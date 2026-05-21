Törvénytelenül vizsgálódna a kormány az MTVA-nál

Tízezres migránstábort kell építeni Magyarország déli részén, ha elfogadják a migrációs paktumot

A nyár elejétől kötelező lesz az Európai Unió migrációs jogszabálycsomagjának végrehajtása. A Tisza „technikai támogatással” kerülné el a migránsok befogadását és a bírságok kiszabását, azonban ez szintén milliárdokba fog fájni hazánknak.

2026. 05. 21. 15:47
Több országban már másod- és harmadgenerációs migráns közösségek élnek párhuzamos társadalmakban
Azt, hogy mit jelent a technikai segítségnyújtást, az Európai Bizottság egyik kiadványából tudhatjuk meg: 

  • technikai segítségnyújtás a szakértők küldése menekültügyi eljárásokhoz,
  • hatósági ügyintézés, képzés, módszertani segítség, 
  • informatikai rendszerek, adatkezelés, Eurodac/nyilvántartási kapacitás támogatása, 
  • határigazgatási vagy visszaküldési folyamatok szakmai támogatása, 
  • vagy uniós ügynökségek, például az EUAA, a Frontex vagy az eu-LISA segítsége.

A Tisza vállalása tehát az jelenti, hogy az ezt az opciót választó tagállamokkal együtt Magyarország vállalná a tömeges migráció koordinációs feladataihoz szükséges adminisztrációs hatteret és az ezzel járó költséget.

Az Európai Bizottság azt is meghatározza, hogy mekkora tételt jelent ez egy adott ország számára.

A technikai segítségnyújtás kiválthatja a pénzügyi hozzájárulást vagy a befogadást, de csak akkor, ha elfogadott és ténylegesen teljesített értéke eléri az adott országra jutó kötelezettséget

– szerepel a határozatban. Vagyis összegszerűen az adott tagállamra eső migránskvóta összegére rúgó büntetés értékével egyenértékű adminisztratív segítséget kell nyújtani.

Amennyiben a technikai támogatás átszámolt értéke pénzben kevesebb, mint az adott országra jutó kötelezettség, akkor a különbözetet pénzügyi hozzájárulással vagy más intézkedéssel szükséges pótolni. Tehát Magyarország a Tisza vállalásával igazából semmit sem nyer: a technikai segítségnyújtás a gyakorlatban egyenlő a tagállamra eső migránskvóta kiváltásához szükséges büntetés összegével.

A kvótarendszer alapján Magyarországnak első körben 348 embert kellene befogadnia, az új évtől pedig minden évben 498 menekültet egészen 2030-ig. Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormánynak összesen 2340 főt kellene azonnal befogadnia, vagy ennek megfelelően 46,8 millió eurót (16,8 milliárd forintot) kellen büntetésként megfizetnie.

Ezenfelül lenne kötelező felállítani azt az évi 8-10 ezer fős kapacitású migránstábort a déli határ közelében, amely a gyorsított menedékkérelmek elbírálása alatt az unióba érkező illegális bevándorlók otthonául szolgál.

A migránstáborok létrehozása nem váltható meg bármilyen segítségnyújtással vagy pénzbeli kompenzációval. Ez pedig azt jelenti, hogy annak a kormánynak, amely bármilyen formában végrehajtja a migrációs paktumot, annak kötelező lesz a határon lefolytatott menekültügyi eljárásokhoz szükséges férőhelyeket biztosítania – vagyis migránstáborokat kell építenie.

Mindebből az következik, hogy bár a Tisza-kormány megpróbál kibújni a vád alól, miszerint bevándorlóországot csinálnának Magyarországból azáltal, hogy állítják, a kötelező befogadás helyett a technikai segítségnyújtást választja Magyarország, ez félrevezetés. A befogadás elmulasztása miatti büntetést ha nem büntetés, akkor technikai segítség jogcímen fogja elvonni Brüsszel, a migránstáborok megépítése pedig a hozzájárulás ellenére is kötelező feladata lesz Magyar Péter kormányának – összegezte az Ellenpont.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

