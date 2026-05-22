Valdivia: három centiméterrel mozdította el a Föld tengelyét a világtörténelem legnagyobb földrengése

Apokaliptikus rengés söpört végig Chile déli vidékein

Még a május 22-ét megelőző napokban egész sor aggasztó jel figyelmeztetett arra, hogy valami rendkívüli esemény készülődik a föld mélyén. Egy olyan, fokozatosan erősödő rengéssorozatról beszélhetünk, amit a Chilei Egyetem geológusai a Chilében valaha megfigyelt legsúlyosabb földrengéssorozatként jegyeztek fel.

A rengés mély repedéseket okozott a talajszinten (Fotó: AFP/Stf)

Az egymást követő és egyre intenzívebb rengések 1960. május 21-én a korai reggeli órákban kezdődtek el Curanilauhe és Concepción körzetében. Az egyenként 7-7,25 magnitúdójú rengések szétrombolták az elektromos és a távközlési hálózatot, megszakítva így a kapcsolatot a déli területek és a főváros, Santiago között. A sorozatos rengések a déli térség több településén is tüzeket okoztak. Amikor a folyamatosan kipattanó rengésekről szóló első hírek befutottak a fővárosba, Jorge Alessandri chilei államelnök lemondta az összes programját, hogy a helyszínen tájékozódjon az addig bekövetkezett károk mértékéről.

Ekkor senki sem sejtette, hogy az igazi katasztrófa még várat magára.

Az elnök által elrendelt mentőakció éppen hogy csak elkezdődött Concepción környékén, amikor másnap, május 22-én kora délután újabb igen erős földrengés rázta meg a viszonylag közeli Valdivia térségét. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ennek hatására a városlakók többsége kimenekült a házakból és a szabadban várta a további fejleményeket.