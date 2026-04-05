Eltűnt autómárkák nyomában: ezért került lakat a szalonokra

Omoda, Chery, BYD, Geely, Nio és társaik: az elmúlt nagyjából két-három évben sorra érkeznek az új kínai autómárkák a magyar piacra, jónevű kereskedők alakítják át a kedvükért szalonjaikat, és már az eladási statisztikákban sem a futottak még kategóriában kell keresni őket. Utoljára talán a rendszerváltás után, a Merkur-monopólium felszámolása és a nyugati nyitás idején volt hasonló aranyásó-hangulat, ám ha jobban megfigyeljük az akkori kínálatot az ezredfordulóval bezárólag, feltűnik, hogy bizony jó néhány márka lemorzsolódott. Ez persze valahol természetes, hiszen a minimum negyedszázad hosszú idő az autók történetében, ugyanakkor a kivonulás mögött nagyon különböző okok állnak, és olykor visszafordíthatatlan trendekről árulkodnak.

Néhány Merkur-szállítmányt kivéve csak külszolgálat vagy rokoni ajándék útján lehetett új nyugati autóhoz jutni 1989-ig

Hagyjuk az egzotikus márkák (Lotus, Morgan stb.) futó kalandjait, és azon se filozofáljunk, hová tűntek az indiai Tata és Mahinra terepjárók! A szűk réteghez szóló amerikai érdekességek, vagyis a Cadillac és a Corvette importőri bázisát is valószínűleg kevesen keresik, az egykor aránylag elterjedt Smartnál viszont álljunk meg egy szóra: megszűnt ugyan a gyártása Európában, de a Geely és a Daimler vegyesvállalata már vissza is tért vele számos nyugati országba, immár nem miniként, hanem valamivel nagyobb villanyautóként. Hasonló okból tekinthető nálunk igazolt hiányzónak a Jaguar, amely éppen óriási, és meglehetősen vitatott átstrukturálás előtt áll. Akad viszont több más, egykor jól ismert autómárka is, melynek bottal üthetjük a nyomát. Lássuk, miért!

Megszűnő gyártó vagy kivonulás a piacról: általában emiatt zárnak be a márkaimportőrök, és velük a kereskedések is

Chrysler: a transzatlanti kapcsolat

Ha nem is nagy darabszámban, de az elmúlt száz évben folyamatosan jelen voltak hazánkban amerikai autómárkák; érdekes mozzanatként Galamb József makói rokonai Fordokat árusítottak, a Rákosi-korszakban pedig a pártelit a Cadillac, Buick és Hudson modellekre esküdött. Persze a rendszerváltás után sokan láttak fantáziát a hivatalos- vagy szürkeimportban, a három nagy USA konszern közül pedig elsősorban a Chrysler tudta megvetni lábát nálunk, mindenekelőtt azért, mert bizonyos modelljei fejlesztésénél eleve figyelembe vette az európai piacot igényeit. Ezek közül kiemelkedik a Voyager nevű családi egyterű, melyet a Magna-Steyr márkával közös osztrák üzemben is gyártottak, a falánk benzinesek helyett akár VM Motori-féle turbódízel motorral is.