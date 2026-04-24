A Premier League legendája önmagát is megváltva vetett véget a huszonöt éves száműzetésnek

Ebben az első idényben Lampard Coventryje az új év elején kezdett igazán belelendülni, január közepe és március között tíz bajnokiból kilencet megnyert. A remek forma jutalma az ötödik hely, s így a rájátszás elérése volt, annak elődöntőjében azonban a Sunderland nagy pofont adott a gárdának. Ez a kudarc azonban utólag visszanézve inkább fordulópont volt, mint zsákutca.

Az új idényre a felkészülés egy portugáliai edzőtáborral kezdődött, melyet Kaine Kesler-Hayden, az egyik új igazolás pályafutása legnehezebb edzőtáboraként jellemzett. Lampard több dolgon is változtatott, és ezek kulcsfontosságúnak bizonyultak:

stabil, fegyelmezett védekezési struktúrát alakított ki,

nagyobb hangsúlyt helyezett a csapategységre,

rugalmasabbá tette a taktikát, alkalmazkodva az ellenfelekhez,

világosabb szerepeket adott a játékosoknak.

A csapat játékát sokan félelmet nem ismerőnek, ugyanakkor szervezettnek írták le. Ez a kettősség lett a Coventry védjegye, és végül ezeknek a változtatásoknak köszönhetően lett meg a feljutás, amely három fordulóval a Championship vége előtt vált biztossá: Lampard együttese a Blackburn otthonában elért döntetlennel 10 pontos előnyt tartott a harmadik helyen álló Millwall-lal szemben, és ezzel eldőlt, hogy a Coventry biztosan az automatikusan feljutást érő első két hely egyikén végez, majd a következő fordulóban a Portsmouth 5-1-es legyőzésével a bajnoki cím is biztossá vált.

A klub 2001 óta először tér vissza az angol élvonalba, és ezzel egy olyan időszakot hagy maga mögött, amelyben a létezése is többször veszélybe került.

Mi változott Frank Lampardnál?

Ez a történet legalább annyira szól Lampardról, mint a Coventryről: az angolnak több olyan területen is bizonyította hozzáértését, melyek nélkül aligha beszélhetnénk most feljutásról.

Taktikai érettség: korábbi csapatainál gyakran kritizálták naiv, túl nyílt futballja miatt. Coventryben azonban pragmatikusabb lett: megtanulta, mikor kell visszavenni a tempóból, és mikor kell kockáztatni. Embermenedzsment: Lampard nagy hangsúlyt fektetett az öltözői légkörre. A játékosok nemcsak tisztelik, hanem követik is. Tanulási folyamat: az angol szakember tudatosan elemezte korábbi hibáit – különösen az Evertonnál eltöltött időszakot –, és ezekből építkezett. A kontextus megértése: talán ez a legfontosabb – Coventryben nem akart „nagycsapatot játszani”. Ehelyett a rendelkezésre álló keretből hozta ki a maximumot.

– Az emberek csak edzőként tekintenek rá, mert nem ismerik emberként, pedig sokkal több annál – mondta a BBC Sportnak Jack Rudoni, aki öt hónappal Lampard előtt érkezett a klubhoz, de az angol tréner keze alatt virágzott ki igazán. – Nagyon jó kapcsolatot ápol mindenkivel, és emberileg is remek. Bármivel fordulhatsz hozzá, leül veled, beszélget, tanácsot ad – nem csak futballról. Nincs nála jobb, akitől tanulhatnék, a pályán és pályán kívül is fantasztikus. Nagyon jó a kapcsolatunk, sokat beszélgetünk. Mindig segít apró részletekben: mikor induljak, milyen területekre érkezzek, még a lövéstechnikáról is beszéltünk. Nagyszerű volt, és óriási dolog, hogy egy ilyen kvalitású ember irányít és lát el tanácsokkal, én pedig csak örülök, hogy ez a pályán is működik, ami tulajdonképpen visszaigazolja az ő velem végzett munkáját.