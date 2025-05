Agresszív megjelenést is kap a Singer 911 Carrera vásárlója – de neki kell átszerelnie azt

A nyolcvanas évek elején gyártott 911 Turbo-t idézi meg a Singer legújabb alkotása, a 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer különlegessége, hogy rögtön két autót is kap az ügyfél – némi szereléssel változtathatja meg autójának egyéniségét. Alapesetben a gyárinak megfelelő, de azért nagyobb szellőzőnyílásokkal ellátott első lökhárítót visel a karosszéria, a hátsó szárny igény esetén emelkedik ki a motorháztetőből. Ezeket némi szereléssel le lehet cserélni nagy méretű koptatóval ellátott első lökhárítóra és nagy méretű, magas lábakon álló hátsó légterelőre – ezeket egy méretes dobozban adják az autóhoz. Minden külső karosszériaelem karbonból készül a tömeg alacsonyan tartása érdekében, a csomagtérfedélből emelkednek ki a kiegészítő fényszórók igény szerint.

A kiindulási alapot egy eredeti Porsche 911 (964) karosszéria jelenti, amelyet teljesen szétszerelnek, elvégzik a szükséges javításokat, és a Red Bull Advanced Technologies által megtervezett módon műanyag és acél elemekkel erősítik meg a karosszériát, így látható bukókeret nélkül is sokkal merevebb a felépítmény – természetesen kérhető bukókeret is. Az eredeti blokk alapján a Cosworth építi a 4,0 literes szívómotort, ahol a hengerek léghűtésesek, a változó szelepvezérléssel és hengerenként 4 szeleppel rendelkező hengerfejek vízhűtésesek. A széles fordulatszám-tartományban terhelhető erőforrás csúcsteljesítménye 420 lóerő, leszabályozási fordulatszáma meghaladja a 8000/percet. Aki ezt gyakran szeretné használni, az kérhető rövidebb váltóáttételezést is; a 6 fokozatú, kézi kapcsolású váltó rudazata új fejlesztés, így könnyen és gyorsan lehet váltani.

Elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókat használnak a felfüggesztésben, a sofőr 4 program közül választhat, és van első tengely emelés is. A központi kerékanyás kerekek mögött nagy teljesítményű acél fékeket találunk, opciósan karbon-kerámia fékek is kérhetőek. Nagyon jól tapadnak a Michelin Pilot Sport abroncsok, amelyek lehetővé tették, hogy a menetstabilizáló és kipörgésgátló 5 fokozatban állítható, természetesen blokkolásgátlóra is számíthat a sofőr.

A Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer belsejét teljes egészében az ügyfél igényének megfelelően alakítják ki, nem csak a színek vagy kárpit tekintetében, de lehet kérni utcai- vagy verseny kagylóülést, meg lehet határozni a váltókar helyzetét is, hogy az kényelmesen elérhető legyen. Alapvetően az analóg vezetési élményre koncentrálnak, de van lehetőség telefon kapcsolódásra és navigálásra is. Mivel mindegyik példány egyedi, a vételárat is egyedileg állapítja meg a Singer, aki azt vállalta, hogy legfeljebb 100 darab ilyen újraálmodott kupét épít.