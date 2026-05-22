Súlyos következménye lehet a kémügynek Angliában: a játékosok távozással és perrel fenyegetőznek

Az angol Southampton labdarúgócsapata mindössze egy mérkőzésre volt attól, hogy egy év után rögtön visszajusson a Premier League-be. A Szentek a Hull Cityvel találkoztak volna a most szombaton sorra kerülő döntőben a Wembley Stadionban, ugyanakkor a Southampton kémügye azóta súlyos következményekkel járt: kizárás, káosz a ligában és komoly ellentét házon belül. A játékosok a szerződésben foglalt bónuszokat kérik számon, mindeközben az egész helyzetnek a szurkolók talán a legnagyobb vesztesei, főleg azok, akik már a döntőre jegyet is vettek.

Perlai Bálint
2026. 05. 22. 4:45
Fotó: AFP/Ben Stansall
Ha már káosz, ami a Southamptonnál történik jelenleg, arra talán ez még gyenge kifejezés. 

Képzeljük el, a játékosok a pályán kiharcolják a feljutást, aztán az edzői stáb egy teljesen felelőtlen és indokolatlan döntése miatt mégsem játszhatnak a Premier League-ért.

Az a Southampton, amely idén az FA-kupában elődöntős volt, a negyeddöntőben az angol bajnok Arsenalt győzte le. Tehát esélytelenül biztosan nem futottak volna ki a Hull City ellen sem.

A Southampton szurkolóinak is hatalmas veszteség a csapat kizárása a rájátszásból
Fotó: AFP/Adrian Dennis

A Southampton legjobbja a szurkolókat sajnálja

A Daily Mail cikkéből kiderül, a klub 27 éves brazilja, Leo Scienza házon belül az év játékosa címre is esélyes, 39 mérkőzésen hét gólt és tíz gólpasszt jegyzett. Scienza a közösségi médiában öntötte ki a lelkét.

– Csalódás, düh, szomorúság… Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat ahhoz, amit most mindannyian érzünk. Az elmúlt napok eseményei szívszorítóak a klub, az öltözőben minden játékos és mindenekelőtt a szurkolóink számára. Ennek sosem szabadott volna megtörténnie. Sajnálom a Hull City és a Middlesbrough játékosait és szurkolóit is, akik szintén belekeveredtek ebbe a káoszba. Számomra a Premier League-ben szereplés hatalmas álom volt, ezért is fáj ez most ennyire. 

A legnehezebb az, hogy tudjuk, mennyire megérdemelték a szurkolóink ezt a pillanatot. Az egész idényben hihetetlen szenvedéllyel, hűséggel és hittel álltatok mellettünk. Még a legnehezebb pillanatokban is előre vittetek minket. Köszönjük, hogy mindenben mellettünk álltatok, biztosan jobbat érdemeltetek

– írta ki Scienza. S ha már a szurkolókat említette a játékos, komoly logisztikai gond, hogy mi lesz azokkal a szurkolókkal, akik már jegyet vettek a Wembley-be, ugyanis csapatuk kizárásával le kell ezekről mondaniuk és fájóan, de a Middlesbrough-szurkolóknak át kell adniuk.

A Southampton játékosai a klubot is beperelhetik

Különös adalék lenne, hogy a Daily Mail szerint a játékosok szerződésében bele volt írva, hogy feljutás esetén fejenként 250 ezer fontos bónuszt kapnának, emellett a feljutással automatikus fizetésemelés is járt volna.

A keret több játékosa is elvileg fontolgatja, hogy beperelik a klubot, mert szerintük jelen helyzetben megérdemlik ezt a pénzt, majd utána többen nyáron távoznának is. 

A Southampton könnyen széteshet – amely akár egyből visszajuthatott volna az első osztályba –, a kémbotrány miatt a 33 esztendős német edző, Tonda Eckert állása sem biztos. Eckert még 2025 márciusában vette át a csapat irányítását a Premier League-ben, majd a vezetőség kinevezte őt főállásba is, most azonban minden borulhat. 

Az angol Championship rájátszásának döntőjét, a Hull City–Middlesbrough mérkőzést május 23-án, szombaton 16.30-kor rendezik. Az alapszakaszból a Coventry City és az Ipswich jutott fel a Premier League-be.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
