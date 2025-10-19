Kocka-Ladából kabriót gyártani? A német Mekk Elek megpróbálta

Nem fér össze a nyugati dekadencia a szocialista erkölccsel, illetve nemzetgazdasági érdekkel – állapították meg a KGST-államok döntéshozói nagyjából a hatvanas évek közepén, amikor arról döntöttek, hogy legyen-e utódja az olyan nyitható tetejű álomautóknak, mint a Wartburg 311 Cabriolet és 313 Sport, vagy a Skoda 450/Felicia. Tegyük hozzá, ezek a kabriók nem az egyszerű dolgozóknak, hanem a kivételezettek (például rendszerhez hű művészek és élsportolók) számára készültek, homeopátiás mennyiségben, az eltűnésükkel azonban az álmok is szertefoszlottak. Aztán a nyolcvanas évek második felétől mégis csak győzött a devizaéhség, és számos keleti műhelynek (ilyen a lengyel Bosmal és a csehszlovák MTX) engedélyeztek kabrió átépítéseket, de gyári nyitott tetejű autó csak a Zasatvánál készült a pöttöm Yugóból, főleg az amerikai piacra.

Nem készült gyári kabrió a Lada 1200-ból és a licenszadó Fiat 124-ből sem, pedig utóbbiból volt egy szép, C4 nevű prototípus

Fotó: Carrozzeria Touring

Miért választott keleti technikát egy nyugatnémet cég?

Érdekes, hogy a rendszerváltás előtti évtizedben – és egy idei utána is – számos nyugat-európai, elsősorban német, brit és belga cég kezdett bele szocialista gyártmányok megskalpolásába, aminek két oka volt: egyrészt, az importőrök nehezen tudták fenntartani az érdeklődést az egyre elavultabb zárt karosszériás modellekre, másrészt pedig azok kifejezetten olcsó alapot adtak a kevésbé tehetősek kabriós vágyaihoz. Így vászontetőt kaptak Skoda Rapidok, Lada Nivák és az Ostermannál még Trabant 601-esek is, valamennyi közül a leginkább bizarr szerzetnek azonban a Bohse Euro-Star tekinthető. Ezt a fura „szabadidőautót” az NSZK-ban, Alsó-Szászország tartományban Johann Bohse karosszériaépítő cége kínálta, és lényegében egy kabrió, egy targa és egy pick-up keresztezésének tekinthető, még a szovjet donorénál is szögletesebb fazonnal.

Tervezték erősebb, 1,5-ös Lada motorral is gyártani, de semmi sem lett belőle. Targa tetőkeret véd borulásnál

Fotó: Drive2ru

Fontos megemlíteni, hogy a koncepciót eredetileg a Golf I. alapjaira álmodták meg, és Bohse Sprinter néven építettek is belőle 30 darabot, de hagyján, hogy drága volt, az eredményt látva a Volkswagen betiltotta a további barkácsolást autójának műszaki alapjaira. Ezután kezdtek a mesterek új lehetőségek után nézni, és hamar rá is találtak a nálunk is jól ismert kocka-Ladára. Ami Magyarországon megbecsült családi autónak vagy éppen Taki bácsiék taxijának számított, az NSZK-ban az egyik legolcsóbb négyajtós limuzin volt. Természetesen az eredetileg 5000 autó megrendelésére szóló terv a Lada-importőrnek és a deviza után sóvárgó gyárnak sem volt ellenére, így a felek egymás tenyerébe csaptak. 1987-ben megérkeztek az első 2105-ösök az alsó-szászországi (dörpeni) műhelybe, felsikítottak a flexek, munkához láttak a műanyagosok.