett bűncselekmények teljes területére. Jelenleg feltételezik, hogy a Nelson Mandela tér szolgált a találkozóhelyként.

A nürnbergi Ifjúságvédelmi Hivatal az eseteket „új dimenzióként” jellemezte. A nagyobb vasútállomásokon tapasztalható problémák „nem egyedülállóak Nürnbergben” – hangsúlyozta Frank Schmidt, az Ifjúságvédelmi Hivatal helyettes vezetője. 

Újdonság azonban, hogy a fiatal lányok ilyen nyíltan prostituálják magukat drogok miatt. 

A városban „hiányoznak a kockázatos drogfogyasztással küzdő fiatalok számára nyújtott szolgáltatások. A várólisták túl hosszúak, a kínált szolgáltatások túl kevesek” – bírálta Schmidt.

A két érintett lányt azóta Bajorországon kívüli szociális gondozóintézményekben helyezték el. A nürnbergi Nelson Mandela tér és a szomszédos Celtispark évek óta a burjánzó kábítószer-bűnözés sújtotta területként ismert. 

Borítókép: Illusztráció. Egy rendőrautó Nürnberg utcáin (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
