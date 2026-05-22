A valóság kimaradt a promóvideókból: tömegek tüntettek Tusk ellen, miközben Magyar Péterrel tárgyalt + videók

Egy kommentelő rámutatott, hogy Donald Tusk oldalán ugyan sok hozzászólást cenzúráznak, de így is jól látszik a lengyel elégedetlenség. Úgy fogalmazott:

Magyarország most afelé tart, ahonnan a lengyelek már visszafordulnának.

A hozzászóló saját tapasztalatát is megosztotta: elmondása szerint korábban ő is hitt a „Brüsszel-párti” liberális politikusok ígéreteiben, ezért még Szlovákiába is hazautazott, hogy Igor Matovicra szavazzon, később azonban csalódott bennük. Azt írta, ma már nem támogatna ilyen pártot, mert szerinte

az Európai Bizottság vezetőinek politikája egyre több ember számára vállalhatatlanná válik.

Pontosan délben indult el az Együtt Lengyelországért és a lengyelekért jelszóval a Szolidaritás Független Szakszervezet által szervezett felvonulás a varsói Vár térről. Az eseményen rengetegen vettek részt, ezt az internetre feltöltött felvételek is igazolják.

A lengyelek ma ismét megmutatták az egységüket és az erejüket a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébredt

– írta a felvonulás után Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke – számolt be róla a lengyel sajtó.

Tusk végének kezdete

– így értékelte a tüntetést Radoslaw Poszwinski, a Telewizja Republika újságírója.