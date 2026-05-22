BangladesáldozatDonald Trump

Donald Trump frizurájával lett turisztikai látványosság egy albínó bivaly + videó

Igazi látványosságként vonzza a tömegeket Bangladesben egy különleges, szőke frizurás albínó bivaly, amely kísértetiesen emlékeztet az amerikai elnökre. A 700 kilós, Donald Trump névre keresztelt jószág a közösségi média és a helyi farm legújabb szupersztárjává vált. Az állat napjai azonban meg vannak számlálva, ugyanis hamarosan egy vallási ünnep áldozati oltárára kerül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 22. 21:57
Donald Trump amerikai elnök jellegzetes hajkoronája Forrás: AFP
Naponta emberek tucatjai látogatnak el a farmra, többen messziről érkeznek, hogy szelfiket és videókat készítsenek a szokatlan külsejű állattal. A bivaly rövid idő alatt rendkívül népszerű lett a közösségi médiában is.

A tulajdonos elmondása szerint az állat különleges gondozást igényel: naponta négyszer fürdetik és négyszer etetik, hogy egészséges maradjon a május 26-án kezdődő áldozati ünnepig. A bivalyt áldozati állatként mutatják majd be a muszlim ünnepre előkészített több ezer haszonállattal együtt.

