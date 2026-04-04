Újabb 6:3 a magyar–angol összecsapáson, történelmi magyar siker Münchenben

A magyar darts újabb nagy sikerét hozta a szombat délután. Kovács Patrik a világranglistán 32. Joe Cullen ellen nyert 6:3-ra a müncheni European Tour-állomás első fordulójában, így Kovács az első magyar, aki külföldön nyert mérkőzést a sorozatban. A magyar–angol összecsapásnak az eredménye is stílusos, s vasárnap Kovács Patrik újabb angol ellenféllel találkozik Németországban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 04. 17:56
Kovács Patrik Münchenben nyert először meccset a darts European Tour-állomásán
A legutóbbi PDC-dartsvilágbajnokságon Magyarországot képviselő Kovács Patrik idáig nyolc alkalommal indult el a European Touron, győznie azonban idáig egyszer sem sikerült. Ez a sorozat azonban szombaton megszakadt Münchenben, ráadásul nem is akárki ellen: a világranglista-32. Joe Cullen a vb-n már háromszor is bejutott a legjobb 16 közé, hazájában is a legjobbak között van. Kovács még januárban, az Érsekújváron rendezett kelet-európai selejtező negyedik versenyén szerezte meg az indulási jogot, miután szoros küzdelemben nyert Dominik Moravcik ellen. 

Joe Cullen Kovács Patrik ellen kiesett a darts European Tour müncheni állomásán (Fotó: DPA/Monika Skolimowska)

Magyar–angol párharc: dartsban is 6:3

A hat nyert legig tartó találkozót Cullen kezdte jobban, már 2:0-ra is vezetett, aztán a magyar dartsos remekül játszott, szórta a triplákat, a duplák is jöttek, pillanatok alatt 2:2 lett az állás. Ezután mindketten hozták a saját kezdésüket, aztán Kovács Patrik másodszor is brékelt, ráadásul az 50 pontot úgy fogyasztotta el három nyíllal, hogy a végén dupla 13-mal szállt ki, ami nem éppen szokványos. 

Ez viszont nagy löketet adott a magyar versenyzőnek, megnyerte a saját kezdését, majd hátsó pályán az összecsapást is lezárta. Kovács Patrik tehát 6:3-ra nyert Cullen ellen – a 6:3 a magyar–angolon ismerős eredmény lehet az 1953-as futballmérkőzésből...

A magyar versenyző egyébként remek meccset játszott, 85-ös körátlaga mellett négy darab 180-at is dobott, és a kiszállózása is 37,5 százalékos volt – az angol mindeközben 82-es átlagot ért el, ami nála egyértelműen gyenge teljesítménynek nevezhető.

Kovács Patrik erről álmodott már hosszú ideje

– Nagyon boldog vagyok, köszönöm a gratulációkat, tényleg hosszú ideje vártam erre. Ez volt az álmom, hogy itt legyek és nyerjek, és most ez sikerült... Én csak a saját játékomat játszottam, és egyébként nagyon ideges voltam. Joe ma nem a legjobbját játszotta a színpadon, de nagyon boldog vagyok, hogy jöttek a duplák – értékelt Kovács Patrik a színpadon, aki a második magyar versenyző, aki mérkőzést nyert European Tour-versenyen, de ő az első, aki mindezt nem Budapesten, hanem külföldi helyszínen érte el. 

Kovács Patrik vasárnap a világranglistán tizedik Ross Smith ellen játszik, ahol a tét már a legjobb 16 közé jutás lesz Münchenben.

Videón Kovács Patrik utolsó duplája, majd az ünneplése:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
