Eltűnt autómárkák nyomában: ezért került lakat a szalonokra

Omoda, Chery, BYD, Geely, Nio és társaik: az elmúlt nagyjából két-három évben sorra érkeznek az új kínai autómárkák a magyar piacra, jónevű kereskedők alakítják át a kedvükért szalonjaikat, és már az eladási statisztikákban sem a futottak még kategóriában kell keresni őket. Utoljára talán a rendszerváltás után, a Merkur-monopólium felszámolása és a nyugati nyitás idején volt hasonló aranyásó-hangulat, ám ha jobban megfigyeljük az akkori kínálatot az ezredfordulóval bezárólag, feltűnik, hogy bizony jó néhány márka lemorzsolódott. Ez persze valahol természetes, hiszen a minimum negyedszázad hosszú idő az autók történetében, ugyanakkor a kivonulás mögött nagyon különböző okok állnak, és olykor visszafordíthatatlan trendekről árulkodnak.
Hagyjuk az egzotikus márkák (Lotus, Morgan stb.) futó kalandjait, és azon se filozofáljunk, hová tűntek az indiai Tata és Mahinra terepjárók! A szűk réteghez szóló amerikai érdekességek, vagyis a Cadillac és a Corvette importőri bázisát is valószínűleg kevesen keresik, az egykor aránylag elterjedt Smartnál viszont álljunk meg egy szóra: megszűnt ugyan a gyártása Európában, de a Geely és a Daimler vegyesvállalata már vissza is tért vele számos nyugati országba, immár nem miniként, hanem valamivel nagyobb villanyautóként. Hasonló okból tekinthető nálunk igazolt hiányzónak a Jaguar, amely éppen óriási, és meglehetősen vitatott átstrukturálás előtt áll. Akad viszont több más, egykor jól ismert autómárka is, melynek bottal üthetjük a nyomát. Lássuk, miért!
Chrysler: a transzatlanti kapcsolat
Ha nem is nagy darabszámban, de az elmúlt száz évben folyamatosan jelen voltak hazánkban amerikai autómárkák; érdekes mozzanatként Galamb József makói rokonai Fordokat árusítottak, a Rákosi-korszakban pedig a pártelit a Cadillac, Buick és Hudson modellekre esküdött. Persze a rendszerváltás után sokan láttak fantáziát a hivatalos- vagy szürkeimportban, a három nagy USA konszern közül pedig elsősorban a Chrysler tudta megvetni lábát nálunk, mindenekelőtt azért, mert bizonyos modelljei fejlesztésénél eleve figyelembe vette az európai piacot igényeit. Ezek közül kiemelkedik a Voyager nevű családi egyterű, melyet a Magna-Steyr márkával közös osztrák üzemben is gyártottak, a falánk benzinesek helyett akár VM Motori-féle turbódízel motorral is.
