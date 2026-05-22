Robertson egyelőre nem jelentette be az új csapatát (a Tottenhammel boronálták össze), de elmondta, hogy szeretné rendezni a jövőjét még a világbajnokság előtt, amelyen Skóciával vesz részt.
A Liverpool távozó sztárja elmondta a fájó igazságot a borzasztó idény valódi okáról
Andy Robertson szerint már tavaly nyáron nagy volt a baj, bár erről mindenkinek nehéz beszélnie a klubnál. A Liverpool kilenc év után az idény végén távozó sztárja azonosította a valódi okot, hogy miért siklott annyira félre Szoboszlai Dominikék éve. Nem Arne Slot edző alkalmasságát kérdőjelezte meg: Robertson szerint az volt a gond, hogy csapat nem tudta feldolgozni Diogo Jota tragikus halálát, ami még mindig tabutéma.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!