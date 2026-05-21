Tízezres migránstábort kell építeni Magyarország déli részén, ha elfogadják a migrációs paktumot

Azt, hogy mit jelent a technikai segítségnyújtást, az Európai Bizottság egyik kiadványából tudhatjuk meg:
- technikai segítségnyújtás a szakértők küldése menekültügyi eljárásokhoz,
- hatósági ügyintézés, képzés, módszertani segítség,
- informatikai rendszerek, adatkezelés, Eurodac/nyilvántartási kapacitás támogatása,
- határigazgatási vagy visszaküldési folyamatok szakmai támogatása,
- vagy uniós ügynökségek, például az EUAA, a Frontex vagy az eu-LISA segítsége.
A Tisza vállalása tehát az jelenti, hogy az ezt az opciót választó tagállamokkal együtt Magyarország vállalná a tömeges migráció koordinációs feladataihoz szükséges adminisztrációs hatteret és az ezzel járó költséget.
Az Európai Bizottság azt is meghatározza, hogy mekkora tételt jelent ez egy adott ország számára.
A technikai segítségnyújtás kiválthatja a pénzügyi hozzájárulást vagy a befogadást, de csak akkor, ha elfogadott és ténylegesen teljesített értéke eléri az adott országra jutó kötelezettséget
– szerepel a határozatban. Vagyis összegszerűen az adott tagállamra eső migránskvóta összegére rúgó büntetés értékével egyenértékű adminisztratív segítséget kell nyújtani.
Amennyiben a technikai támogatás átszámolt értéke pénzben kevesebb, mint az adott országra jutó kötelezettség, akkor a különbözetet pénzügyi hozzájárulással vagy más intézkedéssel szükséges pótolni. Tehát Magyarország a Tisza vállalásával igazából semmit sem nyer: a technikai segítségnyújtás a gyakorlatban egyenlő a tagállamra eső migránskvóta kiváltásához szükséges büntetés összegével.
A kvótarendszer alapján Magyarországnak első körben 348 embert kellene befogadnia, az új évtől pedig minden évben 498 menekültet egészen 2030-ig. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormánynak összesen 2340 főt kellene azonnal befogadnia, vagy ennek megfelelően 46,8 millió eurót (16,8 milliárd forintot) kellen büntetésként megfizetnie.
Ezenfelül lenne kötelező felállítani azt az évi 8-10 ezer fős kapacitású migránstábort a déli határ közelében, amely a gyorsított menedékkérelmek elbírálása alatt az unióba érkező illegális bevándorlók otthonául szolgál.
A migránstáborok létrehozása nem váltható meg bármilyen segítségnyújtással vagy pénzbeli kompenzációval. Ez pedig azt jelenti, hogy annak a kormánynak, amely bármilyen formában végrehajtja a migrációs paktumot, annak kötelező lesz a határon lefolytatott menekültügyi eljárásokhoz szükséges férőhelyeket biztosítania – vagyis migránstáborokat kell építenie.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!