Drogokkal láncolták magukhoz a kiskorú lányokat a migránsok

A rendőrség eddig nem azonosított egyértelműen azonosítható csoportszerkezetet, de biztosak abban, hogy a feltételezett elkövetők között kapcsolat áll fenn. Gramlich rendőrségi szóvivő leírta az események sorrendjét, és hangsúlyozta, hogy az áldozatok „látszólag önként mentek a lakásokba”, de „az elkövetők oldalán egyelőre nem látszik szervezett struktúra”. Megígérte, hogy osztálya alaposan kivizsgálja az ügyet. A cél az, hogy fényt derítsenek a be nem jelentett bűncselekmények teljes területére. Jelenleg feltételezik, hogy a Nelson Mandela tér szolgált a találkozóhelyként.

A nürnbergi Ifjúságvédelmi Hivatal az eseteket „új dimenzióként” jellemezte. A nagyobb vasútállomásokon tapasztalható problémák „nem egyedülállóak Nürnbergben” – hangsúlyozta Frank Schmidt, az Ifjúságvédelmi Hivatal helyettes vezetője.

Újdonság azonban, hogy a fiatal lányok ilyen nyíltan prostituálják magukat drogok miatt.

A városban „hiányoznak a kockázatos drogfogyasztással küzdő fiatalok számára nyújtott szolgáltatások. A várólisták túl hosszúak, a kínált szolgáltatások túl kevesek” – bírálta Schmidt.