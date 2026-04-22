Sokba került az évszázados pofon, kirúgta edzőjét a Premier League-sztárcsapat

Véget ért Liam Rosenior edzői megbízatása a Chelsea-nél. A januárban kinevezett tréner kevesebb mint négy hónapot töltött el a londoni egyesületnél, annak ellenére, hogy öt és fél évre szóló szerződést írt alá.

Az idény hátralévő részében Calum McFarlane irányítja a Chelsea-t Fotó: Oli Scarff/AFP

Noha a Chelsea kezdetben jól teljesített a 41 esztendős szakember irányításával, az utóbbi hetekben már erősen érződött, hogy rossz irányba tart a gárda: a Bajnokok Ligájában a címvédő Paris Saint-Germain 8-2-es összesítéssel búcsúztatta az angolokat a nyolcaddöntőben, míg a Premier League-ben az előző öt mérkőzését úgy bukta el a csapat, hogy egyiken sem szerzett gólt, márpedig ilyesmi 1912 (!) óta nem fordult elő. A pohár a keddi, Brighton elleni 3-0-s vereséggel telt be a vezetőségnél, amely nem késlekedett sokat a döntéssel.

„Liam mindig a legnagyobb feddhetetlenséggel és professzionalizmussal végezte a dolgát az idény közbeni kinevezése óta. A klub nem könnyen hozta meg ezt a döntést, azonban a legutóbbi eredmények, valamint az ezeken a mérkőzéseken mutatott teljesítmények nem érték el az elvárt színvonalat, miközben még bőven van miért játszani az idényben” – olvasható a Chelsea közleményében.

A csapat irányítását Calum McFarlane veszi át megbízott edzőként az idény végéig. McFarlane-nek – aki eddig Rosenior segítője volt – nem lesz új ez a pozíció, Enzo Maresca távozását követően a Manchester City elleni döntetlen és a Fulhamtől elszenvedett vereség során már dirigálta élesben az együttest. Mostani első találkozója a vasárnapi, Leeds United elleni FA-kupa-elődöntő lesz.

„A klub azon dolgozik, hogy stabilitást teremtsen a vezetőedzői poszton, ennek érdekében alaposan megvizsgálunk mindent, hogy hosszú távon a megfelelő kinevezésről hozzunk döntést” – teszi hozzá a klub a kommünikében.

Rosenior összesen 23 mérkőzésen volt a Chelsea edzője, ezeken 11 győzelem mellett két döntetlen és tíz vereség volt a mérlege. Anyagilag nem jár rosszul a menesztéssel, a megállapodás korai felbontása miatt 24 millió fontot kap a klubtól.

Tóth Alex edzője a Chelsea listáján

A BBC információi szerint Tóth Alex csapatától, a Bournemouth-tól az idény végén távozó Andoni Iraola, a Fulhamet irányító Marco Silva és a Borussia Dortmund trénere, Edin Terzic szerepel a lehetséges utódokat tartalmazó lista élén.