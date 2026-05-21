Ilyen helyzetben nem meglepő, hogy Donald Tusk úgy döntött, elhagyja a fővárost, és a magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel együtt Gdanskba utazott.
Hatalmas tüntetés Tusk ellen Varsóban, a lengyel miniszterelnök Magyar Péterrel inkább Gdanskba ment + videó
Jelentős tömeg gyűlt össze Varsóban, hogy tiltakozzanak a lengyel kormány intézkedései ellen. A lengyel főváros utcáit elárasztották a tüntetők, a tömeg Donald Tusk távozását követelte. A lengyel miniszterelnököt láthatóan hidegen hagyta a tiltakozás, és Magyar Péter társaságában Gdanskba utazott.
A PiS elnöke: A hazafias Lengyelország felébredt
A tüntetést az X platformon a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski is értékelte.
Ma újabb nap, amikor a lengyelek egységet és erőt mutattak a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébred. Köszönöm az elkötelezettséget. Ez még csak a kezdet. Fontos, döntő hónapok állnak előttünk… Remélhetőleg az utolsó hónapok számukra. A győzelemig
— írta az X platformon Jaroslaw Kaczynski.
Magyar Péter Lengyelországban bejelentette: mindenben partner lesz Tuskkal
Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Varsóban és Gdanskban folytat tárgyalásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is fogadta. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi útjáról, amelyhez azt írta:
Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!
A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette: Tusk partnere lesz mindenben.
Borítókép: Tüntetők Varsóban (Fotó: AFP)
