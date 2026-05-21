Ellopta a quadot a nógrádi ház udvarából a 17 éves fiú, majd amikor visszakérték tőle, megvert mindenkit

A Balassagyarmati Járási Ügyészség indítványára a bíróság elrendelte egy fiatalkorú gyanúsított letartóztatását, aki ellopott egy quadot, majd megverte az őt tetten érő sértetteket.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 21. 15:05
Hazaérve a család megbizonyosodott arról, hogy a quadjukat látták, ezért a gyanúsított után indultak. Amikor utolérték, az egyik nő kiszállt a kocsiból és visszakérte gépet, mire a fiatalkorú azt mondta, hogy fizessen húszezer forintot, ha vissza akarja kapni. Ezt követően a lány felszólította, hogy ne beszéljen így velük, 

erre a gyanúsított ököllel arcon ütötte, amitől a földre esett.

A fiatal ezután egy harmadik családtagot ököllel torkon ütött, illetve két kézzel a nyakát fojtogatta. Ennek a nőnek sikerült ellökni a gyanúsított kezét, aki ekkor még egyszer hátba ütötte.

A bántalmazást követően a sértettek visszaszálltak az autóba, a gyanúsított pedig kinyitotta a hátsó ajtót, és további bántalmazással fenyegette őket. Távozásuk után beindította a quadot és addig közlekedett vele, amíg a sértett család időközben értesített további tagjai meg nem találták.

Az erőszakos vagyon elleni cselekményt követően a szökésben lévő fiú ellen a rendőrség körözést adott ki, elfogása után az ügyészség a jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozása érdekében indítványozta a letartóztatását, amelyet a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája egy hónapra elrendelt.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
