Arne SlotMohamed SzalahLiverpool FC

Arne Slot kiosztotta az újságírókat Mohamed Szalah nagy vihart kavaró ügyében

A Liverpool edzője, Arne Slot nem bánja, ahogyan Mohamed Szalah ügyében eljárt. Slot azt is állítja, hogy teljes mértékben Szalah saját döntése volt, hogy a szezon végén elhagyja a Liverpool csapatát, és szerinte egy nap az egyiptomi elmondja az igazságot.

2026. 04. 04. 8:23
A Liverpool edzője, Arne Slot kiosztotta az újságírókat, amikor az egyiptomi támadó döntéséről faggatták, miszerint Szalah távozik Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Arne Slot, a Liverpool edzője nem volt hajlandó elárulni, hogy Mohamed Szalah miért és mikor döntött a távozás mellett, amikor pénteken először állt a sajtó elé azóta, hogy az egyiptomi támadó bejelentette döntését. Slot szerint a távozás okainak magyarázatát Szalah adhatja meg, aki 12 hónappal a szerződése lejárta előtt döntött így.

Arne Slot szerint nem ő tehet róla, hogy Mohamed Szalah távozik a Liverpooltól
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Felvetették Slotnak, hogy egyesek őt tartják a bűnösnek Szalah távozása miatt, különösen a játékos decemberi kritikája után.

– De mostanában általában ez a helyzet, nem? – mondta saját megítéléséről Slot, aki úgy érzi, mindenért őt teszik felelőssé a Liverpool gyenge idényében a The Guardian cikke szerint.

Arne Slot: Semmit sem bántam meg

Slot hangsúlyozta, hogy semmit sem csinálna másképp Szalah ügyében. Így fogalmazott:

Igen, elégedett vagyok azzal, ahogyan kezeltem. Visszatekintve erre az idényre, volt néhány döntésem, amit lehetett volna jobban is meghozni, de nem erre a konkrét esetre gondolok Móval kapcsolatban. Nem sok dolgot bánok abból, amit az együtt töltött másfél évünk alatt tettem.

Hozzátette:

– Az a feltételezés, hogy ha nem játszik, akkor távozni akar. Ha így lenne akkor már másfél éve elment volna. Emlékszem a West Ham elleni idegenbeli meccsre, amikor nem játszott (Jürgen Klopp alatt, 2024 áprilisában – a szerk.). Akkor még nem voltam itt. Nem döntött a távozás mellett.

Szalah decemberben hat nap alatt három meccsen is a kispadra került, mire azzal vádolta a klubot, hogy „busz alá lökték” őt a Liverpool rossz eredményei miatt, és azt állította, hogy gyakorlatilag nincs kapcsolata Slottal. A vezetőedző azonban nem biztos abban, hogy ez a konfliktus vezet a 33 éves játékos távozásához.

– Erről egyedül Mo beszélhet – mondta Slot. – Önök abból indulnak ki, hogy azért akar távozni, mert hat napig nem játszott. Nem vagyok biztos benne, hogy ez igaz. Meglepődnék, ha nem jönne el az a pillanat, amikor Mo elmondja, miért hozta meg ezt a döntést. Nem az én dolgom ezt megtenni. Az ő dolga. És én nem mennék bele ezekbe a feltételezésekbe. Óvatos lennék a feltételezésekkel.

Szalah-ügy: a Liverpool nem akart megszabadulni tőle

A Liverpool vezetőedzője azt is tagadta, hogy azzal, hogy Szalah ingyen távozhat a nyáron, a klub szívesen elengedi a támadót.

– Ez az önök megfogalmazása – mondta Slot. – Szerintem Mo teljes mértékben kiérdemelte a jogot, hogy ő döntse el, mikor akar távozni. Annyi mindent tett ezért a klubért. Saját magának kell meghoznia a döntést, és ezt meg is tette.

A Liverpool szombaton 13.45-kor a Manchester City vendége lesz az FA-kupa negyeddöntőjében.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu