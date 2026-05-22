Putyin válaszától retteg a világ a véres ukrán támadás után

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti egysége csapást mért az orosz FSZB egyik főhadiszállására, valamint megsemmisített egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert az ideiglenesen megszállt ukrán területeken.

Csak ennek a műveletnek köszönhetően az orosz veszteségek megközelítőleg száz megszálló halottat és sebesültet tesznek ki

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Oroszországnak éreznie kell a háború következményeit, és véget kell vetnie a konfliktusnak. Hozzátette: az ukrán közepes és nagy hatótávolságú csapások tovább folytatódnak.

A közzétett videó alapján találat érte az orosz FSZB különleges erőinek egyik főhadiszállását a Herszon megyei Henicseszka Hirka településen.