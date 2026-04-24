A Premier League legendája önmagát is megváltva vetett véget a huszonöt éves száműzetésnek

Negyedszázadnyi várakozás ért véget: a Coventry City a következő idénytől ismét a Premier League-ben szerepelhet. Az angol futball egyik legpatinásabb, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben sokat szenvedett klubja nemcsak visszatért az élvonalba, hanem egy különleges történetet is írt – egy olyan edzővel, Frank Lamparddal együtt, akit korábban sokan már leírtak.

Bacsinszki Ádám
2026. 04. 24. 5:08
Az angol szakember alaposan megünnepelte a feljutást Fotó: News Images Forrás: NurPhoto/AFP
Ebben az első idényben Lampard Coventryje az új év elején kezdett igazán belelendülni, január közepe és március között tíz bajnokiból kilencet megnyert. A remek forma jutalma az ötödik hely, s így a rájátszás elérése volt, annak elődöntőjében azonban a Sunderland nagy pofont adott a gárdának. Ez a kudarc azonban utólag visszanézve inkább fordulópont volt, mint zsákutca.

Az új idényre a felkészülés egy portugáliai edzőtáborral kezdődött, melyet Kaine Kesler-Hayden, az egyik új igazolás pályafutása legnehezebb edzőtáboraként jellemzett. Lampard több dolgon is változtatott, és ezek kulcsfontosságúnak bizonyultak:

  • stabil, fegyelmezett védekezési struktúrát alakított ki,
  • nagyobb hangsúlyt helyezett a csapategységre,  
  • rugalmasabbá tette a taktikát, alkalmazkodva az ellenfelekhez,  
  • világosabb szerepeket adott a játékosoknak.  

A csapat játékát sokan félelmet nem ismerőnek, ugyanakkor szervezettnek írták le. Ez a kettősség lett a Coventry védjegye, és végül ezeknek a változtatásoknak köszönhetően lett meg a feljutás, amely három fordulóval a Championship vége előtt vált biztossá: Lampard együttese a Blackburn otthonában elért döntetlennel 10 pontos előnyt tartott a harmadik helyen álló Millwall-lal szemben, és ezzel eldőlt, hogy a Coventry biztosan az automatikusan feljutást érő első két hely egyikén végez, majd a következő fordulóban a Portsmouth 5-1-es legyőzésével a bajnoki cím is biztossá vált.

A klub 2001 óta először tér vissza az angol élvonalba, és ezzel egy olyan időszakot hagy maga mögött, amelyben a létezése is többször veszélybe került.

Mi változott Frank Lampardnál?

Ez a történet legalább annyira szól Lampardról, mint a Coventryről: az angolnak több olyan területen is bizonyította hozzáértését, melyek nélkül aligha beszélhetnénk most feljutásról.

  1. Taktikai érettség: korábbi csapatainál gyakran kritizálták naiv, túl nyílt futballja miatt. Coventryben azonban pragmatikusabb lett: megtanulta, mikor kell visszavenni a tempóból, és mikor kell kockáztatni.
  2. Embermenedzsment: Lampard nagy hangsúlyt fektetett az öltözői légkörre. A játékosok nemcsak tisztelik, hanem követik is.
  3. Tanulási folyamat: az angol szakember tudatosan elemezte korábbi hibáit – különösen az Evertonnál eltöltött időszakot –, és ezekből építkezett.
  4. A kontextus megértése: talán ez a legfontosabb – Coventryben nem akart „nagycsapatot játszani”. Ehelyett a rendelkezésre álló keretből hozta ki a maximumot.

– Az emberek csak edzőként tekintenek rá, mert nem ismerik emberként, pedig sokkal több annál – mondta a BBC Sportnak Jack Rudoni, aki öt hónappal Lampard előtt érkezett a klubhoz, de az angol tréner keze alatt virágzott ki igazán. – Nagyon jó kapcsolatot ápol mindenkivel, és emberileg is remek. Bármivel fordulhatsz hozzá, leül veled, beszélget, tanácsot ad – nem csak futballról. Nincs nála jobb, akitől tanulhatnék, a pályán és pályán kívül is fantasztikus. Nagyon jó a kapcsolatunk, sokat beszélgetünk. Mindig segít apró részletekben: mikor induljak, milyen területekre érkezzek, még a lövéstechnikáról is beszéltünk. Nagyszerű volt, és óriási dolog, hogy egy ilyen kvalitású ember irányít és lát el tanácsokkal, én pedig csak örülök, hogy ez a pályán is működik, ami tulajdonképpen visszaigazolja az ő velem végzett munkáját.

Mi jön most?

A Premier League azonban egészen más szint, mint a Championship. A Coventry számára a bennmaradás lesz az elsődleges cél, és ehhez erősítésekre is szükség lesz.

– Igazán érzelemdús volt, amikor a Blackburn ellen bebiztosítottuk a feljutást, mert akkor tudatosult bennem igazán, mit is értünk el – mondta Frank Lampard, miután átvette az Év edzője díjat. – Egy olyan klubhoz érkeztem 16 hónappal ezelőtt, amely megjárta a mélységeket, majd visszakapaszkodott. A futball mindig az emberekről, a szurkolókról szólt, és ez hiányzott nekem. Amikor belépsz egy öltözőbe, felejtsd el egy pillanatra, hogy mennyire jó – az persze fontos –, de az az igazi érték, amikor a játékosok odafigyelnek magukra, jól edzenek, támogatják egymást, és közben jól is érzik magukat. Ez az igazi kincs. Hihetetlen történet, és örülök, hogy részese lehetek.

Lampard hozzátette, hogy szeretné, ha a klub ambiciózus lenne a nyári időszakban, ugyanakkor tisztában van azzal is, milyen kihívást jelent majd a Premier League egy olyan Coventry számára, amely hosszú ideje távol volt az élvonaltól.

– Rengeteg munka áll előttünk, mert tudjuk, mekkora lépés lesz ez a klub számára. Ez olyasmi, amin azonnal dolgoznunk kell, tekintettel arra, hol tartunk – ambiciózusnak kell lennünk, hiszen mi vagyunk a Coventry City. Tudom, milyen a Premier League, nagy kihívás lesz. A következő két hétben még élvezhetjük a pillanatot, de a háttérben természetesen már dolgoznunk kell azon, hogy a megfelelő módon vágjunk neki az új szintnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
