Sokba került az évszázados pofon, kirúgta edzőjét a Premier League-sztárcsapat

Edzőváltást jelentettek be a Premier League-ben szerda este. A Chelsea a hivatalos felületein jelezte, hogy Liam Rosenior vezetőedző azonnali hatállyal távozik a klubtól. Az angol szakember helyét Calum McFarlane veszi át megbízott edzőként az idény végéig.

2026. 04. 22. 19:33
Liam Rosenior ideje lejárt Londonban Fotó: Franck Fife Forrás: AFP
Véget ért Liam Rosenior edzői megbízatása a Chelsea-nél. A januárban kinevezett tréner kevesebb mint négy hónapot töltött el a londoni egyesületnél, annak ellenére, hogy öt és fél évre szóló szerződést írt alá.

Az idény hátralévő részében Calum McFarlane irányítja a Chelsea-t Fotó: Oli Scarff/AFP

Noha a Chelsea kezdetben jól teljesített a 41 esztendős szakember irányításával, az utóbbi hetekben már erősen érződött, hogy rossz irányba tart a gárda: a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain 8-2-es összesítéssel búcsúztatta az angolokat a nyolcaddöntőben, míg a Premier League-ben az előző öt mérkőzését úgy bukta el a csapat, hogy egyiken sem szerzett gólt, márpedig ilyesmi 1912 (!) óta nem fordult elő. A pohár a keddi, Brighton elleni 3-0-s vereséggel telt be a vezetőségnél, amely nem késlekedett sokat a döntéssel.

„Liam mindig a legnagyobb feddhetetlenséggel és professzionalizmussal végezte a dolgát az idény közbeni kinevezése óta. A klub nem könnyen hozta meg ezt a döntést, azonban a legutóbbi eredmények, valamint az ezeken a mérkőzéseken mutatott teljesítmények nem érték el az elvárt színvonalat, miközben még bőven van miért játszani az idényben” – olvasható a Chelsea közleményében.

A csapat irányítását Calum McFarlane veszi át megbízott edzőként az idény végéig. McFarlane-nek – aki eddig Rosenior segítője volt – nem lesz új ez a pozíció, Enzo Maresca távozását követően a Manchester City elleni döntetlen és a Fulhamtől elszenvedett vereség során már dirigálta élesben az együttest. Mostani első találkozója a vasárnapi, Leeds United elleni FA-kupa-elődöntő lesz.

„A klub azon dolgozik, hogy stabilitást teremtsen a vezetőedzői poszton, ennek érdekében alaposan megvizsgálunk mindent, hogy hosszú távon a megfelelő kinevezésről hozzunk döntést” – teszi hozzá a klub a kommünikében.

Rosenior összesen 23 mérkőzésen volt a Chelsea edzője, ezeken 11 győzelem mellett két döntetlen és tíz vereség volt a mérlege. Anyagilag nem jár rosszul a menesztéssel, a megállapodás korai felbontása miatt 24 millió fontot kap a klubtól.

Tóth Alex edzője a Chelsea listáján

A BBC információi szerint Tóth Alex csapatától, a Bournemouth-tól az idény végén távozó Andoni Iraola, a Fulhamet irányító Marco Silva és a Borussia Dortmund trénere, Edin Terzic szerepel a lehetséges utódokat tartalmazó lista élén.

A Chelsea jelenleg a hetedik, európai kupaindulást nem érő helyen áll a Premier League-ben. A BL-indulásért zajló harcban hét pont a hátránya az eggyel kevesebb mérkőzést játszott Liverpool mögött, míg az Európa-liga-főtáblát jelentő hatodik helyen lévő Brighton két ponttal előzi meg a londoniakat.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
