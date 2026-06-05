Váratlanul bemutatta az R8 szupersportautó utódját az Audi

Forrás: Audi

A teljes rendszerteljesítmény 1001 lóerő, ami nyolcvan lóerővel több, mint a Temerario esetében, annak ellenére, hogy a motorok maximális teljesítményei külön-külön egyeznek. A növekedés az egyedi szoftvernek, valamint a nagyobb akkumulátornak köszönhető. Az 1,7 tonnás Nuvolari 2,6 másodperc alatt gyorsul fel nulláról 100 km/h-ra, és 6,8 másodperc alatt éri el a 200 km/h-t. Előbbi 0,1, utóbbi 0,5 másodperccel jobb, mint a Temerario ideje, a 350 km/h-s végsebesség pedig hét km/h-val nagyobb.

Ez is Quattro, csak másképp

Az Audi a következő generációs összkerékhajtásként emlegeti a Quattro Predictive Ride-ot, amely folyamatosan méri a kormányszöget, a gyorsulást, a perdületi sebességet és a pillanatnyi tapadást, és ezen adatok alapján osztja el a rendelkezésre álló nyomatékot a kerekek között. Egymástól függetlenül vezérli az első villanymotorokat, és szükség szerint a fékeket, valamint az aktív aerodinamikát is felhasználhatja a tapadás javítása érdekében. Különböző vezetési módok közül választhat a sofőr a kormánykeréken található tekerőgombbal: E-Hybrid, Balanced, Dynamic, Dynamic+ és Track áll rendelkezésére.

Forrás: Audi

A Nuvolari 21 colos kerekeken gördül , amikre elöl 255/35-ös, hátul 325/30-as Bridgestone Potenza abroncsokat húznak. Az elektronikus rásegítős fékrendszerben az első tengelyen tízdugattyús, fix féknyergek találhatók 420 mm-es karbon-kerámia tárcsákkal, hátul pedig négydugattyús nyergekkel szerelt, 410 mm-es karbon-kerámia tárcsák lassítanak.

Könnyű építés és aktív aerodinamika

Ez az első sorozatgyártású Audi, amely térvázas szerkezetű, és szénszálas külső panelekkel rendelkezik; a legtöbb karosszériaelem szénszállal erősített polimerből (CFRP) készül, mint egy F1-es autón. Gabriel Bortoleto és Nico Hülkenberg, az Audi F1-es pilótái adtak visszajelzéseket az aerodinamikai csomag finomhangolásához. Állítólag a Nuvolari aktív aerodinamikája képes kiegyensúlyozni a leszorítóerőt, a légellenállást és az aerodinamikai egyensúlyt. Három alapbeállítása van a mozgatható hátsó szárnynak: zárt, kis leszorítóerő és nagy leszorítóerő.