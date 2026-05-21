A zöldség-gyümölcs áfájának kampányígéret szerinti csökkentését várják a nagy hazai szövetkezetben

Az áfacsökkentéstől várják a piac tisztulását

A lap cikke szerint a szövetkezet elnöke a háttérbeszélgetésen kiemelte, hogy a DélKerTÉSZ évek óta szorgalmazza, hogy a zöldség-gyümölcs áfa kulcsa öt százalékra csökkenjen. A szövetkezet vezetése szerint az intézkedés nemcsak a fogyasztói árakat mérsékelhetné, hanem a feketegazdaság visszaszorításában és az ágazati beruházások ösztönzésében is fontos szerepet játszhatna.

Nagypéter Sándor szerint rövid távon az áfacsökkentés várhatóan közvetlenül megjelenne a fogyasztói árakban, ugyanakkor

a kínálat szezonális jellege,

a szezonális kínálat,

az időjárási tényezők

és az áruházláncok közötti árverseny

továbbra is erősen befolyásolná az árszinteket.

A jelenlegi árrésstop-intézkedést a szövetkezet már nem tartja fenntarthatónak. Ehelyett egy, a francia mintához hasonló szabályozási modellt támogatnának, amely minimális és maximális árrést is meghatározna a kereskedelemben. Véleményük szerint ez kiszámíthatóbb piaci környezetet teremtene a termelők, a kereskedők és a fogyasztók számára egyaránt.

Munkaerőhiány fékezi a fejlesztéseket

A kertészeti ágazat egyik legsúlyosabb problémája továbbra is a munkaerőhiány. A szövetkezet szerint számos termelő azért halasztotta el fejlesztéseit az elmúlt években, mert nem talált elegendő és megfelelő munkaerőt a kapacitások működtetéséhez. Bár a szentesi szövetkezet tagjainál kifejezetten alacsony a harmadik országból érkező munkavállalók aránya – az elnök szerint elvétve akad erre példa –, szélesebb körre tekintve azt látni, hogy

az ágazat egészében sok vállalkozás már csak külföldi munkaerővel képes fenntartani a termelést.

Ez különösen igaz a nagy élőmunka-igényű ágazatokra, például a gombatermesztésre vagy az intenzív hajtatott zöldségtermesztésre.

A szektor szereplői szerint a külföldi munkavállalók alkalmazásának teljes korlátozása veszélyeztetné a termelés stabilitását és a magyar kertészet versenyképességét. A termelők arra is felhívják a figyelmet, hogy 2025-től a vendégmunkások bére sem lehet alacsonyabb a magyar munkavállalókénál.