veterán autókSkodaautómúzeummúzeumMlada Boleslav

Többről szól, mint a Merkúr-idők nosztalgiája: a Skoda-múzeumban jártunk

Akkor is megérné ellátogatni Mladá Boleslavba, ha csak a szocialista idők sokak által ismert, nem kis részben farmotoros autóiról szólna a tárlat. Ám ennél jóval többet kínál az idén harmincéves Skoda-múzeum: a közelmúlt érdekességei és versenygépek mellett egészen a XX. század első felének pompázatos modellválasztékáig kalauzol.

Kismartoni András
2025. 10. 12. 10:20
Elölről (ős-Octavia) hátra (1000 MB), majd ismét előre (Favorit) vándorolt a motor a szocialista népautókban. Fotó: Kismartoni András
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1895-ben, amikor Budapesten éppen lázas készülődés zajlott a következő évben tartandó milleniumi ünnepségekre, néhány száz kilométerre északra, de szintén az Osztrák–Magyar Monarchia egyik tartományában két cseh fiatalember kerékpárgyárat alapított.  A két Václav, Laurin és Klement nem félt az innovációtól, először motorizálták a bicikliket, majd 1905-ben elkészítették első négykerekűjüket, így a történelemkönyvek a világ harmadik legrégebbi autógyártójaként jegyzik a Skodát. Apropó, Skoda-művek: az órási pilzeni gépgyártó 1925-ben partnerségre hívta – valójában felvásárolta – az igényes, de üzletileg kevésbé sikeres L&K márkát, majd fokozatosan építette ki palettáját a népautótól (Popular) a luxuslimuzinig (Suberb).

Íme, a Laurin&Klement-kezdetek a XIX. és a XX. század fordulójáról: Slavia kerékpár, BZ motor és BSC autómobil. Fotó: Kismartoni András

Ezek a modellek a két világháború közötti Magyarországon is egyre ismertebbek voltak, de igazán fontos piaci szereplőnek az 1945 utáni időktől tekinthetjük őket, amikor az immár államosított, az AZNP nevű csehszlovák vállalat márkájaként működő Skoda az imperialista Nyugat mellett idővel főleg a szocialista országok felé irányította exportját. Orrmotoros, hátsókerék-hajtású modelljei a Tudor-sorozattól a Spartakon át az Octaviáig rengeteg családot mobilizáltak, majd 1964-től az 1000 MB-vel beköszöntött a farmotoros modellek korszaka. Ezt az eleinte modern elrendezést a tervgazdaságban – főleg anyagi okokból – évtizedeken át nem sikerült meghaladni, ami idővel az eladásokon is meglátszott, csak 1987-ben érkezett modern megmentő, a Favorit.

A farmotoros korszak egyik ikonja volt a 15 ezer példányban gyártott (1970–1980) 110 R Coupé. Fotó: Kismartoni András

Ez a fronthajtású, ferde hátú autó segített a Skodának átvészelni a rendszerváltás viharait, és hozta házhoz a tehetős kérőt, a Volkswagen-konszernt. 1991-ben köttetett a frigy, és érkezett meg vele a modern technika először az átmeneti típusnak szánt Feliciában, majd a modern Octaviában. Ám az imázsépítés részeként nemcsak a régi neveket, hanem a múlt ismert és elfeledett autóit is elkezdték leporolni, amikor 1995-ben (a márka századik évfordulóján) megnyitották a Skoda-múzeumot, méghozzá nem másutt, mint a Laurin&Klement-üzem egyik régi épületében, közel a mai gyáregységhez. Napjainkban 1800 négyzetméteres területet foglal el a tárlat, korelnökként a bejáratnál egy 1899-es biciklivel, és már több mint négymillió látogatót fogadott.

