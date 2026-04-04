Révész Attila a bírót szidta, és elárulta, mit tud Pintér Attila összeesett fiáról

A ZTE immár nyolc NB I-es mérkőzés óta nem talál legyőzőre, míg a Kisvárda idegenben négy találkozó óta nyeretlen, miután a zalaegerszegi bajnokijukat 2-0-ra nyerték a hazaiak. Az utolsó percekben a sérülés miatt lecserélt kisvárdai cserejátékos, Pintér Filip rosszul lett a kispadnál, hívták hozzá a mentőket, de aztán a saját lábán ment be az öltözőbe. Révész Attila róla is beszélt a lefújást követően: elmondta, mit látott az esetnél.

A Kisvárda játékosa, Pintér Filip saját lábán ment az öltözőbe a ZTE elleni NB I-es mérkőzés végén (Forrás: Kisvardafc.hu)

Pintér Filip állapotáról is beszélt Révész Attila

– A hajrában Pintér Filipért aggódtunk, nagyon megijedtünk, amikor elveszítette az eszméletét, és összeesett, de már jobban van, hogy mi okozta mindezt, arra a vizsgálatok adnak választ. Elszédült, elfehéredett, egyelőre nem tudjuk, mi az oka ennek. Amiatt kellett lecserélnem, mert valami oknál fogva a térdénél egy nagy duzzanat keletkezett, nem tudta folytatni a játékot. Ki kell vizsgálni, mi volt az oka ennek is – mondta Pintér Attila fiáról a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda közleménye Pintér Filipről „Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti. Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk. Pintér Filip jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!" – áll a klub közleményében.

Révész a játékvezetést is kritizálta: – Gratulálok az ellenfélnek, de az első félidőben véleményem szerint jobbak voltunk és közelebb álltunk a gólszerzéshez. Bíztunk a második félidőben, de egy csúnya hiba miatt hátrányba kerültünk.

Viszont még nagyobbat hibázott a játékvezető, ugyanis a kapusunk hibáját lesállás előzte meg. Ez jobban bosszant most, mint a kapusunk hibája.

Összességében egy jó ritmusú játékot láthattunk, de a kapott gól után már nem volt meg az a fajta erő a csapatban, ami kellett volna – nyilatkozta Révész Attila Popovics Ilija 48. percben látott hibájáról, ami az alábbi videóban is látható.