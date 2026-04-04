Haaland vezérletével kivégezték Szoboszlaiékat, Szalah búcsúját egyre fájdalmasabb nézni

Ez tényleg kivégzés volt. A Liverpool 4-0-ra kikapott a Manchester City otthonában az FA-kupa negyeddöntőjében, így Arne Slot Angliában már biztos nem nyer trófeát a mostani idényben. A Liverpoolnak ez egy újabb nap volt, amikor semmi nem jött össze, ezt tetőzte Mohamed Szalah kihagyott büntetője. Közben a túloldalt a City szárnyalt, Erling Haaland triplázott és az idényben harmadszor is legyőzte a Liverpoolt.

Perlai Bálint
2026. 04. 04. 14:39
Erling Haalandnak egy óra sem kellett, hogy három gólt lőjön a Liverpoolnak az FA-kupában
Erling Haalandnak egy óra sem kellett, hogy három gólt lőjön a Liverpoolnak az FA-kupában Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Amióta Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén távozik a Liverpooltól, először játszott Arne Slot együttese. Április beköszöntével a Liverpool és a többi klub is ráfordult az idény legfontosabb részére a válogatottszünetet követően, a Poolnak szombaton rögtön egy rangadó jött az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City ellen. A mérkőzés előtt az volt a nagy kérdés , hogy Szoboszlai Dominik lesz-e ismét a jobbhátvéd vagy nem. Végül a Manchester City–Liverpool mérkőzés előtt kiderült , Joe Gomez kezdett a védelem jobb szélén, a túloldalt természetesen Kerkez Milos, Szoboszlai pedig a középpályán, tízes poszton kapott helyet balról Florian Wirtz, jobbról pedig Szalah támogatta őt, a csatár pedig Hugo Ekitiké volt – Alexander Isak december után a héten már újra a csapattal edzett, de a kispadra nem ült le, a Liverpoolnál túl korainak találták még ezt.

A Manchester City–Liverpool FA-kupa-negyeddöntő előtt Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a bemelegítésen az Etihad Stadionban
A Manchester City–Liverpool FA-kupa-negyeddöntő előtt Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a bemelegítésen az Etihad Stadionban (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A Liverpool még két kupáért harcol a mostani idényben, de azért az FA-kupában jobbak az esélyei, mint a Bajnokok Ligájában – ott a negyeddöntőben a PSG ellen játszik, az első mérkőzést szerdán rendezik Párizsban –, addig Pep Guardiola együttese a válogatottszünet előtt megnyerte a Ligakupát az Arsenal ellen, a bajnokságban továbbra is üldözi az Ágyúsokat.

Manchester City–Liverpool: Kerkez Milos belépője kiverte a biztosítékot

Nem tartalékoltak a csapatok, jó iramban kezdődött a mérkőzés, a nyolcadik percben Szoboszlai blokkolt lövése már a negyedik próbálkozás volt. Az első ígéretes helyzet épp Szalah előtt adódott. Az Alissont helyettesítő Giogi Mamardasvili elképesztő indítását adott az egyiptominak, aki viszont a kapu előtt rengeteget teketóriázott. Aztán a 17. percben Kerkez belépője után hördült fel a hazai közönség, Michael Oliver játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest a magyar balhátvéd belépője után Rayan Cherkivel szemben – az eltiltott Guardiola ezen felháborodott a lelátón.

Erling Haaland lecsapott

Az adok-kapok ezután is folytatódott, az őrült rohanásból pedig a City jött ki jobban, amely fokozatosan beszorította a Vörösöket. A 37. percben Virgil van Dijk buktatta Nico O'Reillyt a bokszon belül, Oliver erre már büntetőt adott – jogosan.

Erling Haaland a jobb alsóba lőtt, ezzel zsinórban már a negyedik meccsén volt eredményes a Liverpool ellen. Majd a szünet előtt a norvég sztár még fejjel is betalált, 2-0.

Nem túlzás azt mondani, a Liverpool óriási bajban van egy félidő után. Az pedig még egy gyomros volt a szurkolóknak, amikor a City másodedzője, Pepijn Lijnders hatalmas ünneplést csapott a kispadoknál – mint ismert, a holland 2015 és 2024 között egy évet leszámítva végig Jürgen Klopp mellett dolgozott. 

A Manchester City nem lassított, ez már kivégzés

A mérkőzés pedig a 49. percben el is dőlt. Rayan Cherki ugratta ki a második gólt előkészítő Antoine Semenyót, aki nagyon szépen emelt a kapuba, Mamardasvilinek esélye sem volt, 3-0. A Liverpoolnak innentől fogva a tisztes helytállás lehetett csak a célja. A City és Haaland viszont vérszemet kapott, hét perccel később jött a negyedik.

Haaland triplázott, harmadik góljánál a Liveprool védelme ismét csődöt mondott, a norvég pedig az üres kapuba lőtt hatalmas erővel, 4-0.

Mohmaed Szalah újabb borzasztó büntetője a Liverpool színeiben
Mohamed Szalah újabb borzasztó büntetője a Liverpool színeiben (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szalah a búcsúját nem így képzelte el

A 64. percben szépíthetett volna a Liverpool, miután Ekitiké buktatása után büntetőt kapott. A labda mögé ezúttal is Szalah állt, noha a legutóbbi meccsén, a Galatasaray ellen hibázott hasonló helyzetben. 

És most is. Az egyiptomi borzasztóan rúgta, James Trafford nagyon könnyedén védte. Vajon mikor jön el Szoboszlai Dominik ideje a büntetőknél? Sejtjük a választ, valószínűleg ha Szalah nyáron távozik...

Arne Slot ezután hármat is cserélt, Wirtz, Ekitiké és Gravenberch is lejött, később pedig Szalahot is lecserélt, ez már annak is szólhatott, hogy szerdán Párizsban játszik a csapat. A két magyar végig a pályán volt, de ez most aligha vigasz nekik. Oliver játékvezető gesztusa is sokatmondó volt a végén: nem hosszabbított egy percet sem.

Szoboszlai Dominik a City elleni meccs előtt azt mondta, „az egész idényünk szempontjából a mostani lehet a legjobb vagy a legrosszabb hét”, nos idáig egyértelműen az utóbbi.

FA-kupa, negyeddöntő:

szombat:

  • Manchester City–Liverpool 4-0 (2-0)
  • Chelsea–Port Vale (III.) 18.15
  • Southampton (II.)–Arsenal 21.00

vasárnap:

  • West Ham–Leeds 17.30

Az elődöntők sorsolását vasárnap délután tartják.

