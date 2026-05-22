Fogy a levegő a miniszterelnök körül, komoly kihívó jelent rá fenyegetést

Fontos időközi választás közeleg Nagy-Britanniában. A makerfieldi voksoláson visszatérhet a nagypolitikába, Andy Burnham, Nagy-Manchester népszerű polgármestere, aki komoly kihívója lehet a jelenlegi kormányfőnek, az egyre inkább rogyadozó hatalmú Keir Starmernek.

2026. 05. 22. 6:29
Keir Starmer brit miniszterelnök Fotó: NurPhoto via AFP
Starmer magyarázza a bizonyítványát

A Starmer-kabinet kétségbeesetten próbálja elterelni a figyelmet a belső válságról. Rachel Reeves pénzügyminiszter az iráni háború okozta drágulás ellensúlyozására bizonyos élelmiszerek vámjának csökkentését, valamint augusztustól ingyenes buszközlekedést ígér a gyermekeknek – egyfajta politikai sebtapaszként. Steve Reed önkormányzati miniszter pedig a helyi közösségeknek adna több jogkört, például a kátyúzás, a köztisztaság, vagy éppen a dohány- és szerencsejáték-üzletek számának korlátozása terén.

Starmer a The Times hasábjain próbálta védeni kormánya becsületét. Sikerpropagandájának központjában egy friss, az Öböl-menti Együttműködési Tanáccsal (GCC) kötött kereskedelmi megállapodás áll, amely elmondása szerint évi 3,7 milliárd fontot hoz a brit gazdaságnak, a választások óta pedig összesen 360 milliárd fontnyi befektetést biztosított a jelenlegi munkáspárti kabinet.

A kormányfő azzal vádolta az előző kormányokat, hogy gyengítették az ország nemzetközi kapcsolatait.

A makerfieldi kampány azonban kegyetlen tükröt tarthat a Munkáspártnak. Burnhamnek nemcsak a konzervatív Michael Winstanley-vel, hanem a jobboldali, szuverenista Reform UK jelöltjével, Robert Kenyonnal is meg kell küzdenie egy olyan légkörben, ahol a választóknak egyre inkább elegük van a londoni baloldal belső hatalmi játékaiból és a folyamatos adóemelési tervekből.

Mint arról beszámoltunk, az első nagy pofont már megkapta a Munkáspárt a nemrégiben lezajlott helyhatósági választásokon. A katasztrofális vereség után több miniszter is lemondott, maga Starmer azonban egyelőre kapaszkodik a bársonyszékébe

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

