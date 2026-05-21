Remeg és hörög a Mercedes új villanyautója, mintha egy V8-as lenne benne

A fékezést elöl karbon-kerámia tárcsák, hátul pedig acélok végzik, amelyek egy kormányfülekkel állítható energia-visszanyerő rendszerrel vannak integrálva

Fotó: Mercedes

A hajtáslánc másik kulcsfontosságú eleme a F1-es technológiát használó, padlóba épített, 106 kWh kapacitású akkumulátor, amely közvetlenül hűtött, hengeres cellákra épül, a speciális kialakítás gyors hőelvezetést, egyenletes hőmérséklet-eloszlást és magas tartós teljesítményt tesz lehetővé. Rendkívül alacsonyan van a súlypont és a hátsó kerekekre jutó nyomaték oldalanként szabadon változtatható, ami a kanyarsebességet és stabilitást is növeli.

Álló rajttal 0–100 km/h-s gyorsulás mindössze 2,4 másodpercet igényel a 2460 kilós autónak, a 0–200 km/h eléréséhez pedig csupán 6,8 másodpercre van szüksége, ami nagyjából a szintén hárommotoros, 1020 lóerős Tesla Model S Plaid szintje. A végsebesség opcionális „vezetői csomaggal” 300 km/h, ami szintén nem általános a villanyautók között.

Elöl is van egy 62 literes csomagtartó

Fotó: Mercedes

Akár 600 kW-os töltési teljesítményre képes az akkumulátor, megfelelő infrastruktúra mellett kb. 460 kilométerrel növelhető a hatótáv (WLTP) mindössze 10 perc alatt. Megfelelően gyors oszlopról a tipikus 10–80 százalékos töltési ciklus is csupán 11 percet vesz igénybe. Az akkumulátor celláinak közvetlen olajhűtése és az intelligens hőmenedzsment gondoskodnak arról, hogy töltéskor és az intenzív vezetés közben is optimális hőmérsékleti tartományban maradjon a telep, ami nem csak a teljesítményre, hanem az élettartamra is jó hatással van.

A karbonszálas kabint egy 10,2 colos digitális műszerfal, egy 14 colos infotainment érintőképernyő és egy 14 colos utasoldali érintőképernyő uralja

Fotó: Mercedes

Említést érdemel még az AMGFORCE rendszer, amely S+ állásban a V8-as előd hangulatát idézi meg az utastérben. Ebben az üzemmódban a négyajtós GT régi AMG-kre jellemző V8-as hangélményt biztosítja a hangszórókon keresztül, de az igazi újdonság, hogy ezt haptikus visszajelzések – váltófülekkel végzett szimulált sebességváltáskor vonóerő-megszakítás, motorhanggal szinkronban, az ülésen és kormányon érezhető mesterséges vibrációk – egészítik ki.

Nincs másik szériaautó, amiben ennyiféle beállítás létezne a menetdinamikára

Fotó: Mercedes

Az AMG RACE ENGINEER szoftver- és hardverrendszer a kocsi reakcióitól a tapadásán át a kanyarodási tulajdonságokig számos paramétert szabályoz, így finoman hangolható a viselkedés a stabil, biztonságostól egészen az agilis, sportosan farolósig, összesen 729-féle beállítás létezik.