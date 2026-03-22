Újabb nyugat-európai országból tűnnek el a Ladák

Maradtak ugyan kiskapuk a forgalmazásra, de az anyagiak közbeszóltak, a Niva-rajongók nagy bánatára.

2026. 03. 22. 10:24
Fotó: Lada Automobile GmbH
Németországban megszűnik az orosz gyártó új autóinak forgalmazása, miután csődbe ment és felfüggesztette minden tevékenységét a Lada Automobile GmbH importőrcég. Már a hivatalos weboldalt is lekapcsolták, az utolsó tíz alkalmazott pedig elveszítette az állását – adta hírül az Auto, Motor und Sport szaklap. A cég vezérképviseletként az ezredfordulón kezdett Ladákat árusítani, és az igen kevés kivételek egyikeként akkor sem fejezte be, amikor 2020-ban leállt a teljes európai uniós forgalmazás – köztük Magyarországon is. 

Európa legnagyobb részén a Vesta volt az új generációs Ladák utolsó képviselője
Fotó: AvtoVAZ

Bár a Ladák, azon belül is különösen a Niva terepjárók nem tudtak megfelelni az EU-s biztonsági és emissziós előírásoknak, kisszériás gyártói mentességgel (illetve haszonjárművé átalakítással) egy ideig még ment az üzlet Németországban. Csakhogy az orosz–ukrán háború után rosszra fordult a helyzet, méghozzá nemcsak az autó- és alkatrészbeszerzés logisztikai kihívásai miatt, hanem mert a belpiacon maga a gyártó (VAZ) is nehéz helyzetbe került a nyugati szankciók, illetve a kínai konkurencia előretörése következtében. 

Meglepően sok átalakított Niva futott Németországban hókotróként – olcsó volt, de korrózióra hajlamos
Fotó: Lada Automobile GmbH

Tavaly a hivatalos KBA-adatok szerint mindössze három új Lada talált gazdára a hatalmas németországi piacon, pont tizedannyi, mint a szintén nem túl fényes 2024-es évben. Ugyanakkor rég elavult konstrukciója és minőségi kihívásai ellenére is komoly rajongói tábora van a megfizethető, már-már kultikus Nivának (korábbi nevén Taigának). Mások remek terepjáró-képességét, illetve könnyű javíthatóságát értékelik nagyra, magához a márkához pedig – miként nálunk is – az egykori NDK-s tartományokban sokakat nosztalgikus emlékek fűznek.

Németország mindkét felén forgalmazták 1990 előtt is – az NSZK-ban olcsó volt, az NDK-ban vágyott
Fotó: AvtoVAZ

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
