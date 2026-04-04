Arne Slot talált pozitívumot, miután történelmi vereséget szenvedett a Liverpool élén

Arne Slotnak a mostani a második idénye a Liverpool élén, szerződése szerint 2027 nyaráig maradna a kispadon, ugyanakkor mostanában egyre inkább megingott a bizalom felé a szurkolóktól. Ez szombat délután sem változott, amikor a Liverpool 4-0-ra kikapott a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében, így a tavalyi bajnoki cím után idén biztosan nem nyer Slot kupát Angliában. Nem is véletlen, hogy a kiesés után Szoboszlai Dominik is frusztrált volt, kereste a szavakat a tévének nyilatkozva.

Erling Haaland egymaga elintézte a meccset, a Liverpool és Arne Slot nagy verést kapott (Fotó: AFP/Darren Staples)

Minek örült Arne Slot a Liverpool veresége után?

A holland edző helyében most biztosan nem lennénk, akinek az idénybeli 15. veresége után kellett újságírók kérdéseire válaszolni.

– Nagyon kiábrándító, hogy kiestünk, de nemcsak ennek a ténye, hanem ahogyan és persze az eredmény is. Ez egy újabb nagy csalódás számunkra. Ma is az hiányzott, mint az idényben oly sokszor: a helyzeteinket gólra kellett volna váltani.

Úgy gondolom, a büntetőig kiegyenlített mérkőzés volt. Az első 35 percben azt a csapatot láttam, amit szeretnék mindig is látni, de az azt követő 20 percben sokkal jobban kellett volna védekeznünk

– kezdte Slot, mindez pedig egybecseng azzal, amit Szoboszlai mondott, ugyanis a magyar játékos szerint az elején akár a meccset is eldönthették volna, annyi helyzetük volt. Aztán jött Virgil van Dijk hibája, a büntetőt pedig Erling Haaland belőtte a 39. percben.

– Az első félidő meglehetősen kiegyenlített volt, ehhez képest 2-0-s hátrányban menni a szünetre nem segít a hangulaton, főleg egy olyan idényben, mint a mostani. Abban reménykedtünk, hogy a fordulás után visszajövünk a mérkőzésbe, de aztán azonnal megbüntettek minket. 3-0, aztán 4-0, ezt nagyon nehéz megemészteni.

Az egyetlen pozitívum az volt, hogy nem kaptunk több gólt...

– mondta kicsit szarkasztikusan Slot.