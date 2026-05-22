A valóság kimaradt a promóvideókból: tömegek tüntettek Tusk ellen, miközben Magyar Péterrel tárgyalt + videók

Miközben Magyar Péter Donald Tuskkal közös, gondosan felépített lengyelországi imázsvideókkal jelentkezett, Varsó utcáit több mint 150 ezer tüntető lepte el. A demonstrálók azok a lengyel munkások és gazdák voltak, akik úgy érzik, hogy Brüsszel és Donald Tusk politikája tönkreteszi a megélhetésüket, ez a valóság azonban kimaradt Magyar Péter promóvideóiból. A felvételek alatt megjelent lengyel kommentekből úgy tűnik, a gdanski látogatás inkább visszatetszést váltott ki, mint lelkesedést.

2026. 05. 22. 8:46
Varsó utcáit több mint 150 ezer tüntető lepte el Forrás: AFP
Egy kommentelő rámutatott, hogy Donald Tusk oldalán ugyan sok hozzászólást cenzúráznak, de így is jól látszik a lengyel elégedetlenség. Úgy fogalmazott: 

Magyarország most afelé tart, ahonnan a lengyelek már visszafordulnának.

A hozzászóló saját tapasztalatát is megosztotta: elmondása szerint korábban ő is hitt a „Brüsszel-párti” liberális politikusok ígéreteiben, ezért még Szlovákiába is hazautazott, hogy Igor Matovicra szavazzon, később azonban csalódott bennük. Azt írta, ma már nem támogatna ilyen pártot, mert szerinte 

az Európai Bizottság vezetőinek politikája egyre több ember számára vállalhatatlanná válik.

Pontosan délben indult el az Együtt Lengyelországért és a lengyelekért jelszóval a Szolidaritás Független Szakszervezet által szervezett felvonulás a varsói Vár térről. Az eseményen rengetegen vettek részt, ezt az internetre feltöltött felvételek is igazolják. 

A lengyelek ma ismét megmutatták az egységüket és az erejüket a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébredt

– írta a felvonulás után Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke – számolt be róla a lengyel sajtó.

Tusk végének kezdete

– így értékelte a tüntetést Radoslaw Poszwinski, a Telewizja Republika újságírója.

Egy felhasználó drónfelvételt tett közzé az X-en a varsói tüntetésről. 

Miközben a liberális sajtó csak néhány száz fős demonstrációról beszélt, a valóságban százezrek vonultak utcára Lengyelországban az Európai Unió politikája ellen.

 A felvételek jól mutatják a tüntetés valódi méretét.

Egy másik felhasználó úgy fogalmazott: 

Donald Tusk azért vitte Magyar Pétert Gdanskba, hogy ne lássa, mi történik közben Varsóban.

Szerinte a magyar politikus így nem találkozhatott a Szolidaritás tüntetésén részt vevő több ezres tömeggel sem.

Az Onet portál beszámolója szerint a varsói tüntetésen sok résztvevő bírálta Donald Tusk kormányát és az Európai Unió klímapolitikáját. A helyszínen tartózkodó riporternek egy tüntető úgy fogalmazott: 

Normális országban akarunk élni. Nem engedhetjük meg a törvénytelenséget. 

A demonstráción szakszervezeti tagok, valamint jobboldali politikusok is részt vettek, köztük a szejm alelnöke is. Bosak a tüntetésen kijelentette: ellenzik az „ostoba zöldmegállapodást”, mert szerintük az Európai Unió klímapolitikája súlyosan károsítja a lengyel energiaszektort és ipart. Több résztvevő az energetikai átállás költségei miatt is aggódott. 

Egy nő arról beszélt, hogy a 14 éves házát a zöldátállási szabályok miatt mintegy háromszázezer zlotyból kellene korszerűsítenie, amit nem tud kifizetni.

Sok tüntetőnek azonban maga a zöldmegállapodás csak egy gyújtópont volt. A beszélgetésekben jóval gyakrabban került elő a munkahelyek elvesztésétől való félelem, valamint az a meggyőződés, hogy a fontos döntéseket már nem Lengyelországban hozzák meg. 

Nem akarunk valamiféle szövetségi állam lenni

– mondta egy felháborodott tüntető.

Borítókép: Tüntetés Varsóban (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
