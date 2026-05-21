Hatalmas tüntetés Tusk ellen Varsóban, a lengyel miniszterelnök Magyar Péterrel inkább Gdanskba ment + videó

🔥 Dzisiaj kolejny dzień, kiedy Polacy pokazali jedność i siłę w proteście wobec fatalnych działań rządu Tuska. Patriotyczna Polska się budzi. Gratulacje @Solidarnosc_ @DudaSolidarnosc.



Dziękuję za zaangażowanie i wielką frekwencję na ulicach Warszawy. To dopiero początek.

— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) May 20, 2026

Magyar Péter Lengyelországban bejelentette: mindenben partner lesz Tuskkal

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Varsóban és Gdanskban folytat tárgyalásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is fogadta. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi útjáról, amelyhez azt írta:

Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!

A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette: Tusk partnere lesz mindenben.

Borítókép: Tüntetők Varsóban (Fotó: AFP)