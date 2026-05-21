Tízezres migránstábort kell építeni Magyarország déli részén, ha elfogadják a migrációs paktumot

Azt, hogy mit jelent a technikai segítségnyújtást, az Európai Bizottság egyik kiadványából tudhatjuk meg:

technikai segítségnyújtás a szakértők küldése menekültügyi eljárásokhoz,

hatósági ügyintézés, képzés, módszertani segítség,

informatikai rendszerek, adatkezelés, Eurodac/nyilvántartási kapacitás támogatása,

határigazgatási vagy visszaküldési folyamatok szakmai támogatása,

vagy uniós ügynökségek, például az EUAA, a Frontex vagy az eu-LISA segítsége.

A Tisza vállalása tehát az jelenti, hogy az ezt az opciót választó tagállamokkal együtt Magyarország vállalná a tömeges migráció koordinációs feladataihoz szükséges adminisztrációs hatteret és az ezzel járó költséget.

Az Európai Bizottság azt is meghatározza, hogy mekkora tételt jelent ez egy adott ország számára.

A technikai segítségnyújtás kiválthatja a pénzügyi hozzájárulást vagy a befogadást, de csak akkor, ha elfogadott és ténylegesen teljesített értéke eléri az adott országra jutó kötelezettséget

– szerepel a határozatban. Vagyis összegszerűen az adott tagállamra eső migránskvóta összegére rúgó büntetés értékével egyenértékű adminisztratív segítséget kell nyújtani.

Amennyiben a technikai támogatás átszámolt értéke pénzben kevesebb, mint az adott országra jutó kötelezettség, akkor a különbözetet pénzügyi hozzájárulással vagy más intézkedéssel szükséges pótolni. Tehát Magyarország a Tisza vállalásával igazából semmit sem nyer: a technikai segítségnyújtás a gyakorlatban egyenlő a tagállamra eső migránskvóta kiváltásához szükséges büntetés összegével.

A kvótarendszer alapján Magyarországnak első körben 348 embert kellene befogadnia, az új évtől pedig minden évben 498 menekültet egészen 2030-ig. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormánynak összesen 2340 főt kellene azonnal befogadnia, vagy ennek megfelelően 46,8 millió eurót (16,8 milliárd forintot) kellen büntetésként megfizetnie.

Ezenfelül lenne kötelező felállítani azt az évi 8-10 ezer fős kapacitású migránstábort a déli határ közelében, amely a gyorsított menedékkérelmek elbírálása alatt az unióba érkező illegális bevándorlók otthonául szolgál.

A migránstáborok létrehozása nem váltható meg bármilyen segítségnyújtással vagy pénzbeli kompenzációval. Ez pedig azt jelenti, hogy annak a kormánynak, amely bármilyen formában végrehajtja a migrációs paktumot, annak kötelező lesz a határon lefolytatott menekültügyi eljárásokhoz szükséges férőhelyeket biztosítania – vagyis migránstáborokat kell építenie.