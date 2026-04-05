Az Arsenalt másodosztályú csapat verte, Mikel Arteta üzenete egyértelmű

A Southampton hazai pályán 2-1-re legyőzte az Arsenalt a labdarúgó angol FA-kupa negyeddöntőjében, így a másodosztályú csapat jutott a legjobb négy közé. Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta a kiesés ellenére nem tud haragudni játékosaira.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 6:51
Az Arsenal az elmúlt két mérkőzésén két kupasorozattól búcsúzott Fotó: AFP/Glyn Kirk
Az angol Ligakupa döntőjének elvesztése után újabb sorozat trófeájáról mondhat le az Arsenal, miután a másodosztályú Southampton 2-1-re legyőzte az Ágyúsokat az FA-kupa negyeddöntőjében. A január közepe óta veretlen Szentek az első félidő végén szereztek vezetést, és bár Gyökeres Viktor a második játékrész közepén egyenlített, Shea Charles 85. percben lőtt gólja eldöntötte a mérkőzést. Mikel Arteta együttese a háromszor annyi kapura lövése ellenére kiesett, így a klubnak maradt a Bajnokok Ligája és a Premier League a mostani idény hátralévő részére. A BL-negyeddöntőben a portugál Sporting következik a negyeddöntőben az alapszakasz győztesének, míg a bajnokságban hét fordulóval a vége előtt kilenc pont az Arsenal előnye az egy mérkőzéssel kevesebbet lejátszva második Manchester City előtt.

Mikel Arteta vállalta a felelősséget az Arsenal Southampton elleni FA-kupa-vereségéért
Mikel Arteta vállalta a felelősséget az Arsenal Southampton elleni FA-kupa-vereségéért (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

Mikel Arteta az Arsenal veresége után értékelt

A találkozót követő sajtótájékoztatón a vendégek csalódott trénere elismerte, hogy nem védekezett túl jól csapata, de kiállt játékosai mellett, amikor arról kérdezték, hogy nyáron milyen változásokra lehet szükség a keretben.

– Szeretem a játékosaimat. Amit az elmúlt kilenc hónapban tettek, ahogyan mindent beleadnak fizikailag, néhányuknak talán ma nem is kellett volna pályára lépni. 

Minden eddiginél jobban meg fogom védeni őket, és ha valakinek vállalnia kell a felelősséget, az én vagyok.

Az idény legszebb időszaka áll előttünk, és most vannak először nehézségeink, de közben meg a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe jutottunk, és a bajnoki címért harcolunk, úgyhogy lehetne ennél sokkal nehezebb is. Most fel kell állni, felelősséget kell vállalni, és ugyanúgy teljesíteni, ahogyan az egész évad során tettük – nyilatkozta Mikel Arteta.

A sorozatban másodszor vereséget szenvedett Arsenal vezetőedzője a sajtótájékoztatón gratulált a Southamptonnak, Gabriel Magalhaes sérüléséről pedig nem tudott konkrét információval szolgálni. Arteta zárásként kiemelte: nem akarja kifogásként használni, hogy sok sérültje van a csapatnak, ehelyett el kell fogadni ezt a helyzetet, tükörbe nézni, és tiszta lappal Portugáliába utazni.

Az Arsenal legközelebb kedden lép pályára, 21 órától a Sporting vendége lesz a BL-negyeddöntő első mérkőzésén. Az Ágyúsokkal ellentétben a városi rivális Chelsea ott lesz az FA-kupa elődöntőjében, miután kiütötte a harmadosztályban szereplő Port Vale együttesét.

FA-kupa, negyeddöntők

szombat:

vasárnap:

  • West Ham–Leeds 17.30

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu