Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Labdarúgó NB IztePintér FilipKisvárdarévész attila

Révész Attila a bírót szidta, és elárulta, mit tud Pintér Attila összeesett fiáról

A házigazda Zalaegerszeg kétgólos győzelmet aratott a Kisvárda felett a labdarúgó NB I 28. fordulójának szombati játéknapján. A ZTE ellen becserélt Pintér Filip megsérült, majd a kispadon rosszul lett – Révész Attila vezetőedzőt a kisvárdai játékos állapotáról is kérdezték a mérkőzés után.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 18:41
Révész Attila, Kisvárda, ZTE, Nuno Campos, NB I
Révész Attila (jobbra) gratulálhatott Nuno Camposnak Fotó: Zaol.hu/Szekeres Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A ZTE immár nyolc NB I-es mérkőzés óta nem talál legyőzőre, míg a Kisvárda idegenben négy találkozó óta nyeretlen, miután a zalaegerszegi bajnokijukat 2-0-ra nyerték a hazaiak. Az utolsó percekben a sérülés miatt lecserélt kisvárdai cserejátékos, Pintér Filip rosszul lett a kispadnál, hívták hozzá a mentőket, de aztán a saját lábán ment be az öltözőbe. Révész Attila róla is beszélt a lefújást követően: elmondta, mit látott az esetnél.

A Kisvárda játékosa, Pintér Filip saját lábán ment az öltözőbe a ZTE elleni NB I-es mérkőzés végén
A Kisvárda játékosa, Pintér Filip saját lábán ment az öltözőbe a ZTE elleni NB I-es mérkőzés végén (Forrás: Kisvardafc.hu)

Pintér Filip állapotáról is beszélt Révész Attila

– A hajrában Pintér Filipért aggódtunk, nagyon megijedtünk, amikor elveszítette az eszméletét, és összeesett, de már jobban van, hogy mi okozta mindezt, arra a vizsgálatok adnak választ. Elszédült, elfehéredett, egyelőre nem tudjuk, mi az oka ennek. Amiatt kellett lecserélnem, mert valami oknál fogva a térdénél egy nagy duzzanat keletkezett, nem tudta folytatni a játékot. Ki kell vizsgálni, mi volt az oka ennek is – mondta Pintér Attila fiáról a Kisvárda vezetőedzője.

A Kisvárda közleménye Pintér Filipről

„Vannak a futballnál is fontosabb dolgok a világon, a legfontosabb pedig az egészség. Éppen ezért a meccs hajrában történt ijesztő eseményekre reagálva, íme, a megnyugtató hír: Pintér Filip jobban van, a saját lábán hagyta el a zalaegerszegi stadiont, a húsvéti ünnepeket otthonában töltheti.

Játékosunk térde/combhajlata néhány perccel a második félidei beállítása után sérült meg, le kellett cserélni, jegelték a fájó testrészt, majd amikor a hosszabbítás kezdetén az öltözőbe kezdett bicegni, a játékoskijáró előtt összeesett, ápolásra szorult, jöttek a mentők is, de szerencsére nem kellett közbeavatkozniuk.

Pintér Filip jobban van, de a sérüléséről később lesz meg a pontos diagnózis. Játékosunknak jobbulást kívánunk!" – áll a klub közleményében.

Révész a játékvezetést is kritizálta: – Gratulálok az ellenfélnek, de az első félidőben véleményem szerint jobbak voltunk és közelebb álltunk a gólszerzéshez. Bíztunk a második félidőben, de egy csúnya hiba miatt hátrányba kerültünk. 

Viszont még nagyobbat hibázott a játékvezető, ugyanis a kapusunk hibáját lesállás előzte meg. Ez jobban bosszant most, mint a kapusunk hibája.

Összességében egy jó ritmusú játékot láthattunk, de a kapott gól után már nem volt meg az a fajta erő a csapatban, ami kellett volna – nyilatkozta Révész Attila Popovics Ilija 48. percben látott hibájáról, ami az alábbi videóban is látható.

Nuno Campos a ZTE Kisvárda elleni sikeréről

– Egy fantasztikus mérkőzés végén sikerült megszerezni a három pontot. Ismét meg kell említenem a szurkolóinkat, hiszen hihetetlen energiát közvetítenek felénk a lelátóról, ma különösen a második félidőben. De fantasztikusak a játékosaim és a stábban dolgozók is, hogy mostanra eljutottunk oda, hogy zsinórban tíz tétmérkőzés óta vagyunk veretlenek, és a legutóbbi tizennyolc találkozón is csak egyszer kaptunk ki. Fontos dolgokat tesznek, és már a harmadik helyen állunk. Meg kell várni ugyan a DVSC vasárnapi mérkőzésének az eredményét, hogy a forduló után is maradunk-e ebben a pozícióban, de enélkül is nagyszerű dolog ez – mondta Nuno Campos.

A következő fordulóban a ZTE az MTK vendége lesz, míg a Kisvárda a Debrecent fogadja.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu