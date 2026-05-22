Újabb konfliktus alakult ki Róma és Brüsszel között

A források elosztásáról az olasz kormányon belül sincs egyetértés. Giorgia Meloni a hadiipartól vonna el forrásokat a lakosság támogatására, a védelmi miniszter szerint azonban külön kellene kezelni a két területet. Guido Crosetto úgy véli: az Európai Uniónak a jelenlegi gazdasági és energiakrízis kezelésére kellene összpontosítania ahelyett, hogy mereven ragaszkodik a költségvetési szabályokhoz.

A tárcavezető nem támogatja, hogy energiaügyi kiadásokra használják fel azokat az alapokat, amelyeket az EU védelmi képességeinek megerősítésére hozott létre. Ehelyett azt javasolja, hogy Brüsszel engedje meg a tagállamoknak: a stabilitási és növekedési paktum szigorú korlátait átlépve költhessenek stratégiailag fontos területekre, például az energiára és a védelemre.