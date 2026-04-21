Liverpoolban robbant a bomba, Arne Slot sorsáról döntöttek – tudta meg kedden a Sky Sports

A Premier League legutóbbi, 33. fordulójában a Liverpool 2-1-re nyert az Everton otthonában – a győztes gólt Szoboszlai Dominik szögletéből Virgil van Dijk a 100. percben fejelte be–, s megerősítette a helyét a tabella ötödik helyén. Ez még éppen BL-indulást ér, s mivel a hatodik Chelsea kikapott, Arne Slot együttese öt fordulóval a vége előtt hét ponttal előzi meg a londoniakat.

A Liverpool trénere, Arne Slot megkönnyebbülhet? Fotó: AFP

Arne Slot marad a Liverpool vezetőedzője?

A Sky Sports News információi szerint a Liverpool vezetése már biztosra veszi, hogy a csapat a következő szezonban is ott lehet a Bajnokok Ligájában, és így nem rúgják ki Slotot. A klubvezetés a mostani évet egyfajta átmeneti szezonnak tekinti. Ugyanakkor a liverpooli Rousing The Kop portál szerint a holland tréner még nem lélegezhet fel, egy erős szezonzárás kulcsfontosságú lenne, hogy minden kétséget eloszlasson, és a Liverpool pozitív hangulatban zárja az idényt.

A Premier League 34. fordulója már kedden megkezdődik, 21 órakor a Brighton–Chelsea mérkőzés nyitja a programot. A Liverpool szombaton 16 órakor fogadja a Crystal Palace gárdáját.