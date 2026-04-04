Haaland vezérletével kivégezték Szoboszlaiékat, Szalah búcsúját egyre fájdalmasabb nézni

Amióta Mohamed Szalah bejelentette, hogy az idény végén távozik a Liverpooltól, először játszott Arne Slot együttese. Április beköszöntével a Liverpool és a többi klub is ráfordult az idény legfontosabb részére a válogatottszünetet követően, a Poolnak szombaton rögtön egy rangadó jött az FA-kupa negyeddöntőjében a Manchester City ellen. A mérkőzés előtt az volt a nagy kérdés , hogy Szoboszlai Dominik lesz-e ismét a jobbhátvéd vagy nem. Végül a Manchester City–Liverpool mérkőzés előtt kiderült , Joe Gomez kezdett a védelem jobb szélén, a túloldalt természetesen Kerkez Milos, Szoboszlai pedig a középpályán, tízes poszton kapott helyet balról Florian Wirtz, jobbról pedig Szalah támogatta őt, a csatár pedig Hugo Ekitiké volt – Alexander Isak december után a héten már újra a csapattal edzett, de a kispadra nem ült le, a Liverpoolnál túl korainak találták még ezt.

A Manchester City–Liverpool FA-kupa-negyeddöntő előtt Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a bemelegítésen az Etihad Stadionban (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

A Liverpool még két kupáért harcol a mostani idényben, de azért az FA-kupában jobbak az esélyei, mint a Bajnokok Ligájában – ott a negyeddöntőben a PSG ellen játszik, az első mérkőzést szerdán rendezik Párizsban –, addig Pep Guardiola együttese a válogatottszünet előtt megnyerte a Ligakupát az Arsenal ellen, a bajnokságban továbbra is üldözi az Ágyúsokat.

Manchester City–Liverpool: Kerkez Milos belépője kiverte a biztosítékot

Nem tartalékoltak a csapatok, jó iramban kezdődött a mérkőzés, a nyolcadik percben Szoboszlai blokkolt lövése már a negyedik próbálkozás volt. Az első ígéretes helyzet épp Szalah előtt adódott. Az Alissont helyettesítő Giogi Mamardasvili elképesztő indítását adott az egyiptominak, aki viszont a kapu előtt rengeteget teketóriázott. Aztán a 17. percben Kerkez belépője után hördült fel a hazai közönség, Michael Oliver játékvezető azonban nem ítélt tizenegyest a magyar balhátvéd belépője után Rayan Cherkivel szemben – az eltiltott Guardiola ezen felháborodott a lelátón.

Should Manchester City have had a penalty against Liverpool?



Rayan Cherki appeared to be upended by Milos Kerkez in the box but VAR checked and cleared the on-field decision of no foul.



Pep Guardiola, watching on a monitor behind him in the stand, could not believe it.



Erling Haaland lecsapott

Az adok-kapok ezután is folytatódott, az őrült rohanásból pedig a City jött ki jobban, amely fokozatosan beszorította a Vörösöket. A 37. percben Virgil van Dijk buktatta Nico O'Reillyt a bokszon belül, Oliver erre már büntetőt adott – jogosan.

Erling Haaland a jobb alsóba lőtt, ezzel zsinórban már a negyedik meccsén volt eredményes a Liverpool ellen. Majd a szünet előtt a norvég sztár még fejjel is betalált, 2-0.

Nem túlzás azt mondani, a Liverpool óriási bajban van egy félidő után. Az pedig még egy gyomros volt a szurkolóknak, amikor a City másodedzője, Pepijn Lijnders hatalmas ünneplést csapott a kispadoknál – mint ismert, a holland 2015 és 2024 között egy évet leszámítva végig Jürgen Klopp mellett dolgozott.