A vb csodacsatára egy hét alatt jutott a pokolból a mennybe

Enzo Bearzot és Dino Zoff a világbajnoknak járó trófeával. Fotó: Bridgeman Images via AFP

Enzo Bearzot kijárta a szövetségnél Paolo Rossi eltiltásának a mérséklését, és a csatár így ott lehetett Spanyolországban a vb-n, de az olaszok szerint tényleg bár ne lett volna ott. A kritikák ellenére a kapitány ismét betette a kezdőbe Rossit az argentinok ellen, aki ekkor már nem volt kerékkötő, de nem játszott főszerepet a 2-1-es győzelemben. Az inkább azé a Claudio Gentiléé volt, aki derékon alul szinte egyszer sem rúgta meg Diego Maradonát, azon felül viszont annál gyakrabban…

És ezután következett a pillanatok alatt legendássá vált brazilok elleni mérkőzés 1982. július 5-én, amelyet okkal sorolnak a világbajnokságok történetének a legjobb meccsei közé. A brazilok azóta nevet adtak a mérkőzésnek: A tragédia do Sarrià, a Sarrià tragédiája. Júnior, Toninho Cerezo, Falcao, Zico, Sócrates, Serginho és a „nehéztüzér” Éder mind világklasszis volt, általános vélemény szerint az 1970-es világbajnok brazil válogatottal egyenértékű volt ez a csapat, ám nem számoltak valamivel: az olasz válogatott, különösen Paolo Rossi feltámadásával.



A meccs: XII. labdarúgó-világbajnokság, 2. csoportkör, középdöntő: Olaszország–Brazília 3-2 (2-1)

Barcelona, Estádio Sarrià, 44 000 néző. Vezette: Abraham Klein (izraeli) Olaszország: Zoff – Gentile, Scirea, Collovati (Bergomi, 34.) Cabrini – Oriali, Tardelli (Marini, 76.), Antognoni – Conti, Rossi, Graziani

Brazília: Waldir Peres – Leandro, Óscar, Luisinho, Júnior – Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates Zico – Serginho (Paulo Isidoro, 69.), Éder Gól: Rossi (5., 25., 75.), illetve Sócrates (12.), Falcão (68.)

Az olaszok 3-2-re nyertek, mindhárom góljukat az agyonszapult csatár szerezte. A braziloknak elég lett volna a döntetlen is az üdvösséghez, ám a vérükben volt a támadás, 2-2-nél is mentek előre, mint kiderült, a vesztükbe. Még Rossi harmadik góljára is jöhetett volna válasz, de Dino Zoff, talán az egész torna legnagyobb védését produkálva, a 90. percben hárította Sócrates kísérletét. A csodálatos mesterhármast követően a pocskondiázás átváltott hozsannába, még a mérkőzést otthon, televízión néző akkori olasz államfőt, Sandro Pertinit is elragadta népének lelkesedése:

– Indítványozni fogom, hogy Rossit tüntessék ki a Commendatore polgári érdemrenddel, amely az angol lovagi cím itáliai megfelelője.

Egy pescarai borkereskedő cég pedig 1000 üveg különleges bort küldött Rossinak, míg egy vigevanói cipőgyár tulajdonosa megígérte, hogy élete végéig ellátja neki tetsző termékkel.