Fejedelmi limuzin mellett egy Tatra-ihletésű, áramvonalas prototípus, a csodás Skoda 935 Dynamic. Fotó: Kismartoni András
Fecskefarok, küllős kerék és szép oldalszellőző az összesen két példányban készült 1100 OHC Coupén. Fotó: Kismartoni András

Így elevenedik fel 130 év a múzeumban

Mi is jó ideje vártuk már, hogy ellátogathassunk a „Skodák palotájába”, mely amúgy Mladá Boleslav frekventált részén helyezkedik el, 2012-ben teljes egészében megújult, és ügyesen ötvözi a műemléki hangulatot a modern építészeti megoldásokkal. Három részre oszlik a kiállítótér (Hagyomány, Evolúció és Precizitás), nagyjából ötven autóval, illetve zömmel L&K Slavia márkanéven öt motorkerékpárral és két biciklivel. Csapatunkat egy talpraesett idegenvezető hölgy kalauzolta körbe, a márka történetét pár anekdotával fűszerezve, majd mesélt a tárlaton szép számban reprezentált, II. világháború előtti, illetve a szocializmus korszakának érdekességeiről vagy éppen pár közelmúltbeli típusról – legalábbis azokról, amelyek az épület padlóján álltak. 

Dolce vita, csehszlovák módra: Felicia-előd 450-es kabrió, a háttérben egy 1102 „Tudor” Roadster. Fotó: Kismartoni András

Akad ugyanis a múzeumnak egy sajátossága: sok-sok autó egy négyszintes, nagy és masszív polcrendszeren parkol, akárcsak a lapra szerelt bútorok az Ikea raktárában. Ezekről sajnos kevés szó esett, és rendesen szemügyre venni sem könnyű a jelentős részüket, hiába építettek mellé egy lépcsőn elérhető galériafolyosót. Pedig olyan csodák is sorakoznak a polcokon, mint például a Popular Monte Carlo és az új-zélandi Trekka – szerencsére rendszeres időközönként más helyre teszik át az autókat, ami egyébként a gyári gyűjtemény lenti járműveinek egy részére is igaz, nem is beszélve az időszakos kiállításokról. Állandó elemek a sok tárgyi érdekességet mutató vitrinek, illetve a motormakettek – sőt egy 1933-as Popular komplett transaxle gerincalváza is megcsodálható. 

Polcrendszeren sorakoznak bő száz év autói, nagyjából középen feketében a pazar Popular Monte Carlo látható. Fotó: Kismartoni András

Ugyanitt, a nagy üvegeken át az utcai járókelők által is jól láthatóan állították ki a még régebbi, V12-es elrendezése és méretei miatt impozáns L&K-Lorriane-Dietrich 450 repülőmotort. Ügyes ötlet volt egy külön teremben, a romostól a félkészen át az újszerűen ragyogó állapotig konkrét autókon, illetve anyagokon és vázrajzokon is bemutatni a restaurálás küzdelmes-varázslatos menetét. Ezen a ponton a látogatók zöme általában be is fejezi a múzeum látogatását, sok élménnyel gazdagodva, de némelyeknek hiányérzete támadhat: a vasfüggönyön innen szocializálódottak több farmotorost vártak volna, mint a kiállított kopoltyús 1000 MB és a csinos 110 R kupé. Nos, a jó hír az, hogy extraként továbbiakkal is lehet ám találkozni az épületegyüttesben!

Szép emlék a repülőgépes időszakból: 1926-os L&K-motor, Lorraine-Dietrich licenc alapján. Fotó: Kismartoni András
Fellelt állapotú 422-es (1931-ből) a múzeum termében, a további autókon a restaurálás fázisai láthatók. Fotó: Kismartoni András

Szerencsére nekünk volt módunk bekukkantani a külön látogatható prototípus- és versenygépraktárba, ahol a formulaautók (így az 1950-es Supersport) mellett egy eredeti 130 RS, számos további faros motorsport-csoda, sőt egy-egy Fabia és Octavia WRC raliautó is felsorakozott. A tanulmányok között feltűnt a Favorit kupé változata, a bájos Ahoi! városi mini, az orrmotoros és Giugiaro-formatervű, a politika által elkaszált 720-as limuzin, a kedvencünk pedig nem más volt, mint a csehszlovák horrorfilm-főhős, az egyetlen példányban létező Ferat. Ezzel a teremmel végül teljes kép rajzolódott ki az autómárka gazdag múltjából, így szerintünk ajánlott úti cél a Mladá Boleslav-i múzeum, akár úgy is, hogy valaki egy prágai kirándulást megtold fél nappal.

Vétek kihagyni a prototípusok és versenyautók raktárát, a formulagépek mellett egy 130 RS-sel. Fotó: Kismartoni András
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
Gyári fotókon a Skoda Múzeum
1/19 Gyári fotókon a Skoda Múzeum

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu