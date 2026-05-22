Donald Trump frizurájával lett turisztikai látványosság egy albínó bivaly + videó

Naponta emberek tucatjai látogatnak el a farmra, többen messziről érkeznek, hogy szelfiket és videókat készítsenek a szokatlan külsejű állattal. A bivaly rövid idő alatt rendkívül népszerű lett a közösségi médiában is.

A tulajdonos elmondása szerint az állat különleges gondozást igényel: naponta négyszer fürdetik és négyszer etetik, hogy egészséges maradjon a május 26-án kezdődő áldozati ünnepig. A bivalyt áldozati állatként mutatják majd be a muszlim ünnepre előkészített több ezer haszonállattal együtt.

A rare albino buffalo nicknamed “Donald Trump” has become a major attraction in Bangladesh ahead of Eid al-Adha.



The nearly 700-kg buffalo, raised in Narayanganj near Dhaka, drew crowds for its flowing blond hair, which many said resembled U.S. President Donald Trump’s… pic.twitter.com/rFlTOijXgX — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 22, 2026

