Újabb 6:3 a magyar–angol összecsapáson, történelmi magyar siker Münchenben

A legutóbbi PDC-dartsvilágbajnokságon Magyarországot képviselő Kovács Patrik idáig nyolc alkalommal indult el a European Touron, győznie azonban idáig egyszer sem sikerült. Ez a sorozat azonban szombaton megszakadt Münchenben, ráadásul nem is akárki ellen: a világranglista-32. Joe Cullen a vb-n már háromszor is bejutott a legjobb 16 közé, hazájában is a legjobbak között van. Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, miután szoros küzdelemben nyert Dominik Moravcik ellen.

Joe Cullen Kovács Patrik ellen kiesett a darts European Tour müncheni állomásán (Fotó: DPA/Monika Skolimowska)

Magyar–angol párharc: dartsban is 6:3

A hat nyert legig tartó találkozót Cullen kezdte jobban, már 2:0-ra is vezetett, aztán a magyar dartsos remekül játszott, szórta a triplákat, a duplák is jöttek, pillanatok alatt 2:2 lett az állás. Ezután mindketten hozták a saját kezdésüket, aztán Kovács Patrik másodszor is brékelt, ráadásul az 50 pontot úgy fogyasztotta el három nyíllal, hogy a végén dupla 13-mal szállt ki, ami nem éppen szokványos.

Ez viszont nagy löketet adott a magyar versenyzőnek, megnyerte a saját kezdését, majd hátsó pályán az összecsapást is lezárta. Kovács Patrik tehát 6:3-ra nyert Cullen ellen – a 6:3 a magyar–angolon ismerős eredmény lehet az 1953-as futballmérkőzésből...

A magyar versenyző egyébként remek meccset játszott, 85-ös körátlaga mellett négy darab 180-at is dobott, és a kiszállózása is 37,5 százalékos volt – az angol mindeközben 82-es átlagot ért el, ami nála egyértelműen gyenge teljesítménynek nevezhető.