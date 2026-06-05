Váratlanul bemutatta az R8 szupersportautó utódját az Audi

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A jövőre megvásárolható, 1001 lóerős Nuvolariban Lamborghini-hajtáslánc dolgozik.

Gulyás Péter
2026. 06. 05. 13:22
Fotó: sagmeistertobias Forrás: Audi
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Audi Nuvolari
Forrás: Audi

A teljes rendszerteljesítmény 1001 lóerő, ami nyolcvan lóerővel több, mint a Temerario esetében, annak ellenére, hogy a motorok maximális teljesítményei külön-külön egyeznek. A növekedés az egyedi szoftvernek, valamint a nagyobb akkumulátornak köszönhető. Az 1,7 tonnás Nuvolari 2,6 másodperc alatt gyorsul fel nulláról 100 km/h-ra, és 6,8 másodperc alatt éri el a 200 km/h-t. Előbbi 0,1, utóbbi 0,5 másodperccel jobb, mint a Temerario ideje, a 350 km/h-s végsebesség pedig hét km/h-val nagyobb.

 

Ez is Quattro, csak másképp

Az Audi a következő generációs összkerékhajtásként emlegeti a Quattro Predictive Ride-ot, amely folyamatosan méri a kormányszöget, a gyorsulást, a perdületi sebességet és a pillanatnyi tapadást, és ezen adatok alapján osztja el a rendelkezésre álló nyomatékot a kerekek között.  Egymástól függetlenül vezérli az első villanymotorokat, és szükség szerint a fékeket, valamint az aktív aerodinamikát is felhasználhatja a tapadás javítása érdekében. Különböző vezetési módok közül választhat a sofőr a kormánykeréken található tekerőgombbal: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ és Track áll rendelkezésére.

Audi Nuvolari
Forrás: Audi

A Nuvolari 21 colos kerekeken gördül , amikre elöl 255/35-ös, hátul 325/30-as Bridgestone Potenza abroncsokat húznak. Az elektronikus rásegítős fékrendszerben az első tengelyen tízdugattyús, fix féknyergek találhatók 420 mm-es karbon-kerámia tárcsákkal, hátul pedig négydugattyús nyergekkel szerelt, 410 mm-es karbon-kerámia tárcsák lassítanak. 

 

Könnyű építés és aktív aerodinamika

Ez az első sorozatgyártású Audi, amely térvázas szerkezetű, és szénszálas külső panelekkel rendelkezik; a legtöbb karosszériaelem szénszállal erősített polimerből (CFRP) készül, mint egy F1-es autón. Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg, az Audi F1-es pilótái adtak visszajelzéseket az aerodinamikai csomag finomhangolásához. Állítólag a Nuvolari aktív aerodinamikája képes kiegyensúlyozni a leszorítóerőt, a légellenállást és az aerodinamikai egyensúlyt. Három alapbeállítása van a mozgatható hátsó szárnynak: zárt, kis leszorítóerő és nagy leszorítóerő. 

Audi Nuvolari
Bortoletót és Hülkenberget Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ölelgeti. Fotó: Audi/sagmeistertobias

Nagy első légbeömlők segítik a fékek a villanymotorok hűtését, ezen kívül egy S-csatornát (korábban az F1-ben látott technológia) is beépítettek, amely nagy sebességnél leszorítóerőt ad, és extra hűtést biztosít a hajtásláncnak. A három sportos üzemmódban a hátsó szárny automatikusan működik, az egyenesekben például magától kis leszorítóerős állást vesz fel a végsebesség növelése érdekében. Van egy manuálisan aktiválható légellenállás-csökkentő rendszer (DRS) is, amely tovább süllyeszti a szárnyat. Fékezéskor a légterelő automatikusan nagy leszorítóerős pozícióba áll; ebben az üzemmódban a Nuvolari több mint négyszáz kilogramm leszorítóerőt képes generálni.

 

Új dizájnirányzatot képvisel

Abban is a Nuvolari az első sorozatgyártású Audi, hogy már az új dizájnigazgató, Massimo Frascella által bemutatott formatervezési nyelvet alkalmazza. Nagyrészt az aerodinamika alakítja a külsőt, a Concept C-n megismert függőleges Singleframe hűtőrács itt is megjelenik – szinte biztos, hogy ez a részlet az Audi következő tömegmodelljein is ott lesz.

Audi Nuvolari
Forrás: Audi

A képeken látható autó titán színben, az Audi új jellegzetes saját árnyalatában készült, ahogyan az már az F1-es autókon és a Concept C-n is látható volt. Figyelemre méltó, hogy hátul, az állítható hátsó szárny tetején található Audi-gyűrűket alumíniumból marják, majd közvetlenül illesztik be a szénszálas karosszériába. Ahogy a Concept C-ben, a belső térben ezúttal is az egyszerűségre törekedtek a tervezők vezetőközpontú megközelítéssel, a kulcsfontosságú adatok mind a vezető látóterében találhatók.

A Nuvolari árát még nem hozták nyilvánosságra, a 499 példány kiszállítása a jövő év első felében kezdődik.

Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
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