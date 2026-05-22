Újabb konfliktus alakult ki Róma és Brüsszel között

Olaszország azt javasolja, hogy a védelmi képességek fejlesztésére Brüsszel által elkülönített 14,9 milliárd eurós keret egy részét csoportosítsák át az energiakrízis enyhítésére. Az Európai Bizottság egyelőre elzárkózik Róma kéréseitől.
Brüsszel a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben nem támogatja a védelmi alapok alternatív felhasználását, és a költségvetési fegyelem fellazítását sem tekinti indokoltnak. A tárgyalások kimenetele döntő jelentőségű lesz Olaszország gazdasági stabilitása szempontjából, az esetleges elutasítás pedig tovább mélyítheti a feszültséget Róma és Brüsszel amúgy is törékeny kapcsolatában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!