Fogy a levegő a miniszterelnök körül, komoly kihívó jelent rá fenyegetést

Starmer magyarázza a bizonyítványát

A Starmer-kabinet kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a belső válságról. Rachel Reeves pénzügyminiszter az iráni háború okozta drágulás ellensúlyozására bizonyos élelmiszerek vámjának csökkentését, valamint augusztustól ingyenes buszközlekedést ígér a gyermekeknek – egyfajta politikai sebtapaszként. Steve Reed önkormányzati miniszter pedig a helyi közösségeknek adna több jogkört, például a kátyúzás, a köztisztaság, vagy éppen a dohány- és szerencsejáték-üzletek számának korlátozása terén.

Starmer a The Times hasábjain próbálta védeni kormánya becsületét. Sikerpropagandájának központjában egy friss, az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal (GCC) kötött kereskedelmi megállapodás áll, amely elmondása szerint évi 3,7 milliárd fontot hoz a brit gazdaságnak, a választások óta pedig összesen 360 milliárd fontnyi befektetést biztosított a jelenlegi munkáspárti kabinet.

A kormányfő azzal vádolta az előző kormányokat, hogy gyengítették az ország nemzetközi kapcsolatait.

A makerfieldi kampány azonban kegyetlen tükröt tarthat a Munkáspártnak. Burnhamnek nemcsak a konzervatív Michael Winstanley-vel, hanem a jobboldali, szuverenista Reform UK jelöltjével, Robert Kenyonnal is meg kell küzdenie egy olyan légkörben, ahol a választóknak egyre inkább elegük van a londoni baloldal belső hatalmi játékaiból és a folyamatos adóemelési tervekből.

Mint arról beszámoltunk, az első nagy pofont már megkapta a Munkáspárt a nemrégiben lezajlott helyhatósági választásokon. A katasztrofális vereség után több miniszter is lemondott, maga Starmer azonban egyelőre kapaszkodik a bársonyszékébe.

