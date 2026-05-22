Putyin válaszától retteg a világ a véres ukrán támadás után

Volodimir Zelenszkij szerint az ukrán különleges egységek súlyos csapást mértek az orosz FSZB egyik bázisára, és egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert is megsemmisítettek a megszállt területeken. Eközben ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját is, ahol a jelentések szerint két ember meghalt.

2026. 05. 22. 6:51
Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Alfa különleges műveleti egysége csapást mért az orosz FSZB egyik főhadiszállására, valamint megsemmisített egy Pancir–SZ1 légvédelmi rendszert az ideiglenesen megszállt ukrán területeken.

Csak ennek a műveletnek köszönhetően az orosz veszteségek megközelítőleg száz megszálló halottat és sebesültet tesznek ki

– hangsúlyozta az ukrán elnök.

Zelenszkij szerint Oroszországnak éreznie kell a háború következményeit, és véget kell vetnie a konfliktusnak. Hozzátette: az ukrán közepes és nagy hatótávolságú csapások tovább folytatódnak.

A közzétett videó alapján találat érte az orosz FSZB különleges erőinek egyik főhadiszállását a Herszon megyei Henicseszka Hirka településen.

Ukrán dróntámadás érte a Rosznyeft szizranyi olajfinomítóját

Lángba borult az oroszországi Szizrany olajfinomítója, miután május 21-re virradó éjszaka ukrán dróntámadás érte a létesítményt.

Helyi beszámolók szerint a Rosznyeft tulajdonában álló finomító egyik technológiai egysége megsérült a csapás következtében.

Az ukrán támadásban két ember életét vesztette. Szizrany a Szamarai terület harmadik legnagyobb városa, amely több száz kilométerre északkeletre található az ukrán határtól.

Ukrajna az elmúlt időszakban rendszeresen hajt végre támadásokat oroszországi, illetve megszállt területeken található katonai és stratégiai létesítmények ellen. Kijev szerint ezek a műveletek Oroszország hadviselési képességeinek gyengítését szolgálják.

Az ukrán álláspont szerint az energetikai infrastruktúra legitim katonai célpontnak számít, mivel az ilyen létesítmények üzemanyaggal látják el az orosz hadsereget, emellett jelentős bevételi forrást biztosítanak az állam számára.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
