Arne Slot kiosztotta az újságírókat Mohamed Szalah nagy vihart kavaró ügyében

Arne Slot, a Liverpool edzője nem volt hajlandó elárulni, hogy Mohamed Szalah miért és mikor döntött a távozás mellett, amikor pénteken először állt a sajtó elé azóta, hogy az egyiptomi támadó bejelentette döntését. Slot szerint a távozás okainak magyarázatát Szalah adhatja meg, aki 12 hónappal a szerződése lejárta előtt döntött így.

Arne Slot szerint nem ő tehet róla, hogy Mohamed Szalah távozik a Liverpooltól Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Felvetették Slotnak, hogy egyesek őt tartják a bűnösnek Szalah távozása miatt, különösen a játékos decemberi kritikája után.

– De mostanában általában ez a helyzet, nem? – mondta saját megítéléséről Slot, aki úgy érzi, mindenért őt teszik felelőssé a Liverpool gyenge idényében a The Guardian cikke szerint.

Arne Slot: Semmit sem bántam meg

Slot hangsúlyozta, hogy semmit sem csinálna másképp Szalah ügyében. Így fogalmazott:

Igen, elégedett vagyok azzal, ahogyan kezeltem. Visszatekintve erre az idényre, volt néhány döntésem, amit lehetett volna jobban is meghozni, de nem erre a konkrét esetre gondolok Móval kapcsolatban. Nem sok dolgot bánok abból, amit az együtt töltött másfél évünk alatt tettem.

Hozzátette:

– Az a feltételezés, hogy ha nem játszik, akkor távozni akar. Ha így lenne akkor már másfél éve elment volna. Emlékszem a West Ham elleni idegenbeli meccsre, amikor nem játszott (Jürgen Klopp alatt, 2024 áprilisában – a szerk.). Akkor még nem voltam itt. Nem döntött a távozás mellett.

Szalah decemberben hat nap alatt három meccsen is a kispadra került, mire azzal vádolta a klubot, hogy „busz alá lökték” őt a Liverpool rossz eredményei miatt, és azt állította, hogy gyakorlatilag nincs kapcsolata Slottal. A vezetőedző azonban nem biztos abban, hogy ez a konfliktus vezet a 33 éves játékos távozásához.

– Erről egyedül Mo beszélhet – mondta Slot. – Önök abból indulnak ki, hogy azért akar távozni, mert hat napig nem játszott. Nem vagyok biztos benne, hogy ez igaz. Meglepődnék, ha nem jönne el az a pillanat, amikor Mo elmondja, miért hozta meg ezt a döntést. Nem az én dolgom ezt megtenni. Az ő dolga. És én nem mennék bele ezekbe a feltételezésekbe. Óvatos lennék a feltételezésekkel.