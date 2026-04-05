Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Mohamed SzalahLiverpoolArne SlotSzoboszlai Dominikbüntető

Slot Szoboszlai hibájával is példálózott — Szalah meddig lesz még a lista élén?

Szombaton Mohamed Szalah zsinórban már a második mérkőzésén rontott büntetőt a Liverpool színeiben. Adódik a kérdés, hogy a korábban a labdarúgó Afrika-kupán szereplő Szalah távollétében már az első számú tizenegyeslövővé előlépő Szoboszlai Dominik mikor lesz tényleg a csapat első számú rúgója. A számok alapján ennek minél hamarabb meg kéne történnie, ugyanakkor Arne Slot szavai alapján erre várni kell, ameddig Szalah az idény végén távozik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 5:49
Szoboszlai Dominik előtt még Mohamed Szalah áll a tizenegyeseknél, de ez sokáig már nem lesz így
Szoboszlai Dominik előtt még Mohamed Szalah áll a tizenegyeseknél, de ez sokáig már aligha lesz így Fotó: AFP/Paul Ellis
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton a Liverpool nagy vereségbe szaladt bele a Manchester City vendégeként az FA-kupa negyeddöntőjében, Pep Guardiola csapata 4-0-ra kiütötte a Vörösöket. Már a második félidőben, 4-0-s állásnál történt – tehát a mérkőzés kimenetelére nem igazán volt hatással –, hogy a Liverpool büntetőt kapott. A labda mögé nem Szoboszlai Dominik, hanem ezúttal is Mohamed Szalah állt, az idény végén távozó egyiptomi azonban gyenge lövéssel próbálkozott, James Trafford kapus könnyedén kitolta a labdát.

Mohamed Szalah újabb kihagyott büntetője a Liverpool színeiben, ezúttal a Manchester City ellen hibázott – Szoboszlai Dominik most is csak megfigyelő volt (Fotó: AFP/Darren Staples)

Arne Slot mit szólt Mohamed Szalah tizenegyeséhez?

A történteket két szempontból érdemes megvizsgálni, ugyanis Szalah azután állt a labda mögé, hogy a legutóbbi mérkőzésén, a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján is büntetőt rontott. Gondolhatnánk, hogy a sorrendben második Szoboszlai Dominik kapja meg a következőnél a bizalmat, szombaton azonban ez nem így volt. Persze, tudjuk az okát, a liverpooli legenda minél dicsőbben szeretne búcsúzni a klubtól, ez viszont kezd visszafelé elsülni. Szombaton nemcsak a büntetőt, hanem több ziccert is elrontott Szalah. A büntetőkről Arne Slotot is kérdezték a lefújást követően.

Azt hiszem, ez már a második, amit Szalah kihagyott, de Szoboszlai Dominik is kihagyott egyet korábban. Nem csak arról van szó, hogy elszalasztunk nagy lehetőségeket, hanem ebben a szezonban már néhány tizenegyeset is kihagytunk.

– Az első félidőben Mónak is volt egy nagyon jó lehetősége, amikor gyors kontratámadást indítottunk. Sajnos az nem ment be, és ez a futball lényege: gólt kell szerezni, ha nyerni akarsz – mondta ki a nagy igazságot a holland, akinek valóban igaza van, hiszen Szoboszlai még januárban a Burnley ellen hagyott ki tizenegyest a PL-ben. 

Szalah és Szoboszlai kihagyott büntetői

Arne Slot arról viszont nem beszélt, hogy mégis miért Szalah rúgta a Liverpool büntetőjét. Ha a számokat megnézzük, azok sem igazolják ezen döntését. Arról már Szoboszlai januári kihagyott büntetője kapcsán írtunk, hogy a magyar sztár profi pályafutása során idáig 22-szer lőtt ilyen helyzetből, ebből 20-at berúgott és mindössze kettőt hagyott ki, de a kapusoknak ehhez a kettőhöz sem volt sok köze. Kapus még nem védte Szoboszlai tizenegyesrúgásait, azt a kettőt is a középpályás kapufára lőtte. Emellett az is közismert tény, hogy a válogatott csapatkapitánya jobb sarokra rúgja szinte az összeset, a kapusok tudják, mégis tehetetlenek, olyan pontosak és erősek ezek a kísérletek.

De mi a helyzet Mohamed Szalahhal? A 33 éves egyiptomi a Transfermarkt szerint 69-szer lőtt idáig büntetőt karrierje során, ebből 56-ot lőtt be.

A mostani idényben idáig négyszer volt ő az ítélet végrehajtó, ebből viszont csak kettőt lőtt be.

Ha gonoszok akarnánk lenni, azt is mondhatnák, hogy Szalah csak a mostani évadban annyi büntetőt elhibázott, amennyit Szoboszlai idáig egész pályafutása során... 

Szalah számára egyébként a 2023/24-es idény volt a legrosszabb e téren, akkor három büntetőt is kihagyott, kettőt a Premier League-ben, egyet pedig a válogatottban. Igaz, mellette kilencet belőtt, amely jól mutatja, hogy Szalah korábban remek tizenegyeslövő volt. Úgy tűnik, ezt inkább már múlt időben kell írnunk.

Mohamed Szalah büntetői:

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
