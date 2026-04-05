Slot Szoboszlai hibájával is példálózott — Szalah meddig lesz még a lista élén?

Szombaton a Liverpool nagy vereségbe szaladt bele a Manchester City vendégeként az FA-kupa negyeddöntőjében, Pep Guardiola csapata 4-0-ra kiütötte a Vörösöket. Már a második félidőben, 4-0-s állásnál történt – tehát a mérkőzés kimenetelére nem igazán volt hatással –, hogy a Liverpool büntetőt kapott. A labda mögé nem Szoboszlai Dominik, hanem ezúttal is Mohamed Szalah állt, az idény végén távozó egyiptomi azonban gyenge lövéssel próbálkozott, James Trafford kapus könnyedén kitolta a labdát.

Mohamed Szalah újabb kihagyott büntetője a Liverpool színeiben, ezúttal a Manchester City ellen hibázott – Szoboszlai Dominik most is csak megfigyelő volt (Fotó: AFP/Darren Staples)

Arne Slot mit szólt Mohamed Szalah tizenegyeséhez?

A történteket két szempontból érdemes megvizsgálni, ugyanis Szalah azután állt a labda mögé, hogy a legutóbbi mérkőzésén, a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján is büntetőt rontott. Gondolhatnánk, hogy a sorrendben második Szoboszlai Dominik kapja meg a következőnél a bizalmat, szombaton azonban ez nem így volt. Persze, tudjuk az okát, a liverpooli legenda minél dicsőbben szeretne búcsúzni a klubtól, ez viszont kezd visszafelé elsülni. Szombaton nemcsak a büntetőt, hanem több ziccert is elrontott Szalah. A büntetőkről Arne Slotot is kérdezték a lefújást követően.

Azt hiszem, ez már a második, amit Szalah kihagyott, de Szoboszlai Dominik is kihagyott egyet korábban. Nem csak arról van szó, hogy elszalasztunk nagy lehetőségeket, hanem ebben a szezonban már néhány tizenegyeset is kihagytunk.

– Az első félidőben Mónak is volt egy nagyon jó lehetősége, amikor gyors kontratámadást indítottunk. Sajnos az nem ment be, és ez a futball lényege: gólt kell szerezni, ha nyerni akarsz – mondta ki a nagy igazságot a holland, akinek valóban igaza van, hiszen Szoboszlai még januárban a Burnley ellen hagyott ki tizenegyest a PL-ben.