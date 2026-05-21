A zöldség-gyümölcs áfájának kampányígéret szerinti csökkentését várják a nagy hazai szövetkezetben

Az áfacsökkentéstől várják a piac tisztulását
A lap cikke szerint a szövetkezet elnöke a háttérbeszélgetésen kiemelte, hogy a DélKerTÉSZ évek óta szorgalmazza, hogy a zöldség-gyümölcs áfa kulcsa öt százalékra csökkenjen. A szövetkezet vezetése szerint az intézkedés nemcsak a fogyasztói árakat mérsékelhetné, hanem a feketegazdaság visszaszorításában és az ágazati beruházások ösztönzésében is fontos szerepet játszhatna.
Nagypéter Sándor szerint rövid távon az áfacsökkentés várhatóan közvetlenül megjelenne a fogyasztói árakban, ugyanakkor
- a kínálat szezonális jellege,
- a szezonális kínálat,
- az időjárási tényezők
- és az áruházláncok közötti árverseny
továbbra is erősen befolyásolná az árszinteket.
A jelenlegi árrésstop-intézkedést a szövetkezet már nem tartja fenntarthatónak. Ehelyett egy, a francia mintához hasonló szabályozási modellt támogatnának, amely minimális és maximális árrést is meghatározna a kereskedelemben. Véleményük szerint ez kiszámíthatóbb piaci környezetet teremtene a termelők, a kereskedők és a fogyasztók számára egyaránt.
Munkaerőhiány fékezi a fejlesztéseket
A kertészeti ágazat egyik legsúlyosabb problémája továbbra is a munkaerőhiány. A szövetkezet szerint számos termelő azért halasztotta el fejlesztéseit az elmúlt években, mert nem talált elegendő és megfelelő munkaerőt a kapacitások működtetéséhez. Bár a szentesi szövetkezet tagjainál kifejezetten alacsony a harmadik országból érkező munkavállalók aránya – az elnök szerint elvétve akad erre példa –, szélesebb körre tekintve azt látni, hogy
az ágazat egészében sok vállalkozás már csak külföldi munkaerővel képes fenntartani a termelést.
Ez különösen igaz a nagy élőmunka-igényű ágazatokra, például a gombatermesztésre vagy az intenzív hajtatott zöldségtermesztésre.
A szektor szereplői szerint a külföldi munkavállalók alkalmazásának teljes korlátozása veszélyeztetné a termelés stabilitását és a magyar kertészet versenyképességét. A termelők arra is felhívják a figyelmet, hogy 2025-től a vendégmunkások bére sem lehet alacsonyabb a magyar munkavállalókénál.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!