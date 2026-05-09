Meglepetés a motorháztető alatt: a 80-as, 90-es évek szuperlimuzinjai (top5)

Fotó: Lancia

Jól illusztrálja a 8.32 manufakturális előállítását a kasztnin körbefutó kézi festésű csíkozás, nem is beszélve a lenyűgöző beltérről. A finom bőrrel szegélyezett, faberakású, kerek műszerekkel telezsúfolt műszerfal és a (felárért hátul is különálló) ülések alcantara vagy Poltrona Frau kárpitozása páratlan eleganciával ruházta fel a két szériában, csak balkormányosként és kézi váltóval, kis számban (3971 darab) gyártott sportlimuzint, amelyet Lancia-Ferrari néven terveztek piacra dobni. Ezt állítólag maga Enzo Ferrari vétózta meg – de később vett magának egy 8.32-t.

Fotó: Lancia

2. Ford Sierra RS Cosworth – vérében volt a versenyzés

Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet és Michael Schumacher: csak néhány pilóta a sok közül, akik a Forma-1-ben Cosworth-motoros versenyautóval nyert egyéni világbajnoki címet, ráadásul az angol lóerő-beszállító a raliban és a túrautó-bajnokságokban is jó néhány csapatot hozzásegített értékes trófeákhoz. Emellett utcai autók motorfejlesztéseiben is aktívan segédkezett, hogy mást ne mondjunk, a Mercedes-Benz 190 E 2.3-16V és az Opel Kadett GSI 16V hengerfejét is a northamptoni cég tervezte, ám tartós együttműködése csak egy márkával volt.

Fotó: Ford

Már az ötvenes évek végén felfigyeltek a Fordnál arra, hogy a – későbbi Harry Potter-filmekből ismerős – Anglia modellek Kent-motorjával micsoda varázslatokra képes a Cosworth, és sok sikeres közös motorsportprojekt után 1983-ban eljött az ideje egy új megbízásnak is: szerződést kötött a két cég az YBB kódú motorok gyártásra, mégpedig a versenycélú (A-csoportos) mellett országúti felhasználásra. Végül három évvel később gyártásba került a Pinto-blokkra épülő, de két vezérműtengelyes és 16 szelepes hengerfejjel ellátott, Garrett turbóval megfújt csodagép.