Arne Slot talált pozitívumot, miután történelmi vereséget szenvedett a Liverpool élén

A Liverpool szombaton 4-0-ra kikapott a Manchester City otthonában az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjében, így idén nem nyer angol kupasorozatot. Arne Slot, a Liverpool edzője csalódottságának hangot adott az újabb vereség után, de igyekezett továbbra is pozitív maradni.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 17:17
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben a Liverpool élén
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben a Liverpool élén Fotó: NurPhoto/NEWS IMAGES
Arne Slotnak a mostani a második idénye a Liverpool élén, szerződése szerint 2027 nyaráig maradna a kispadon, ugyanakkor mostanában egyre inkább megingott a bizalom felé a szurkolóktól. Ez szombat délután sem változott, amikor a Liverpool 4-0-ra kikapott a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében, így a tavalyi bajnoki cím után idén biztosan nem nyer Slot kupát Angliában. Nem is véletlen, hogy a kiesés után Szoboszlai Dominik is frusztrált volt, kereste a szavakat a tévének nyilatkozva.

Erling Haaland egymaga elintézte a meccset, a Liverpool és Arne Slot nagy verést kapott
Erling Haaland egymaga elintézte a meccset, a Liverpool és Arne Slot nagy verést kapott (Fotó: AFP/Darren Staples)

Minek örült Arne Slot a Liverpool veresége után?

A holland edző helyében most biztosan nem lennénk, akinek az idénybeli 15. veresége után kellett újságírók kérdéseire válaszolni.

– Nagyon kiábrándító, hogy kiestünk, de nemcsak ennek a ténye, hanem ahogyan és persze az eredmény is. Ez egy újabb nagy csalódás számunkra. Ma is az hiányzott, mint az idényben oly sokszor: a helyzeteinket gólra kellett volna váltani. 

Úgy gondolom, a büntetőig kiegyenlített mérkőzés volt. Az első 35 percben azt a csapatot láttam, amit szeretnék mindig is látni, de az azt követő 20 percben sokkal jobban kellett volna védekeznünk

 – kezdte Slot, mindez pedig egybecseng azzal, amit Szoboszlai mondott, ugyanis a magyar játékos szerint az elején akár a meccset is eldönthették volna, annyi helyzetük volt. Aztán jött Virgil van Dijk hibája, a büntetőt pedig Erling Haaland belőtte a 39. percben.

– Az első félidő meglehetősen kiegyenlített volt, ehhez képest 2-0-s hátrányban menni a szünetre nem segít a hangulaton, főleg egy olyan idényben, mint a mostani. Abban reménykedtünk, hogy a fordulás után visszajövünk a mérkőzésbe, de aztán azonnal megbüntettek minket. 3-0, aztán 4-0, ezt nagyon nehéz megemészteni. 

Az egyetlen pozitívum az volt, hogy nem kaptunk több gólt...

– mondta kicsit szarkasztikusan Slot.

Szerdán a BL-ben javíthat a Liverpool, de...

Innentől kezdve tehát a Premier League és a Bajnokok Ligája maradt a Liverpoolnak, következőnek utóbbi sorozatban játszik a csapat. Az angol együttes szerdán a címvédő PSG otthonában lép pályára a BL-negyeddöntő első mérkőzésén 21 órától. A jelenlegi forma alapján aligha mondható a párharc esélyesének a Liverpool, Slot azonban reménykedik. – Nagyon-nagyon fontos, nem minden nap játszol a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Nagyon várom, hogy újra egy nagyon jó csapat ellen játszhassunk. Ez nem az egyetlen célunk, a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában akarunk játszani. Még mindig sok mindenért küzdünk az idényben, bár úgy érezzük, hogy sok a visszaesés és a csalódás. Ez is része annak, hogy futballista vagy. Fel kell állnod, amikor a dolgok nem alakulnak olyan jól, és most éppen ez a helyzet – mondta.

Slot legnagyobb veresége a Liverpool élén

A holland edző idáig 104 mérkőzésen irányította a Vörösöket, ebből

  • 63-at megnyert
  • 16-szor döntetlent játszott
  • és 25-ször kikapott.

Utóbbihoz pedig egy adalék: a Manchester City elleni szombati vereség volt a legnagyobb arányú.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

