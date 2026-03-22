Újabb nyugat-európai országból tűnnek el a Ladák

Németországban megszűnik az orosz gyártó új autóinak forgalmazása, miután csődbe ment és felfüggesztette minden tevékenységét a Lada Automobile GmbH importőrcég. Már a hivatalos weboldalt is lekapcsolták, az utolsó tíz alkalmazott pedig elveszítette az állását – adta hírül az Auto, Motor und Sport szaklap. A cég vezérképviseletként az ezredfordulón kezdett Ladákat árusítani, és az igen kevés kivételek egyikeként akkor sem fejezte be, amikor 2020-ban leállt a teljes európai uniós forgalmazás – köztük Magyarországon is.

Európa legnagyobb részén a Vesta volt az új generációs Ladák utolsó képviselője

Fotó: AvtoVAZ

Bár a Ladák, azon belül is különösen a Niva terepjárók nem tudtak megfelelni az EU-s biztonsági és emissziós előírásoknak, kisszériás gyártói mentességgel (illetve haszonjárművé átalakítással) egy ideig még ment az üzlet Németországban. Csakhogy az orosz–ukrán háború után rosszra fordult a helyzet, méghozzá nemcsak az autó- és alkatrészbeszerzés logisztikai kihívásai miatt, hanem mert a belpiacon maga a gyártó (VAZ) is nehéz helyzetbe került a nyugati szankciók, illetve a kínai konkurencia előretörése következtében.

Meglepően sok átalakított Niva futott Németországban hókotróként – olcsó volt, de korrózióra hajlamos

Fotó: Lada Automobile GmbH

Tavaly a hivatalos KBA-adatok szerint mindössze három új Lada talált gazdára a hatalmas németországi piacon, pont tizedannyi, mint a szintén nem túl fényes 2024-es évben. Ugyanakkor rég elavult konstrukciója és minőségi kihívásai ellenére is komoly rajongói tábora van a megfizethető, már-már kultikus Nivának (korábbi nevén Taigának). Mások remek terepjáró-képességét, illetve könnyű javíthatóságát értékelik nagyra, magához a márkához pedig – miként nálunk is – az egykori NDK-s tartományokban sokakat nosztalgikus emlékek fűznek.