Hatalmas tüntetés Tusk ellen Varsóban, a lengyel miniszterelnök Magyar Péterrel inkább Gdanskba ment + videó

Jelentős tömeg gyűlt össze Varsóban, hogy tiltakozzanak a lengyel kormány intézkedései ellen. A lengyel főváros utcáit elárasztották a tüntetők, a tömeg Donald Tusk távozását követelte. A lengyel miniszterelnököt láthatóan hidegen hagyta a tiltakozás, és Magyar Péter társaságában Gdanskba utazott.

2026. 05. 21. 8:12
Ilyen helyzetben nem meglepő, hogy Donald Tusk úgy döntött, elhagyja a fővárost, és a magyar miniszterelnökkel, Magyar Péterrel együtt Gdanskba utazott.

A PiS elnöke: A hazafias Lengyelország felébredt

A tüntetést az X platformon a PiS elnöke, Jaroslaw Kaczynski is értékelte.

Ma újabb nap, amikor a lengyelek egységet és erőt mutattak a Tusk-kormány katasztrofális intézkedései elleni tiltakozásban. A hazafias Lengyelország felébred. Köszönöm az elkötelezettséget. Ez még csak a kezdet. Fontos, döntő hónapok állnak előttünk… Remélhetőleg az utolsó hónapok számukra. A győzelemig

— írta az X platformon Jaroslaw Kaczynski.

Magyar Péter Lengyelországban bejelentette: mindenben partner lesz Tuskkal

Magyar Péter közösségi oldalán jelentette be, hogy Varsóban és Gdanskban folytat tárgyalásokat. Donald Tusk lengyel miniszterelnök is fogadta. A magyar kormányfő egy videót is megosztott lengyelországi útjáról, amelyhez azt írta: 

Éljen az ezeréves lengyel–magyar barátság!

A sajtótájékoztatón a magyar kormányfő kijelentette: Tusk partnere lesz mindenben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
