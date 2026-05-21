Remeg és hörög a Mercedes új villanyautója, mintha egy V8-as lenne benne

A négyajtós AMG GT új nemzedéke már csak villanyhajtással érkezik, de nem emiatt, hanem a megosztóra sikerült formaterv miatt zúgolódnak a rajongók az interneten. Az 1169 lóerős csúcsverzió 2,4 másodperc alatt gyorsul fel 0–100 km/h-ra, de az még különlegesebb benne, hogy a nem csak hanggal, hanem rezgésekkel is képes elhitetni az emberrel, hogy egy benzines V8-as dolgozik az orrában.

Gulyás Péter
2026. 05. 21. 13:33
Forrás: Mercedes
Mercedes AMG GT
A fékezést elöl karbon-kerámia tárcsák, hátul pedig acélok végzik, amelyek egy kormányfülekkel állítható energia-visszanyerő rendszerrel vannak integrálva
A hajtáslánc másik kulcsfontosságú eleme a F1-es technológiát használó, padlóba épített, 106 kWh kapacitású akkumulátor, amely közvetlenül hűtött, hengeres cellákra épül, a speciális kialakítás gyors hőelvezetést, egyenletes hőmérséklet-eloszlást és magas tartós teljesítményt tesz lehetővé. Rendkívül alacsonyan van a súlypont és a hátsó kerekekre jutó nyomaték oldalanként szabadon változtatható, ami a kanyarsebességet és stabilitást is növeli.

Álló rajttal 0–100 km/h-s gyorsulás mindössze 2,4 másodpercet igényel a 2460 kilós autónak, a 0–200 km/h eléréséhez pedig csupán 6,8 másodpercre van szüksége, ami nagyjából a szintén hárommotoros, 1020 lóerős Tesla Model S Plaid szintje. A végsebesség opcionális „vezetői csomaggal” 300 km/h, ami szintén nem általános a villanyautók között.

Elöl is van egy 62 literes  csomagtartó
Akár 600 kW-os töltési teljesítményre képes az akkumulátor, megfelelő infrastruktúra mellett kb. 460 kilométerrel növelhető a hatótáv (WLTP) mindössze 10 perc alatt. Megfelelően gyors oszlopról a tipikus 10–80 százalékos töltési ciklus is csupán 11 percet vesz igénybe. Az akkumulátor celláinak közvetlen olajhűtése és az intelligens hőmenedzsment gondoskodnak arról, hogy töltéskor és az intenzív vezetés közben is optimális hőmérsékleti tartományban maradjon a telep, ami nem csak a teljesítményre, hanem az élettartamra is jó hatással van.

A karbonszálas kabint egy 10,2 colos digitális műszerfal, egy 14 colos infotainment érintőképernyő és egy 14 colos utasoldali érintőképernyő uralja
Említést érdemel még az AMGFORCE rendszer, amely S+ állásban a V8-as előd hangulatát idézi meg az utastérben. Ebben az üzemmódban a négyajtós GT régi AMG-kre jellemző V8-as hangélményt biztosítja a hangszórókon keresztül, de az igazi újdonság, hogy ezt haptikus visszajelzések – váltófülekkel végzett szimulált sebességváltáskor vonóerő-megszakítás, motorhanggal szinkronban, az ülésen és kormányon érezhető mesterséges vibrációk – egészítik ki.

Nincs másik szériaautó, amiben ennyiféle beállítás létezne a menetdinamikára
Az AMG RACE ENGINEER szoftver- és hardverrendszer a kocsi reakcióitól a tapadásán át a kanyarodási tulajdonságokig számos paramétert szabályoz, így finoman hangolható a viselkedés a stabil, biztonságostól egészen az agilis, sportosan farolósig, összesen 729-féle beállítás létezik.

Hátul is bőséges a lábtér, mivel a tengelytáv 3,04 méter
Adaptív csillapítású, háromkamrás légrugós, kovácsolt alumínium alkatrészekből álló futómű gondoskodik arról, hogy a karosszéria vízszintes maradjon kanyarban, de komfortos rugózásra is képes legyen egyenetlen burkolaton.  Hidraulikusan összekapcsolt lengéscsillapítók váltották fel a hagyományos kanyarstabilizátor-rudakat, és a helyzethez alkalmazkodva folyamatosan változtatják a karosszériadőlést szabályozó merevségüket. Aktív az aerodinamika is, két aktív első elem és egy szintén mozgó hátsó diffúzor gondoskodik a leszorítóerő és a menetstabilitás optimalizálásáról. Ezek nagy sebességnél szinte „rányomják” a karosszériát az aszfaltra, növelve a tapadást és a kanyarsebességet.

