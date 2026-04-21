Rendkívüli

liverpoolszoboszlai dominikpremier leaguearne slotvirgil van dijk

Liverpoolban robbant a bomba, Arne Slot sorsáról döntöttek – tudta meg kedden a Sky Sports

Nagy a találgatás, hogy Arne Slot marad-e, maradhat-e a Liverpool vezetőedzője. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese a BL-ből kiesett, a Premier League-ben pedig címvédőként csak az ötödik helyen áll. Ám a Sky Sports News friss értesülései szerint a következő szezonban is Slot irányíthatja a Liverpool csapatát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 16:48
Úgy néz ki, Arnes Slot marad a Liverpool kispadján Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Premier League legutóbbi, 33. fordulójában a Liverpool 2-1-re nyert az Everton otthonában – a győztes gólt Szoboszlai Dominik szögletéből Virgil van Dijk a 100. percben fejelte be–, s megerősítette a helyét a tabella ötödik helyén. Ez még éppen BL-indulást ér, s mivel a hatodik Chelsea kikapott, Arne Slot együttese öt fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg a londoniakat.

A Liverpool trénere, Arne Slot megkönnyebbülhet? Fotó: AFP

A Sky Sports News információi szerint a Liverpool vezetése már biztosra veszi, hogy a csapat a következő szezonban is ott lehet a Bajnokok Ligájában, és így nem rúgják ki Slotot.  A klubvezetés a mostani évet egyfajta átmeneti szezonnak tekinti. Ugyanakkor a liverpooli Rousing The Kop portál szerint a holland tréner még nem lélegezhet fel, egy erős szezonzárás kulcsfontosságú lenne, hogy minden kétséget eloszlasson, és a Liverpool pozitív hangulatban zárja az idényt.

A Premier League 34. fordulója már kedden megkezdődik, 21 órakor a Brighton–Chelsea mérkőzés nyitja a programot. A Liverpool szombaton 16 órakor fogadja a Crystal Palace gárdáját.

 

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
